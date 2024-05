Zoomlion lança plataforma Digital Twins (Gêmeos Digitais) 3D desenvolvida para o setor de concreto pronto

CHANGSHA, China, 30 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion", 01157.HK) anunciou que sua plataforma Digital Twins está em funcionamento em uma central de betonagem de concreto na província de Hubei, China. O modelo virtual 3D em tempo real capacita os participantes do setor de concreto pronto a realizarem uma operação inteligente, eliminando os silos digitais e equipando-os com a ferramenta digital essencial para aumentar a produtividade, a sustentabilidade e a rentabilidade dos negócios.

Dados operacionais detalhados exibidos na plataforma Digital Twins 3D da Zoomlion para o setor de concreto pronto (PRNewsfoto/Zoomlion)

A plataforma Digital Twins da Zoomlion é uma solução completa que reúne recursos que capacitam os usuários para a realização de inspeções virtuais, monitoramento de equipamentos e detecção precoce de falhas com maior velocidade, melhor precisão e confiabilidade. A plataforma com tecnologia de IA, que agora opera na Hubei Innovation Jiahua Concrete Plant, coloca on-line o status operacional em tempo real das instalações, permitindo o mapeamento digital simultâneo da fábrica e a integração de dados, fornecendo informações que proporcionam aos gestores uma cobertura completa de cada ativo com mais transparência e detalhamento.

Com a plataforma, os usuários podem gerenciar e acessar virtualmente os dados de seis segmentos da fábrica: produção e operações, manutenção de equipamentos, inventário local de materiais, rastreamento de matérias-primas, segurança inteligente e programação de logística. Ao romper as barreiras de dados, os operadores e os gerentes de expedição podem entender completamente as informações de produção e operação da fábrica, oferecendo suporte de dados detalhado para uma tomada de decisão mais inteligente e melhorando a eficiência operacional geral com um modelo holístico de gerenciamento unificado.

Os principais destaques da plataforma Digital Twins da Zoomlion são:

Cockpit de produção e operação: Exibe o volume de produção, a precisão, o estoque, a receita e as falhas do produto.

Exibe o volume de produção, a precisão, o estoque, a receita e as falhas do produto. Cockpit de manutenção de equipamentos: Dispõe de alarmes em tempo real e diagnóstico de falhas para os principais equipamentos.

Dispõe de alarmes em tempo real e diagnóstico de falhas para os principais equipamentos. Cockpit de armazém de matéria-prima: Conecta-se ao sistema ERP para rastreamento visual do uso de matérias-primas, inventário e otimização logística.

Conecta-se ao sistema ERP para rastreamento visual do uso de matérias-primas, inventário e otimização logística. Cockpit de monitoramento de matérias-primas: Analisa a qualidade das matérias-primas e ajusta as receitas de mistura para garantir a consistência.

" A plataforma Digital Twins da Zoomlion é um divisor de águas para todo o setor. Com essa tecnologia digital, integramos grandes quantidades de dados em uma única sala de controle, permitindo uma melhor tomada de decisões que levará nossa eficiência operacional a um novo patamar", disse um representante da Hubei Innovation Jiahua Concrete Plant.

Como líder do setor na vanguarda da transformação digital, a Zoomlion desenvolveu uma plataforma de Internet de caráter industrial e digitalizou sua capacidade de P&D, estabelecendo cadeias de suprimentos, fabricação e operações inteligentes. Graças à sua avançada experiência em gerenciamento digital, a empresa pretende ser pioneira em inovação tecnológica, dedicando-se ao desenvolvimento de soluções mais digitalizadas e ecológicas para direcionar todo o setor para uma operação inteligente.

