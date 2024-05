Zoomlion bringt digitale 3D-Zwillingsplattform für die Transportbetonindustrie auf den Markt

CHANGSHA, China, 30. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion", 01157.HK) gab bekannt, dass seine digitale Zwillingsplattform in einer Betonmischanlage in der Provinz Hubei, China, in Betrieb genommen wurde. Das virtuelle 3D-Echtzeitmodell ermöglicht den Akteuren der Transportbetonindustrie einen intelligenten Betrieb, indem es digitale Silos überbrückt und ihnen ein digitales Werkzeug an die Hand gibt, mit dem sie die Effizienz, Nachhaltigkeit und Rentabilität ihres Unternehmens steigern können.

Comprehensive operational data displayed on Zoomlion's 3D digital twin platform for the ready-mix concrete industry

Die digitale Zwillingsplattform von Zoomlion ist eine All-in-One-Lösung, die Funktionen umfasst, mit denen Benutzer virtuelle Inspektionen, Anlagenüberwachung und Fehlerfrüherkennung mit höherer Geschwindigkeit, besserer Genauigkeit und Zuverlässigkeit durchführen können. Die KI-gestützte Plattform, die jetzt in der Hubei Innovation Jiahua Concrete Plant in Betrieb ist, bringt den Betriebsstatus der Anlagen in Echtzeit online und ermöglicht gleichzeitig eine digitale Fabrikkartierung und Datenintegration, die den Managern einen umfassenden Überblick über jede Anlage mit mehr Transparenz und Details ermöglicht.

Mit der Plattform können die Nutzer die Daten von sechs Segmenten der Fabrik virtuell verwalten und abrufen: Produktion und Betrieb, Gerätewartung, Materialbestand vor Ort, Rohstoffverfolgung, intelligente Sicherheit und Logistikplanung. Durch die Überwindung von Datenbarrieren können Bediener und Versandleiter die Produktions- und Betriebsinformationen des Werks vollständig verstehen, was eine umfassende Datenunterstützung für eine intelligentere Entscheidungsfindung und eine Verbesserung der betrieblichen Gesamteffizienz durch ein ganzheitliches Managementmodell aus einer Hand ermöglicht.

Zu den wichtigsten Highlights der digitalen Zwillingsplattform von Zoomlion gehören:

Produktions- und Betriebscockpit: Zeigt das Produktionsvolumen, die Genauigkeit, den Bestand, den Umsatz und die Produktausfälle an.

Zeigt das Produktionsvolumen, die Genauigkeit, den Bestand, den Umsatz und die Produktausfälle an. Cockpit für die Wartung der Ausrüstung: Bietet Echtzeit-Alarme und Fehlerdiagnose für wichtige Geräte.

Bietet Echtzeit-Alarme und Fehlerdiagnose für wichtige Geräte. Cockpit für das Rohmateriallager: Anbindung an das ERP-System zur visuellen Verfolgung des Rohstoffverbrauchs, des Lagerbestands und der Logistikoptimierung.

Anbindung an das ERP-System zur visuellen Verfolgung des Rohstoffverbrauchs, des Lagerbestands und der Logistikoptimierung. Cockpit zur Rohstoffüberwachung: Analysiert die Qualität des Rohmaterials und passt die Mischungsrezepte an, um die Konsistenz zu gewährleisten.

„Der digitale Zwilling von Zoomlion ist ein Wendepunkt für die gesamte Branche. Mit dieser digitalen Technologie integrieren wir riesige Datenmengen in einen einzigen Kontrollraum, was eine bessere Entscheidungsfindung ermöglicht und unsere betriebliche Effizienz auf die nächste Stufe hebt", so ein Vertreter der Hubei Innovation Jiahua Concrete Plant.

Als Branchenführer, der an der Spitze des digitalen Wandels steht, hat Zoomlion eine industrielle Internetplattform aufgebaut und seine F&E-Kapazitäten digitalisiert, um intelligente Lieferketten, Fertigung und Betrieb zu etablieren. Durch die Nutzung seiner fortschrittlichen Expertise im Bereich des digitalen Managements will das Unternehmen eine Vorreiterrolle bei der technologischen Innovation einnehmen und sich der Entwicklung von digitalisierten und umweltfreundlichen Lösungen widmen, um die gesamte Branche zu einem intelligenten Betrieb zu führen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2424385/zoomlion_digital_twin.jpg