Zoomlion Marca o Dia Mundial Humanitário Capacitando o Socorro em Desastres com Tecnologia e Ajuda Humanitária

CHANGSHA, China, 19 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Em homenagem ao Dia Mundial da Ajuda Humanitária em 19 de agosto, a Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion", 01157.HK), líder global na fabricação de equipamentos avançados, está intensificando seus esforços para apoiar causas humanitárias em todo o mundo, apoiando o trabalho humanitário global e contribuindo para o bem-estar humano com o poder da tecnologia.

A equipe de suporte da Zoomlion trabalha durante a noite para ajudar nos esforços de socorro a desastres de deslizamentos de terra na cidade de Zixing, província de Hunan, China

Os agentes humanitários trabalham incansavelmente para salvar vidas e fornecer recursos essenciais em zonas de desastre, norteados por princípios de humanidade, imparcialidade, neutralidade e independência. Compartilhando esse compromisso, a Zoomlion participa ativamente de missões globais de ajuda humanitária com ações concretas, especialmente na ajuda a regiões atingidas por desastres, na promoção da cooperação internacional e na realização de doações financeiras e técnicas.

De 28 de junho a 3 de agosto, a Zoomlion enviou sua equipe de resgate de emergência de 19 membros e três veículos de resgate de drenagem de emergência de alto volume para apoiar as operações de socorro às enchentes em Hunan, China. A equipe trabalhou sem parar para acelerar o progresso da drenagem e do alívio, ganhando tempo a todo custo. Ao longo do período de 37 dias, os veículos de resgate de drenagem de emergência da Zoomlion operaram quase 800 horas em plena carga sem falhas e drenaram 2,084 milhões de metros cúbicos de água no total, ajudando os moradores a voltar para casa mais cedo.

No mundo todo, a Zoomlion também apoia missões de socorro em desastres com equipamentos profissionais e equipes de resgate. No terremoto Turquia-Síria de 2023, a Zoomlion enviou 23 unidades de equipamentos e uma equipe de resgate profissional que salvou com sucesso mais de 30 pessoas. No final de 2023, sua subsidiária na Turquia visitou escolas primárias na província de Hatay e forneceu artigos de papelaria, casacos de inverno e botas para os alunos afetados pelo terremoto.

A Zoomlion também doou equipamentos agrícolas ao Ministério da Agricultura da República Dominicana para promover o desenvolvimento agrícola sustentável e enviou técnicos para fornecer treinamento e suporte aos operadores locais e à equipe de manutenção.

Nas últimas duas décadas, a Zoomlion doou 34 milhões de yuans (aproximadamente US$ 4,68 milhões) para apoiar quase 10.000 estudantes em situações financeiras difíceis por meio do programa de caridade "Love Changes Destiny." Internamente, a Zoomlion criou um fundo especial de auxílio que beneficiou um total de 10.727 funcionários com mais de 42,6 milhões de yuans (aproximadamente US$ 5,95 milhões) em assistência financeira distribuída.

As iniciativas humanitárias globais da Zoomlion demonstram o compromisso da empresa em contribuir para o bem-estar da humanidade usando o poder da ciência e da tecnologia. A responsabilidade social corporativa não está apenas no sucesso dos negócios, mas também na forma como a Zoomlion emprega sua tecnologia e recursos para ajudar os necessitados.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2484428/Zoomlion_s_support_team_works_through_the_night_to_assist_with_landslide_disaster_relief_efforts_in.jpg

FONTE Zoomlion