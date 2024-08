Zoomlion feiert den Welttag der humanitären Hilfe und unterstützt Katastrophenhilfe mit Technologie und humanitärer Hilfe

CHANGSHA, China, 19. August 2024 /PRNewswire/ -- Zu Ehren des Welttages der humanitären Hilfe am 19. August verstärkt Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co, Ltd. („Zoomlion", 01157.HK), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Herstellung fortschrittlicher Ausrüstungen, seine Bemühungen zur Unterstützung humanitärer Zwecke weltweit, indem es die globale humanitäre Arbeit unterstützt und durch die Kraft der Technologie zum Wohl der Menschen beiträgt.

Zoomlion's support team works through the night to assist with landslide disaster relief efforts in Zixing City, Hunan Province, China

Humanitäre Helfer sind unermüdlich im Einsatz, um in Katastrophengebieten Leben zu retten und lebenswichtige Ressourcen bereitzustellen, wobei sie sich von den Grundsätzen der Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität und Unabhängigkeit leiten lassen. In diesem Sinne beteiligt sich Zoomlion aktiv an weltweiten humanitären Hilfsaktionen mit konkreten Aktionen, insbesondere bei der Unterstützung von Katastrophengebieten, der Förderung der internationalen Zusammenarbeit und der Bereitstellung von finanziellen und technischen Spenden.

Vom 28. Juni bis zum 3. August hat Zoomlion sein 19-köpfiges Rettungsteam und drei großvolumige Rettungsfahrzeuge zur Unterstützung der Hochwasserhilfe in Hunan, China, eingesetzt. Das Team arbeitete rund um die Uhr, um die Entwässerungs- und Entlastungsarbeiten zu beschleunigen und um jeden Preis Zeit zu gewinnen. Während des 37-tägigen Einsatzes waren die Zoomlion-Rettungsfahrzeuge fast 800 Stunden unter Volllast im Einsatz, ohne dass es zu Ausfällen kam. Insgesamt wurden 2,084 Millionen Kubikmeter Wasser abgelassen, so dass die Bewohner schneller nach Hause zurückkehren konnten.

Darüber hinaus unterstützt Zoomlion weltweit Katastropheneinsätze mit professioneller Ausrüstung und Rettungsteams. Bei dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien im Jahr 2023 stellte Zoomlion 23 Geräte und ein professionelles Rettungsteam bereit, das mehr als 30 Menschen retten konnte. Gegen Ende des Jahres 2023 besuchte die Tochtergesellschaft in der Türkei Grundschulen in der Provinz Hatay und versorgte die vom Erdbeben betroffenen Schüler mit Schreibwaren, Wintermänteln und Stiefeln.

Zoomlion spendete außerdem landwirtschaftliche Geräte an das Landwirtschaftsministerium der Dominikanischen Republik, um eine nachhaltige landwirtschaftliche Entwicklung zu fördern, und entsandte Techniker, um Schulungen und Unterstützung für lokale Betreiber und Wartungspersonal anzubieten.

In den letzten zwei Jahrzehnten hat Zoomlion 34 Millionen Yuan (ca. 4,68 Millionen US-Dollar) gespendet, um fast 10.000 Studenten in schwierigen finanziellen Situationen durch das Wohltätigkeitsprogramm „Love Changes Destiny" zu unterstützen. Intern hat Zoomlion einen speziellen Hilfsfonds eingerichtet, aus dem insgesamt 10.727 Mitarbeiter mit über 42,6 Millionen Yuan (ca. 5,95 Millionen US-Dollar) unterstützt wurden.

Die weltweiten humanitären Initiativen von Zoomlion zeigen das Engagement des Unternehmens, durch die Kraft von Wissenschaft und Technologie zum Wohl der Menschen beizutragen. Die soziale Verantwortung des Unternehmens liegt nicht nur im geschäftlichen Erfolg, sondern auch darin, wie Zoomlion seine Technologie und Ressourcen einsetzt, um Menschen in Not zu helfen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2484393/Zoomlion_s_support_team_works_through_the_night_to_assist_with_landslide_disaster_relief_efforts_in.jpg