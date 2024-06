Zoomlion: pioneira em responsabilidade social e inovação tecnológica em escala global

CHANGSHA, China, 7 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion", 01157.HK), uma fabricante líder de equipamentos avançados, continua sendo referência no setor para eficiência e precisão com seus produtos e serviços personalizados. Além de seus objetivos de negócios, a Zoomlion também está comprometida com responsabilidade social, contribuindo ativamente para o crescimento econômico e progresso social local através de inovações tecnológicas.

Os guindastes da Zoomlion têm sido instrumentais em diversos projetos recentes, com dois exemplos que se destacam demonstrando seus sucessos recentes. Um guindaste da Zoomlion de 110 toneladas concluiu a instalação de um anel de assentamento de unidade de motor de 33 toneladas na usina hidrelétrica de Batang Toru, em Sumatra, Indonésia — essencial para a construção da maior estação hidrelétrica do país, que possui uma capacidade de 510 MW e promete fortalecer o fornecimento de energia local após a conclusão.

O guindaste sobre esteira de 2.000 toneladas ZCC32000 da Zoomlion instalou o domo da unidade 8 da Usina Nuclear de Tianwan em Jiangsu, China. O guindaste foi capaz de elevar uma carga de 473,03 toneladas a uma altura de 50,5 metros, marcando uma fase crucial da instalação e comissionamento das unidades 7 e 8 com precisão milimétrica.

A Zoomlion está estabelecendo um ecossistema de negócios no exterior totalmente novo, baseado em soluções completas, digitalização e localização. No início deste ano, a entrega dos caminhões basculantes de mineração ZT115A personalizados para a República Democrática do Congo (RDC) recebeu muitos elogios por sua qualidade e desempenho. Adaptados às necessidades da construção internacional, os caminhões da série A fazem parte da expansão da Zoomlion em equipamentos de mineração de alta qualidade no Sudeste Asiático, África, Oriente Médio e Leste Europeu.

A Zoomlion está preparada para impulsionar o setor agrícola da Nigéria com a introdução de 500 tratores personalizados no primeiro semestre de 2024. Esses tratores apresentarão melhorias nos sistemas de potência e tração, adaptados para melhorar a facilidade de operação e a adaptabilidade ao terreno local desafiador.

Além disso, a Zoomlion está capacitando agricultores locais com treinamento técnico avançado para acelerar a mecanização agrícola da Nigéria. Um treinamento recente no Estado de Kaduna atraiu 300 participantes, abordando aspectos importantes do uso de maquinário agrícola.

Reforçando seu compromisso com o desenvolvimento de talentos locais, a colaboração da Zoomlion com a Universidade Ahmadu Bello, iniciada no início deste ano, está nutrindo a próxima geração de especialistas em agricultura com cursos remotos, bolsas de estudo e palestras especializadas.

A Zoomlion está comprometida com mais do que apenas vendas e lucro; a empresa cumpre ativamente suas responsabilidades sociais e contribui para o desenvolvimento sustentável global, esforçando-se para melhorar vidas por meio de ações concretas.

