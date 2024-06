Zoomlion: Wegweisende soziale Verantwortung und technologische Innovation auf globaler Ebene

CHANGSHA, China, 6. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion", 01157.HK), ein führender Hersteller fortschrittlicher Ausrüstungen, setzt mit seinen maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen weiterhin Maßstäbe für Effizienz und Präzision in der Branche. Neben seinen geschäftlichen Zielen engagiert sich Zoomlion auch für das Thema soziale Verantwortung und trägt durch technologische Innovationen aktiv zum lokalen Wirtschaftswachstum und sozialen Fortschritt bei.

Die Krane von Zoomlion waren in den letzten Jahren an zahlreichen Projekten maßgeblich beteiligt, wobei zwei Beispiele besonders hervorzuheben sind, die ihre Leistungsfähigkeit belegen. Mit einem 110-Tonnen-Kran von Zoomlion wurde ein 33 Tonnen schwerer Sitzring für eine Turbine im Batang Toru-Wasserkraftwerk in Sumatra, Indonesien, montiert. Dabei handelt es sich um ein zentrales Element für den Bau des größten Wasserkraftwerks des Landes, das nach seiner Fertigstellung mit einer Kapazität von 510 MW die lokale Stromversorgung stärken soll.

Der 2.000-Tonnen-Zoomlion-Raupenkran ZCC32000 montierte die Kuppel des Blocks Nr. 8 im Kernkraftwerk Tianwan in Jiangsu, China. Der Kran beförderte dabei ein Gewicht von 473,03 Tonnen auf eine Höhe von 50,5 Metern und markierte damit eine entscheidende Phase bei der millimetergenauen Installation und Inbetriebnahme der Blöcke Nr. 7 und Nr. 8.

Zoomlion baut ein völlig neues Ökosystem für das Überseegeschäft auf, das auf End-to-End, Digitalisierung und Lokalisierung basiert. Anfang dieses Jahres wurden nach kundenspezifischen Anforderungen gebaute Bergbau-Muldenkipper vom Typ ZT115A in die Demokratische Republik Kongo geliefert – die Maschinen wurden für ihre Qualität und Leistung hoch gelobt. Die auf den internationalen Baubedarf zugeschnittenen Stapler der A-Serie sind Teil der Expansion von Zoomlion im Bereich hochwertiger Bergbauausrüstung in Südostasien, Afrika, dem Nahen Osten und Osteuropa.

Mit der Lieferung von 500 Spezialtraktoren in der ersten Hälfte des Jahres 2024 wird Zoomlion den nigerianischen Landwirtschaftssektor unterstützen. Diese Traktoren werden sowohl bei der Leistung als auch bei der Antriebstechnik angepasst, um den Betrieb und die Anpassungsfähigkeit an das schwierige lokale Gelände zu verbessern.

Darüber hinaus unterstützt Zoomlion die Landwirte vor Ort mit technischen Schulungen, um die Mechanisierung der Landwirtschaft in Nigeria zu beschleunigen. Vor kurzem fand im Bundesstaat Kaduna eine Fortbildungsveranstaltung mit 300 Teilnehmern statt, bei der wichtige Aspekte der Landtechnik behandelt wurden.

Im Rahmen seines Engagements für die Entwicklung lokaler Talente fördert Zoomlion in Zusammenarbeit mit der Ahmadu Bello University, die Anfang dieses Jahres ins Leben gerufen wurde, die nächste Generation von Landwirtschaftsexperten mit Fernkursen, Stipendien und Fachvorträgen.

Zoomlion hat sich zu mehr als nur Umsatz und Gewinn verpflichtet. Das Unternehmen nimmt aktiv seine soziale Verantwortung wahr und trägt zur globalen nachhaltigen Entwicklung bei, indem es sich bemüht, das Leben der Menschen durch konkrete Maßnahmen zu verbessern.