B.I.G. VISION® FOR ALL od společnosti Rodenstock: Nejlepší vidění s biometricky inteligentními brýlovými čočkami pro všechny

MNICHOV, Německo, 4. dubna 2022 /PRNewswire/ -- Každý jsme jiný a stejně rozdílné a individuální jsou naše oči. Proto jsme ve společnosti Rodenstock vyvinuli zcela inovativní technologii, která umožňuje určit individuální biometrii oka z několika tisíc měřicích bodů a využít ji přímo ve výrobě brýlové čočky. Biometrické brýlové čočky Rodenstock proto nabízí nejostřejší možné vidění ve všech úhlech a v celé ploše brýlové čočky. V souladu s firemní filozofií B.I.G. VISION® FOR ALL (Biometric Intelligent Glasses FOR ALL) se společnost Rodenstock rozhodla nabízet biometrické progresivní čočky všem.