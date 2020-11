Kavalan představuje limitovanou edici whisky s názvem 'Artist Series (Umělecká řada)'

Jednosudové whisky - Puncheon, Virgin Oak, French Wine Cask a Peated Malt – čerpají inspiraci ze 4 elementů, a to oceánu, vzduchu, slunečního svitu a Matky Země. Všechny tyto elementy hrají důležitou roli při výrobě whisky Kavalan. V rámci této limitované editace firma Kavalan představí celkem 198 sběratelských sad, přičemž každá bude obsahovat čtyři lahve o objemu 700 ml. Ke každé sadě navíc zákazník obdrží dva přetisky obrazů z dílny Paula Chianga, s jedinečným číslem a podpisem. Jedná se o díla „pohoří Pisilian" a „Horské panorama Tchaj-wanu (Mountain Range of Taiwan)." Navíc značka Kavalan vyrobí celkem 4 000 jednotlivých lahví whisky o objemu 1 000 ml, které si zákazníci budou moci koupit samostatně.

Whisky Peated Malt značky Kavalan je druhou whisky STR (whisky zrající v sudech speciálně ošetřených ohoblováním, opálením a vypálením – Shave, Toast and Rechar) a je nástupcem whisky *Solist Vinho Barrique, která na soutěži WWA (World Whiskies Awards) získala cenu za „Nejlepší světovou jednosladovou (single malt) whisky".

Paul Chiang má skvělou pověst v Evropě, ve Spojených státech amerických i na Tchaj-wanu a jeho díla vyjadřují neustálou honbu za „ideálem dokonalosti", díky čemuž upoutal pozornost rodiny Kavalan.

Generální ředitel firmy Kavalam, pan YT Lee řekl, že každé výtvarné dílo, které tento umělec vytvořil je vytvořeno s láskou.

„Umění, stejně jako whisky, dokáže vyvolávat hluboké emoce. Nicméně, než se člověk v oboru stane mistrem, chce to desítky let tvrdé práce a odhodlání," řekl pan Lee.

„Vezměte si například obraz „Puncheon", který zobrazuje moře, oblohu a hvězdy. Paul tento obraz namaloval po svém návratu na Tchaj-wan po 30 letech, kdy se usadil na Tchaj-tungu na pobřeží. Z obrazu sálá euforie té doby a krása znovuobjevování."

„Chceme skvělé umění spojit s naší nejvzácnější whisky a nabídnout znalcům také ochutnávku toho nejlepšího výtvarného umění. Je nám ctí, že na první limitované edici můžeme spolupracovat s Paulem."

Whisky:

PUNCHEON 50-63% ABV

Obraz – Pisilian (Ranní hvězdy na pobřežím - Morning Stars over the Coast)

Domorodý název Pisilian odkazuje na pohoří na východním pobřeží Tchaj-wanu, který spojuje okres I-lan, který je domovem palírny Kavalan s okresem Tchaj-tung, kde bydlí Paul Chiang. Příběh palírny Kavalan se začal psát v oceánu pod hvězdným nebem. Mořská vlhkost stoupá nahoru a nad Sněžnou horou kondenzuje a dává vzniknout legendárnímu vodnímu zdroji, který palírna Kavalan využívá k výrobě své whisky.

Popis produktu

Tato whisky zraje ve speciálních sudech na whisky (Puncheon) a stejně jako vzácné hlubiny oceánů skrývají úžasné poklady, i ona vyniká skvělou mnohabarevnou oceánskou chutí.

Nos:

Tato whisky je cítit po pražených sušenkách namočených v broskvovém krému, jemné vanilce, sladkých bílých broskvích a javorovém sirupu.

Patro:

Na patře vás osloví chuť sladkého karamelu v kombinaci s bílou nektarinkou, tropickým ovocem a bílé nektarinky, tropického ovoce a bohatou ořechovou chutí.

VIRGIN OAK 50-63% ABV

Obraz – Na křídlech písní (On Wings of Song)

Paul Chiang si pro tento obraz, který nese jméno slavné skladby Felixe Mendelssohna pro klavír, vybral motiv bublinek vzduchu a mávajících křídel, což vytváří dojem pohybu vzduchu. Sen značky Kavalan se vznáší ve vzduchu a na tento obraz tak můžeme nahlížet jako na umělecké ztvárnění procesu zrání whisky.

Popis produktu

Sudy z panenského dubu tvoří duši celé této whisky značky Kavalan, která vyniká sladkou chutí tropického ovoce s výraznou příchutí medu.

Nos:

Tato whisky voní po sušených švestkách, červeném vínu, máslové vanilce, včelím vosku a ucítíte také květinové vůně, meruňky a broskve.

Patro:

Na patře se rozlije kořeněný chuť dubu se sladkým medem, podzimními hruškami a vlašskými ořechy, zralou kvajávou a skořicí.

FRENCH WINE CASK 50-63% ABV

Obraz – Meditace na věčnosti (Meditation on Eternity)

Zlatavé sluneční světlo na tomto obraze představuje jiskřičky naděje a osvětlení cesty ke splnění snů značky Kavalan. Ohnivě červená barva vyjadřuje jednak úsilí, se kterým se vrháme do plnění našich snů a také sluneční teplo a odkazuje na jedinečnou chuť whisky značky Kavalan, kterou dosahujeme díky stárnutí.

Popis produktu

Tato whisky zraje v sudech po červeném vínu, které pochází z těch nejlepších vinařství z francouzského Bordeaux a vyniká bohatým aroma a plnými chutěmi, které zahřejí v ústech.

Nos:

Ucítíte drobné bobuloviny, černý rybíz, sladkou papriku, jablka, karamel a zralé ovoce.

Patro:

Na patře se rozlije chuť tropického ovoce, borůvek, sušeného ovoce, jemných tříslovin a koření.

PEATED MALT 50-63% ABV

Obraz – Ťin-cun / Léto (Jinzun / Summer)

Poslední obraz připomíná cestu domů a znovuzrození. Odstíny zelené, žluté a modré připomínají svěžest tchajwanského východního pobřeží a úžasné chuti whisky Kavalan. Z Matky Země pochází plody práce palírny Kavalan i pana Chianga a také v ní rostou zárodky budoucího růstu. Sen značky Kavalan se stává realitou.

Popis produktu

Palírna Kavalan používá nakuřovaný slad a rašelinu, díky které tato každá kapka této whisky získává typickou chuť tropického ovoce, která se snoubí s rašelinovým kouřem. Zemitá chuť je úžasně vyvažována chutí ovoce a zvýrazněna jedinečnou technikou zrání STR (whisky zraje v sudech speciálně ošetřených ohoblováním, opálením a vypálením – Shave, Toast and Rechar), kterou palírna Kavalan používá.

Nos:

Ucítíte vůni včelí plástve, jemný karamel a sladký kokos.

Patro:

Na patře se rozlije chuť máslového karamelu doprovázená zemitými a ořechovitými tóny, červeným pepřem, kořením a dračím okem (longanem).

Limitovanou edici whisky Kavalan Artist Series si již nyní můžete zakoupit po celém Tchaj-wanu. Doporučená maloobchodní cena za jednu láhev činí 12 000 tchajwanských dolarů za kus.

*Vezměte prosím na vědomí, že řada „Solist" whisky Kavalan se ve Spojených státech amerických prodává pod názvem „Cask Strength", a to pouze z důvodů ochrany obchodní značky.

O palírně Kavalan

Palírna Kavalan v okrese I-lan je již od roku 2005 průkopníkem v pálení single malt whisky na Tchaj-wanu. Naší whisky necháváme stárnout v teplém a vlhkém prostředí, je vyrobena z vody z tajícího sněhu na Sněžné hoře a zraje v mořském a horském větru. Naše palírna je pojmenována podle dřívějšího názvu okresu I-Ian a máme zhruba 40 let zkušeností výroby nápojů pod křídly naší mateřské společnosti King Car Group. Více informací najdete na našich webových stránkách www.kavalanwhisky.com

O Paulu Chiangovi

Paul Chiang se narodil v Tchaj-čungu v roce 1942 a zhruba 30 let cestoval a žil v Paříži a New Yorku, kde holdoval uměleckému způsobu života. Jeho umělecká díla jsou skutečnými mistrovskými kousky a jsou inspirována klasickou hudbou. V roce 1998 se vrátil na Tchaj-wan a do Tchaj-čungu, kde tráví život v přírodě. Z jeho tvůrčího úsilí, které se vyznačuje rozsáhlými proměnami, vzešla řada skvělých děl zaměřených na body art.

