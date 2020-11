Kavalan lança edição limitada 'Artist Series'

Os uísques de barril único e de barril forte - Puncheon, Virgin Oak, French Wine Cask e Peated Malt - são inspirados pelos quatro elementos, Oceano, Ar, Luz solar e Mãe Terra, cada um dos quais desempenha um papel essencial na criação do uísque Kavalan. A destilaria vai lançar um total de 198 kits para colecionadores, com quatro garrafas de 700ml. Além disso, cada kit contém uma edição numerada e assinada com exclusividade de uma das duas impressões em serigrafia realizadas por Paul Chiang, intitulada "Pisilian" ou "Mountain Range of Taiwan". Também serão distribuídas 4.000 garrafas individuais de 1.000ml, envasadas para compra individual.

Peated Malt é o segundo uísque Shave, Toast e Rechar (STR) da Kavalan e sucede o vencedor do prêmio WWA 'World's Best Single Malt', o *Solist Vinho Barrique.

Paul Chiang foi aclamado internacionalmente em toda a Europa, Estados Unidos e Taiwan, incorporando uma busca incessante pelo "ideal" que atraiu a atenção da família Kavalan.

O CEO da Kavalan, Sr. YT Lee, disse que cada pintura foi um trabalho de amor.

"A arte, assim como o uísque, tem o poder de despertar emoções profundas. Mas necessita de décadas de trabalho árduo e compromisso para dominar seu ofício", disse Lee.

"Veja um exemplo: 'Puncheon', que representa o mar, o céu e as estrelas. Paul pintou este trabalho depois de retornar a Taiwan após 30 anos, estabelecendo-se na costa de Taitung. Você pode sentir a euforia daquela época e a beleza da redescoberta."

"Queremos reunir a grande arte e nosso uísque mais raro para os conhecedores, uma expressão do melhor talento artístico. É uma honra colaborar com Paul na edição inaugural."

Os uísques:

PUNCHEON 50-63% ABV

Pintura – Pisilian (Morning Stars over the Coast)

O nome indígena, Pisilian, faz referência a um trecho da costa leste de Taiwan, que conecta o lar de Kavalan no condado de Yilan com o condado de Taitung, onde Paul Chiang está vivendo. A história de Kavalan, ou seus sonhos, começam no Oceano sob o céu estrelado. A partir daqui, a umidade sobe e finalmente se condensa acima da Montanha de Neve, criando a fonte de água lendária de Kavalan

Descrição do Produto

Envelhecido em barris de Puncheon e tão raro quanto os tesouros do oceano profundo, este uísque tem uma textura suave e sem esforço com um oceano de complexidade e ondas de sabor tentador.

Aroma:

Biscotti assado banhado em crème de pêches, baunilha suave, pêssego branco doce e xarope de bordo.

Paladar:

Ondas de caramelo doce, nectarina de polpa branca e frutas tropicais e notas de nozes.

VIRGIN OAK 50-63% ABV

Pintura - On Wings of Song

Com o nome em homenagem à obra de piano de Felix Mendelssohn, as pinceladas circulares de Paul Chiang imaginam partículas de ar em efervescência e o bater de asas, criando uma sensação de ar em movimento. O sonho Kavalan voa no Ar, e esta obra pode ser vista como uma reprodução artística do processo de maturação do uísque.

Descrição do Produto

Barris de carvalho virgem formam o corpo desta sinfonia de Kavalan em que notas doces de frutas tropicais e mel são generosamente integradas.

Aroma:

Ameixa defumada, uva roxa, baunilha amanteigada, cera de abelha rica, notas florais frescas, damasco e pêssego.

Paladar:

Explosões de carvalho picante, mel doce, pera outonal e castanhas, goiaba madura e canela picante.

FRENCH WINE CASK 50-63% ABV

Pintura – Meditation on Eternity

A luz solar dourada desta peça representa as centelhas de esperança, iluminando o caminho em direção ao sonho de Kavalan. O vermelho ígneo denota a intensidade do propósito e o calor do sol, com o mesmo calor que proporciona a vida e que melhora de forma única o envelhecimento de Kavalan.

Descrição do Produto

Envelhecido em barris de vinho tinto das melhores vinícolas de Bordeaux, na França, este uísque opulento conta com um aroma rico e uma textura completamente encorpada. Seus taninos suaves e uma sensação agradável na boca ajudam a realçar a rica complexidade dos sabores.

Aroma:

Baga vibrante e groselha preta, pimenta doce, maçã, caramelo e fruta madura.

Paladar:

Fruta tropical, frutas silvestres, frutas secas, taninos suaves e especiarias sutis.

PEATED MALT 50-63% ABV

Pintura – Jinzun / Summer

A peça final deste kit é o retorno ao lar e o renascimento. O verde, o amarelo e o azul são uma representação da exuberante Costa Leste de Taiwan e dos sabores e aromas vibrantes do uísque de Kavalan. Esta Mãe Terra produz os frutos do trabalho de Kavalan e de Chiang e as sementes do novo crescimento. O sonho de Kavalan torna-se realidade.

Descrição do Produto

Usando malte defumado com turfa extraída de minas profundas, as frutas tropicais características de Kavalan são infusionadas com a turfa defumada nessas gotas únicas. A profundidade e complexidade do terreno são primorosamente revestidas por camadas de frutas e com a técnica única e acentuada Shave, Toast e Rechar (STR) de Kavalan em barris, para obter uma maturação única.

Aroma:

Camadas de favo de mel, caramelo suave e coco doce

Paladar:

Caramelo amanteigado e notas turfosas e terrosas em uma cama de pimenta vermelha, especiarias generosas e longan forte.

A Kavalan Artist Series já está à venda em Taiwan. As garrafas individuais terão um preço de venda sugerido de 12.000 dólares taiwaneses cada.

*Observe que a premiada série "Solist" de Kavalan é vendida sob o nome de série "Cask Strength" no mercado interno dos EUA apenas por motivos de marca registrada.

Sobre a destilaria Kavalan

A destilaria Kavalan, no condado de Yilan, é pioneira na arte do uísque puro malte em Taiwan desde 2005. Seu uísque, envelhecido sob intensa umidade e calor, tem como fonte a água derretida da Montanha Nevada, com reforço do mar e da brisa da montanha. Usando o antigo nome do Condado de Yilan, a destilaria tem o histórico de cerca de 40 anos de fabricação de bebidas pela empresa matriz, o King Car Group. Acesse www.kavalanwhisky.com

Sobre Paul Chiang

Nascido em Taichung em 1942, Paul Chiang viajou e viveu em Paris e Nova York por cerca de 30 anos em sua busca por uma vida imersa em artes. Inspirado pela música clássica, mas afastando-se deliberadamente da tradição, suas criações são obras-primas espirituais. Em 1998, ele retornou a Taiwan e, em Taitung, mergulhou na abundância da natureza. Sua jornada de criação é marcada por transformações massivas que dão origem a um corpo fantástico de obras de arte.

