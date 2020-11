Kavalan lanceert Limited Edition 'Artist Series'

De single-cask whisky's op vatsterkte, Puncheon, Virgin Oak, French Wine Cask en Peated Malt, zijn geïnspireerd op de vier elementen Oceaan, Lucht, Zonlicht en Moeder Aarde, die elk een essentiële rol spelen in de creatie van Kavalan-whisky. De distilleerderij zal in totaal 198 collectorsets uitbrengen, die worden geleverd met vier bottelingen van 700 ml. Bovendien bevat elke set een uniek genummerde en gesigneerde editie van een van de twee zeefdrukken van Paul Chiang met de titel "Pisilian" of "Mountain Range of Taiwan". Ondertussen zullen voor losse verkoop in totaal 4.000 flessen worden vrijgegeven, gebotteld op 1.000 ml.

Peated Malt is de tweede whisky van Kavalan op basis van Shave, Toast en Rechar (STR) en volgt op de winnaar van de WWA "World's Best Single Malt", de *Solist Vinho Barrique.

Paul Chiang wordt internationaal geprezen in Europa, de VS en Taiwan en belichaamt een compromisloos streven naar "het ideaal" dat de aandacht trok van de familie Kavalan.

De heer YT Lee, CEO van Kavalan, zei dat elke zeefdruk een werk van liefde was.

"Kunst heeft, net als whisky, de kracht om diepe emoties op te wekken. Maar dit vergt tientallen jaren van hard werken en toewijding om je vak onder de knie te krijgen," aldus de heer Lee.

"Neem 'Puncheon', dat de zee, de lucht en de sterren uitbeeldt. Paul schilderde dit werk nadat hij na 30 jaar was teruggekeerd naar Taiwan en zich aan de kust in Taitung had gevestigd. Je voelt de euforie van die tijd en de schoonheid van herontdekking."

"We willen geweldige kunst en onze zeldzaamste whisky samenbrengen voor kenners als een uiting van de beste kunstzinnigheid. We zijn vereerd om met Paul samen te werken aan de inaugurele editie."

De whisky's:

PUNCHEON met een alcoholpercentage van 50-63%

Etiketafbeelding - Pisilian (Morning Stars over the Coast)

De inheemse naam, Pisilian, verwijst naar een stuk van de oostkust van Taiwan en verbindt het huis van Kavalan in het district Yilan met het district Taitung, waar Paul Chiang zich gevestigd heeft. Kavalans verhaal, of droom, begint in de oceaan onder een sterrenhemel. Vanaf hier stijgt vocht en condenseert uiteindelijk boven Snow Mountain, waardoor de legendarische waterbron van Kavalan ontstaat.

Productomschrijving

Gerijpt in Puncheon-vaten, en zo zeldzaam als diepe oceaanschatten, is deze whisky moeiteloos glad van structuur met een oceaan van complexiteit en golven van verleidelijke smaak.

Neus:

Geroosterde biscotti badend in crème de pêches, zachte vanille, zoete witte perzik en ahornsiroop.

Gehemelte:

Golven van zoete toffee, nectarine met wit vruchtvlees, tropisch fruit en hints van rijke nootachtigheid.

VIRGIN OAK met een alcoholpercentage van 50-63%

Etiketafbeelding - On Wings of Song

Vernoemd naar een pianostuk van Felix Mendelssohn, stellen de cirkelvormige penseelstreken van Paul Chiang zich bruisende luchtdeeltjes en het slaan van vleugels voor, waardoor het gevoel ontstaat dat lucht in beweging is. De Kavalan-droom vliegt in de lucht en deze afbeelding kan worden gezien als een artistieke vertolking van het rijpingsproces van whisky.

Productomschrijving

Vaten van maagdelijk eikenhout vormen het lichaam van deze Kavalan-symfonie waarin zoete tonen van tropisch fruit en honing royaal zijn doordrenkt.

Neus:

Gerookte pruim, paarse druif, boterachtige vanille, rijke bijenwas, frisse bloemige tonen, abrikoos en perzik.

Gehemelte:

Uitbarstingen van pittig eikenhout, zoete honing, herfstpeer en kastanjes, gerijpte guave en kaneelkruiden.

FRENCH WINE CASK met een alcoholpercentage van 50-63%

Etiketafbeelding – Meditation on Eternity

Het gouden zonlicht in dit stuk vertegenwoordigt sprankjes hoop en verlicht het pad naar de Kavalan-droom. Het vurige rood staat voor zowel de intensiteit van het doel als de warmte van de zon, dezelfde levengevende warmte die de rijping van Kavalan op unieke wijze versterkt.

Productomschrijving

Gerijpt in rode wijnvaten van de beste wijnmakerijen in Bordeaux, Frankrijk, heeft deze weelderige whisky een rijk aroma met een volle textuur. Zachte tannines en een verwarmend mondgevoel helpen de rijke complexiteit van smaken naar voren te brengen.

Neus:

Levendige bessen en zwarte bes, paprika, appel, karamel en gerijpt fruit.

Gehemelte:

Tropisch fruit, wilde bessen, gedroogd fruit, zachte tannines en subtiele kruiden.

PEATED MALT met een alcoholpercentage van 50-63%

Etiketafbeelding – Jinzun/Summer

Het laatste werk in de reeks weerspiegelt zowel thuiskomst als wedergeboorte. Het groen, geel en blauw vertegenwoordigen de weelderigheid van de oostkust van Taiwan en de levendige smaken en geuren van Kavalan-whisky. Deze Moeder Aarde draagt de vruchten van arbeid voor zowel Kavalan als meneer Chiang en de zaden voor nieuwe groei. De Kavalan-droom wordt werkelijkheid.

Productomschrijving

Met behulp van mout, gerookt met diep gedolven turf, worden de kenmerkende tropische vruchten van Kavalan doordrenkt met de geturfde rokerigheid in deze unieke druppel. Een aardse diepte en complexiteit is prachtig gelaagd met fruit en geaccentueerd door Kavalan's unieke techniek van Shave, Toast en Rechar (STR) op de vaten, voor een unieke rijping.

Neus:

Lagen honingraat, zachte toffee en zoete kokosnoot

Gehemelte:

Beboterde toffee en turfachtige en aardse tonen op een bedje van rode peper, royale kruiden en rijke longan.

De Kavalan Artist Series is nu in heel Taiwan te koop. De adviesprijs per fles wordt gesteld op NTD $ 12.000.

*De bekroonde "Solist"-serie van Kavalan wordt op de Amerikaanse markt alleen om handelsmerkredenen verkocht onder de naam "Cask Strength"-Series.

Over Kavalan-distilleerderij

De Kavalan-distilleerderij in het district Yilan is sinds 2005 een pionier in de kunst van single malt whisky in Taiwan. Onze whisky, gerijpt in intense vochtigheid en hitte, komt uit het smeltwater van Snow Mountain en wordt verrijkt door zee- en bergbriesjes. Onze distilleerderij neemt de oude naam van Yilan County aan en wordt ondersteund door ongeveer 40 jaar drankbereiding onder het moederbedrijf, King Car Group. Kijk voor meer informatie op www.kavalanwhisky.com

Over Paul Chiang

Paul Chiang, geboren in Taichung in 1942, heeft ongeveer 30 jaar gereisd en gewoond in Parijs en New York in zijn streven naar een leven vol kunst. Zijn werken zijn spirituele meesterwerken die geïnspireerd zijn door klassieke muziek, maar bewust afwijken van de traditie. In 1998 keerde hij terug naar Taiwan, en in Taitung dompelde hij zich onder in de overvloed van de natuur. Zijn scheppingsreis wordt gekenmerkt door enorme transformaties die hebben geleid tot een fantastische collectie kunstwerken.

