Nejnovější lahev palírny Kavalan je ozdobena hřebenovou královskou korunou

Nejnovější speciální edice palírny Kavalan, která již byla představena na Tchaj-wanu, elegantně kombinuje krémovou bohatost karamelu s intenzivní sladkostí tmavého ovoce. Bude globálně k dispozici ve vybraných zemích v roce 2020.

Palírna Kavalan nechce prozradit, v jakém sudu tato mimořádně chutná whisky dozrála, kromě toho, že se jedná o vysoce exkluzivní sud na červené víno světové úrovně.

Generální ředitel společnosti YT Lee řekl, že stejně jako jediná další whisky, která má být uvedena se jménem skupiny „King Car Conductor", byla limitovaná edice k 40. výroční vhodně vícerozměrná, komplexní a plná hloubky.

„Je mi ctí, že jsem součástí cesty, kterou můj otec začal před čtyřmi desítkami let. Společnost King Car se vždy usilovně snažila poskytovat tu nejlepší kvalitu. Je to úsilí, které definuje náš přístup, a tento důraz na dokonalost bude pokračovat i do budoucna," řekl pan YT Lee.

Mistr míchač Ian Chang uvedl, že vyrobil whisky na oslavu ohromného milníku.

„Zraje ve velmi vzácných sudech po červeném vínu, jehož majestát přechází do bohatě intenzivní whisky a přináší velmi výrazné chuti bobulí a bujné karamely," řekl pan Chang.

Pan Chang také řekl, že balení této whisky vzdává hold okresu I-lan, který je domovem palírny Kavalan a předsedy představenstva společnosti pana TT Lee, formou Sněžné hory, vodního zdroje palírny Kavalan.

Hladký, ale robustní tvar láhve vyjadřuje eleganci a sílu. Korek ve tvaru koruny je ozdoben světově proslulými krystaly Swarovski®. Vytrvalost, trvanlivost a harmonie s přírodním prostředím jsou symbolizovány koženým a dřevěným povrchem krabice.

Whisky King Car 40th Anniversary je dodávána v balení se sklenkou a její prodej je celosvětově omezen na 10 000 balení.

Whisky King Car 40th Anniversary

Degustační popis:

Barva: Královský kaštan

Zápach: Silný a hustý s bohatými tóny červeného vína, které vyzařuje tmavé hrozny Cabernet Sauvignon, s jahodami, borůvkami, kořením a buketem čerstvého spáleného dubu.

Patro: Husté, ústa přitahující vrstvy bobulí ovoce s příchutí karamely, oživené záblesky koření, zejména pepře, hřebíčku a tabáku, to vše ve spojení s nádechem skvělého vína.

Zakončení: Dlouhé a smyslné, s jemnou směsí plodů ovoce a jemného koření.

O společnosti King Car Group

Značka King Car, založená panem Tien-tsai Leeem v roce 1979, je známým jménem v potravinářském a nápojovém průmyslu a představuje na Tchaj-wanu zlatý standard kvality. Rodinný konglomerát má 40 let zkušeností a zahrnuje divize jako King Car Food Industrial, nadaci King Car Cultural & Educational Foundation, King Car Biotechnology (Centrum pro pěstování orchidejí, Divize akvakultury a Park zalesňování), Mr. Brown Coffee, Palírnu whisky Kavalan, Buckskin Beer a restaurace a bary (dvě pivnice, restaurace Buckskin Yakiniku, Buckskin Taproom a Kavalan Whisky Bar). Společnost King Car je vedena synem pana TT Lee, generálním ředitelem Yu-tingem Lee, který zajišťuje, aby skupina zůstala věrná svým kořenům okresu I-lan, ctila jeho krásné přírodní prostředí a pokračovala v plnění vize pana TT Lee. Posláním společnosti King Car je nabízet zákazníkům pocit komfortu prostřednictvím důvěryhodné značky zaměřené na poskytování vysoce kvalitních produktů, které lidem pomáhají žít jejich rozmanité životy naplno.

Kontakt:

Kellie Du

+886-2-2365-6551 #6800

kellie@kingcar.com.tw

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1025650/King_Car_40th_Anniversary.jpg

SOURCE Kavalan