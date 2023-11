3. udviklingstopmøde skydes i gang i Jinhua, Østkinas Zhejiang-provins

JINHUA, Kina, 30. september 2021 /PRNewswire/ -- Global Times Online: Det tredje udviklingstopmøde i Jinhua bliver afholdt i Jinhua, Østkinas Zhejiang-provins.

Med temaet "fremme af udvikling af høj kvalitet og samarbejde om en pilotdemonstrationszone for fælles velstand" vil topmødet fortsat fungere som en vigtig platform til at bringe talenter, kapital og projekter tilbage til byen.

Jinhua's BNP steg 14,4 % på årsbasis i første halvdel af dette år, hvilket er næsthøjest i Zhejiang, fortalte Chen Long, sekretær for Jinhuas kommunale partikomité, til Global Times Online i et interview og tilføjede, at flere store økonomiske indikatorer registrerede en tocifret vækstrate, som ligeledes er blandt de højeste i provinsen.

Byen har ikke skyet nogen anstrengelser for at åbne luft-, land- og internetpassager, bemærkede Chen og forklarede, at en kombineret jernbane- og sørute, der forbinder byen, har været blandt de bedste i Kina med hensyn til godsmængde, og byens grænseoverskridende e-handelsvolumen tegnede sig for næsten halvdelen af den samlede mængde i Zhejiang.

Efter års udvikling er Jinhua ved at blive en frontaktør for åbning og innovation og en populær investeringsdestination, sagde Xing Zhihong, der er byens borgmester, i interviewet.

Xing tilføjede, at byen har fremtrædende fordele på fem områder: et meget effektivt logistiknetværk, dynamiske handelsmarkeder, blomstrende, fremhævede industrier, reformforanstaltninger, der giver folk en større følelse af fremgang, og åbne udviklingsplatforme.

Jinhua vil intensivere indsatsen for at fremme udviklingen af høj kvalitet og opbygge den til en pilotdemonstrationszone for fælles velstand.

For at nå målet vil talenter af høj kvalitet spille en stor rolle i processen. Heldigvis er Jinhua kendt for sine banebrydende og initiativrige borgere, der allerede har ydet positive bidrag til udviklingen af byen og provinsen.

Jinhua ligger i den centrale del af Zhejiang-provinsen og er en gammel by med moderne vitalitet, en historisk og kulturel by under beskyttelse på nationalt niveau og en af de største turistbyer i Kina. Samtidig er byer på regionsniveau, herunder Kinas lille knudepunkt for råvarer, Yiwu, Kinas største distributionscenter for højteknologisk hardware, Yongkang, og "Kinas Hollywood", Dongyang, under Jinhuas jurisdiktion.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=Xq83azyC2Eo