Coup d'envoi du troisième sommet sur le développement à Jinhua, dans la province du Zhejiang en Chine orientale

Le PIB de Jinhua a augmenté de 14,4 % en glissement annuel au cours du premier semestre de cette année, ce qui place la ville au deuxième rang dans la province du Zhejiang, a déclaré Chen Long, secrétaire du comité municipal du parti de Jinhua, dans une interview accordée au Global Times Online, ajoutant que plusieurs indicateurs économiques majeurs ont enregistré une croissance à deux chiffres, soit l'une des meilleures croissances de la province également.

La ville n'a ménagé aucun effort pour ouvrir des passages aériens, terrestres et internet, a fait remarquer M. Chen, expliquant qu'une voie intermodale rail-mer reliant la ville s'est classée parmi les premières en Chine en termes de volume de fret, et que le volume du commerce électronique transfrontalier de la ville représentait près de la moitié du total du Zhejiang.

Après des années de développement, Jinhua est en train de devenir un pionnier de l'ouverture et de l'innovation et une destination d'investissement populaire, a déclaré Xing Zhihong, le maire de la ville, lors de l'interview.

M. Xing a indiqué que la ville dispose d'atouts majeurs dans cinq domaines : un réseau logistique très efficace, des marchés commerciaux dynamiques, des industries phares florissantes, des mesures de réforme qui donnent aux gens un plus grand sentiment de gain et des plateformes de développement ouvertes.

Jinhua redoublera d'efforts pour promouvoir un développement de qualité et en faire une zone de démonstration pilote pour une prospérité commune.

Pour atteindre cet objectif, des talents de qualité joueront un rôle majeur dans le processus. Heureusement, Jinhua est réputée pour ses habitants pionniers et entreprenants, qui ont déjà apporté des contributions positives au développement de la ville et de la province.

Située dans la partie centrale de la province du Zhejiang, Jinhua est une ville antique avec une vigueur moderne, une ville historique et culturelle sous protection nationale, et l'une des principales villes touristiques chinoises. Des villes de comté, dont Yiwu, la plaque tournante des petits produits de base, Yongkang, le plus grand centre de distribution de matériel de haute technologie et Dongyang, le « Hollywood chinois », relèvent de la juridiction de Jinhua.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=Xq83azyC2Eo

SOURCE Global Times Online