boost.ai Annoncerer boost.ai. Løft dit brand med en AI-drevet virtuel agent på Salesforce AppExchange

boost.ai ' s kunder kan nu drage fordel af forbedrede muligheder for engagement

BOSTON, 23. august 2024 /PRNewswire/ -- boost.ai annoncerede i dag, at de har lanceret boost.ai på Salesforce AppExchange, en førende markedsplads for partnerapps og -eksperter, som giver kunderne mulighed for at levere hyperpersonaliserede kundeoplevelser, mens de arbejder i stor skala. boost.ai's generative first-tilgang til kundeservice kombinerer de bedste sikkerhedspraksisser fra traditionel samtale-AI med kraften fra generativ teknologi. boost.ai, som er betroet af globale mærker inden for finans- og forsikringssektoren, kan prale af en 90% opløsningshastighed i alle samtaler.

boost.ai findes i øjeblikket på AppExchange på https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=26fa0301-ef72-41e6-91f5-23485d025071.

boost.ai

Ved at tilbyde boost.ai's teknologi på Salesforce AppExchange kan kunderne drage fordel af den intelligente automatisering, som boost.ai tilbyder gennem Salesforce Data Cloud. Dette vil skabe muligheder for at frigøre kraften i virksomhedsdata ved at samle data fra enhver kilde og inden for Salesforce-økosystemet; forbedre kundeoplevelser ved at levere mere dynamiske, personaliserede oplevelser uden at øge risikoprofilen. Med Data Cloud bliver boost.ai's harmoniserede data grundlaget for at levere AI i stor skala og drive AI-brugssager i virksomheder.

Bemærkninger til nyhederne

De vigtigste aspekter, som enhver virksomhedsledere skal overveje, når de udforsker AI i dag, er risiko og funktionalitet. Vi har nu leveret en ægte generativ hybridløsning inden for Salesforce-økosystemet, som giver en dynamisk AI-platform, der holder sig inden for risikoprofilen i selv de mest restriktive brancher som f.eks. finanssektoren,« siger Jerry Haywood , CEO for boost.ai. "Kunder vil få øjeblikkelig adgang til nye funktioner som f.eks. flersproget support. I et marked drevet af forbrugeren vil kunderne være i stand til at låse op for en AI-drevet kundeoplevelse, som de kan stole på."

boost.ai er en velkommen tilføjelse til AppExchange, da det fremskynder forretningstransformationen for kunderne ved at levere en skalerbar, AI-drevet kundeoplevelse,« siger Alice Steinglass , Executive Vice President og General Manager, Platform, Salesforce. "AppExchange udvikler sig konstant for at forbinde kunder med de rigtige apps og eksperter til deres forretningsbehov".

Salesforce AppExchange, en førende markedsplads for partnerapps og -eksperter, giver virksomheder, udviklere og iværksættere mulighed for at bygge, markedsføre og vokse på helt nye måder. Siden lanceringen i 2006 er platformen vokset til at omfatte mere end 8.000 apps og eksperter, med over 12 millioner kundeinstallationer. AppExchange forbinder kunder i alle størrelser og på tværs af brancher med apps, der er klar til installation eller kan tilpasses, og Salesforce-certificerede konsulenter til at løse enhver forretningsudfordring.

Yderligere ressourcer

Om boost.ai

boost.ai er en førende udvikler af samtalebaseret AI optimeret til skala og den eneste globale samtalebaserede AI-platform, der har en ISO/IEC 27001-certificering. Med branchens mest robuste intent-portefølje er boost.ai banebrydende for en æra med omfattende virtuelle agenter, der leverer den mest avancerede og skalerbare teknologi på markedet. Med en konsekvent løsningsprocent på 90 % understøtter Boost.ai's markedsledende virtuelle agent virksomhedskunder på tværs af vigtige brancher i USA og Europa, herunder bank, forsikring, telekommunikation, detailhandel og meget mere. I 2021 blev boost.ai også udnævnt til en stor spiller i IDC MarketScape-kategorien, Worldwide Conversational AI Platforms for Customer Service. Blandt nøglekunderne er Santander Bank, MSU Federal Credit Union, Aspire General Services, Tokio Marine og mange flere. Læs mere på boost.ai.