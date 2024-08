boost.ai annonserer boost.ai. Løft merkevaren din med en AI-drevet virtuell agent på Salesforce AppExchange

boost.ai's kunder kan nå dra nytte av forbedrede engasjementsmuligheter

BOSTON, 23. august 2024 /PRNewswire/ -- boost.ai annonserte i dag at det har lansert boost.ai på Salesforce AppExchange, en ledende markedsplass for bedriftsapper og eksperter, som gir kundene muligheten til å levere hyper-personaliserte kundeopplevelser samtidig som de opererer i stor skala. boost.ai's generative-first tilnærming til kundeservice kombinerer de beste sikkerhetspraksisene fra tradisjonell samtale-AI med kraften fra generativ teknologi. Støttet av globale merkevarer innen finans- og forsikringssektorene, kan boost.ai skryte av en 90% løsningsrate på tvers av alle samtaler.

boost.ai er for tiden tilgjengelig på AppExchange på https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=26fa0301-ef72-41e6-91f5-23485d025071.

boost.ai

Ved å tilby boost.ai sin teknologi på Salesforce AppExchange, kan kundene dra nytte av den intelligente automatiseringen som boost.ai tilbyr gjennom Salesforce Data Cloud. Dette vil skape muligheter for å frigjøre kraften fra bedriftsdata ved å samle data fra alle kilder og innenfor Salesforce-økosystemet; forbedre kundeopplevelser ved å levere mer dynamiske, personaliserte opplevelser uten å øke risikoprofilen. Med Data Cloud blir boost.ai's harmoniserte data grunnlaget for å levere AI i skala og drive bedrifts-AI-brukstilfeller.

Kommentarer til nyhetene

"De viktigste aspektene enhver bedriftsleder må vurdere når de utforsker AI i dag er risiko og funksjonalitet. Vi har nå levert en ekte generativ-hybrid løsning innen Salesforce-økosystemet, som tilbyr en dynamisk AI-plattform som holder seg innenfor risikoprofilen til selv de mest restriktive bransjene som finansielle tjenester," sa Jerry Haywood , administrerende direktør i boost.ai. "Kunder vil få umiddelbar tilgang til nye funksjoner som flerspråklig støtte. I et marked drevet av forbrukeren, vil kundene kunne frigjøre en AI-drevet kundeopplevelse de kan stole på."

"boost.ai er et velkommet tilskudd til AppExchange, da det akselererer forretningsomdannelsen for kundene ved å levere en skalerbar, AI-drevet kundeopplevelse," sa Alice Steinglass , Executive Vice President og General Manager, Platform, Salesforce. "AppExchange utvikler seg kontinuerlig for å koble kundene med de riktige appene og ekspertene for deres forretningsbehov."

Salesforce AppExchange, en ledende markedsplass for bedriftsapper og eksperter, gir selskaper, utviklere og entreprenører muligheten til å bygge, markedsføre og vokse på helt nye måter. Siden lanseringen i 2006 har plattformen vokst til å inkludere mer enn 8 000 apper og eksperter, med over 12 millioner kundinstallasjoner. AppExchange kobler kunder av alle størrelser og på tvers av bransjer til klar-til-installering eller tilpassbare apper og Salesforce-sertifiserte konsulenter for å løse ethvert forretningsproblem.

Ytterlige ressurser:

Om boost.ai

boost.ai er en ledende utvikler av samtale AI optimalisert for skala og den eneste globale samtale AI plattform for å holde en ISO / IEC 27001 sertifisering. Med bransjens mest robuste intensjonsportefølje, er boost.ai banebrytende i en epoke med brede virtuelle agenter for å levere den mest avanserte og skalerbare teknologien på markedet. Med konsekvente oppløsningsrater på 90%, støtter Boost.ai's markedsledende virtuelle agent bedriftskunder på tvers av viktige bransjer i hele USA og Europa, inkludert bank, forsikring, telekommunikasjon, detaljhandel og mer. I 2021 ble boost.ai også utnevnt til en stor aktør i IDC MarketScape-kategorien, Worldwide Conversational AI Platforms for Customer Service. Viktige kunder inkluderer Santander Bank, MSU Federal Credit Union, Aspire General Services, Tokio Marine og mer. Lær mer på boost.ai.