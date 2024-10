boost.ai lancerer AI-Powered CX Insights, revolutionerer analysen af kundeinteraktioner

Tre nye funktioner giver mulighed for automatisk gennemgang og dybere analyse af hver kundeinteraktion med virtuelle agenter.

SANDNES, Norge, 8. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- boost.ai annoncerede i dag lanceringen af AI-Powered CX Insights, en trio af nye funktioner i den samtalebaserede AI-løsning, der gør det muligt for virksomhederne bedre at analysere kundeinteraktioner og forbedre kundeoplevelsen. I sin kerne muliggør AI-Powered CX Insights automatisk gennemgang af hver eneste samtale, som en virtuel agent har med kunder, og giver virksomheder detaljerede, brugbare indsigter. Det nye niveau af gennemsigtighed vil øge virksomhedernes kapacitet til at gennemføre datadrevne ændringer i deres kundeoplevelse og reagere på nye tendenser og kundeproblemer i realtid.

For de fleste virksomheder er det stadig en kedelig udfordring at måle og forbedre kundeoplevelsen, og de, der prøver, kan kun klare at udføre et overfladisk arbejde. Traditionelle metoder til analyse af automatiserede samtaler som manuelle anmeldelser, grundlæggende præstationsmålinger og kundetilfredshedsundersøgelser (CSAT) giver et fragmenteret overblik over kundeinteraktioner og kan ofte være vildledende eller ineffektive. Manuelle gennemgange er tidskrævende og inkonsekvente, mens målinger som færdiggørelses- og indeslutningsrater giver lidt indsigt i, om kunderne faktisk har modtaget den støtte, de havde brug for. CSAT-undersøgelser, selv om de er nyttige, kan ofte ikke knytte feedback til specifikke samtaler, hvilket gør det vanskeligt at skabe reelle forbedringer.

Boost.ai's AI-Powered CX Insights eliminerer disse udfordringer ved at levere en end-to-end-løsning, der automatisk gennemgår hver kundekonversation og giver virksomhederne dyb synlighed i den sande kvalitet af interaktioner. Resultatet er en kontinuerlig, datadrevet forbedring af kundeoplevelsen med et niveau af indsigt, der endnu ikke er set i denne branche.

"Siden dag ét har vi været forpligtet til gennemsigtighed og kontrol i vores platform, hvilket giver virksomhederne en enkel at bruge og meget intelligent måde at introducere AI til deres eksisterende CX-model på. I dag har vi leveret et værktøj, der viser dem, hvor godt deres virtuelle agenter fungerer, og vil hjælpe med at forbedre kundernes rejse som aldrig før, "sagde Jerry HaywoodCEO for boost.ai, "Fremtiden for CX ligger i de samtaler, som forbrugerne i dag har hver dag med mærker over hele kloden, på tværs af alle kanaler. Dette værktøj vil gøre det muligt for virksomheder i enhver branche, selv den mest regulerede, at svare klart på, om de leverer en oplevelse i verdensklasse til hver kunde, og hvad de skal ændre, hvis de ikke allerede er det."

De tre funktioner, der udgør AI-Powered CX Insights, er:

AI Review ; Automatiserer processen med at analysere hver kundekonversation og sikrer konsistens og effektivitet uden manuel indsats. Ved at udnytte en dedikeret algoritme med en unikt uddannet Large Language Model (LLM) evaluerer den samtaler i dybden og gennemgår svarenes kontekst, hensigt og relevans.

; Automatiserer processen med at analysere hver kundekonversation og sikrer konsistens og effektivitet uden manuel indsats. Ved at udnytte en dedikeret algoritme med en unikt uddannet Large Language Model (LLM) evaluerer den samtaler i dybden og gennemgår svarenes kontekst, hensigt og relevans. Actionable Metrics: Sporer og kategoriserer resultatet af hver samtale og giver klarere indsigt i, hvorfor kundeinteraktioner blev automatiseret eller eskaleret til en menneskelig agent. Actionable Metrics gør det muligt for virksomhederne at gå ud over grundlæggende foranstaltninger som inddæmning og færdiggørelsesrater for at sikre, at kunderne modtager de rigtige svar og support.

Sporer og kategoriserer resultatet af hver samtale og giver klarere indsigt i, hvorfor kundeinteraktioner blev automatiseret eller eskaleret til en menneskelig agent. Actionable Metrics gør det muligt for virksomhederne at gå ud over grundlæggende foranstaltninger som inddæmning og færdiggørelsesrater for at sikre, at kunderne modtager de rigtige svar og support. Conversation Insights: Tilvejebringer en opgraderet pakke af visualer, der viser detaljerede CX-målinger og tendenser på tværs af alle interaktioner, eliminerer gætteri og muliggør datadrevne beslutninger. Conversation Insights gør det muligt for virksomhederne løbende at forbedre deres virtuelle agents ydeevne for at forbedre kundeoplevelsen over tid.

"I kundeserviceverdenen er enhver samtale vigtig. I dag skal virtuelle agenter gå ud over blot at følge en automatiseret samtalestrøm, de skal levere en positiv oplevelse for hver kunde, levere nøjagtige svar og opbygge kundernes tillid, "sagde Henry Iversen, medstifter og CCO af boost.ai. Denne lancering markerer et betydeligt skift i vores industri og er en vigtig del af vores bredere vision. Når vi ser fremad, forestiller vi os en fremtid, hvor kundeoplevelsen udelukkende er konverseringsdrevet, og dette er et stort skridt fremad for at opnå det."

AI-Powered CX Insights bliver generelt tilgængelige for boost.ai kunder i begyndelsen af November. For at se de nye funktioner i aktion, og for at lære mere om, hvordan de kan transformere dine konverserende gennemgangskapaciteter, tjek ud dette videoer.

Om boost.ai

boost.ai er en global leder inden for samtale AI optimeret til skala. Boost.ai udnytter det bedste af generativ AI og traditionel CAI og er banebrydende i en æra af brede hybride virtuelle agenter til ansvarligt at levere de mest avancerede stemme- og chatløsninger på markedet. Plattformarkitektur og andre beskyttelsesramme sikrer, at kunder på tværs af regulerede industrier, banker, kreditforeninger og forsikringsselskaber er markedsførende virtuelle agenter ombord uden at øge risikoen. Blandt nøglekunderne er Santander Bank, MSU Federal Credit Union, Aspire General Services, og mange flere. Få flere oplysninger på boost.ai.

