boost.ai lanserer AI-drevet CX Insights, som revolusjonerer analysen av kundeinteraksjoner

SANDNES, Norge, 8. oktober 2024 /PRNewswire/ -- boost.ai annonserte i dag lanseringen av AI-drevet CX Insights, en trio av nye funksjoner til sin konversable AI-løsning som gjør det mulig for bedrifter å bedre analysere kundeinteraksjoner og forbedre kundeopplevelsen. I sin kjerne gjør AI-drevet CX Insights automatisk gjennomgang av hver eneste samtale en virtuell agent har med kunder og gir bedrifter detaljerte, handlingsmessige innsikter. Det nye nivået av åpenhet vil øke bedriftenes kapasitet til å gjennomføre datadrevne endringer i kundeopplevelsen og reagere på nye trender og kundeproblemer i sanntid.

For de fleste bedrifter er det fortsatt en kjedelig utfordring å måle og forbedre kundeopplevelsen, og de som prøver kan bare klare å gjøre en overfladisk jobb. Tradisjonelle metoder for å analysere automatiserte samtaler som manuelle vurderinger, grunnleggende ytelsesmålinger og kundetilfredshetsundersøkelser (CSAT) gir et fragmentert syn på kundeinteraksjoner, og kan ofte være villedende eller ineffektive. Manuelle vurderinger er tidkrevende og inkonsekvente, mens målinger som ferdigstillelse og innholdsrate gir liten innsikt i om kundene faktisk mottok den støtten de trengte. Selv om CSAT undersøkelser er nyttige, klarer de ofte ikke å koble tilbakemelding til spesifikke samtaler, noe som gjør det vanskelig å drive reelle forbedringer.

Boost.ai's AI-drevet CX Insights eliminerer disse utfordringene ved å gi en ende-til-ende løsning som automatisk gjennomgår hver kundekonversasjon og gir bedrifter dyp synlighet i den sanne kvaliteten på samhandlinger. Resultatet er en kontinuerlig, data-drevet forbedring av kundeopplevelsen med et nivå av innsikt som ennå ikke er sett i denne bransjen.

"Siden dag én har vi vært forpliktet til åpenhet og kontroll i vår plattform, og gir bedrifter en enkel å bruke og svært intelligent måte å introdusere AI til deres eksisterende CX-modell på. I dag har vi levert et verktøy som viser dem hvor godt deres virtuelle agenter presterer og vil bidra til å forbedre kundereisen som aldri før, "sa Jerry HaywoodCEO av boost.ai , "Fremtiden for CX ligger i samtalene forbrukerne i dag har hver dag med merkevarer over hele verden, på tvers av alle kanaler. Dette verktøyet vil gjøre det mulig for bedrifter i alle bransjer, selv de mest regulerte, å tydelig svare på om de leverer en verdensklasse-opplevelse til hver kunde, og hva de skal endre hvis de ikke allerede er det."

De tre funksjonene som utgjør AI-drevet CX Insights er:

AI gjennomgang ; Automatiserer prosessen med å analysere hver kundesamtale, og sikrer konsistens og effektivitet uten manuell innsats. Ved å utnytte en dedikert algoritme med en unikt trent Large Language Model (LLM), evaluerer den samtaler i dybden, gjennomgår konteksten, intensjonen og relevansen av svarene.

Sporer og kategoriserer resultatet av hver samtale, og gir klarere innsikt i hvorfor kundeinteraksjoner ble automatisert eller eskalert til en menneskelig agent. Handlingsdyktige målinger gjør det mulig for bedrifter å gå utover grunnleggende tiltak som begrensning og gjennomføringsgrad for å sikre at kundene får de riktige svarene og støtten. Samtaleinnsikt: Gir en oppgradert pakke med visuelle elementer som viser detaljerte CX-målinger og trender på tvers av alle interaksjoner, som eliminerer gjetting og muliggjør datadrevne beslutninger. Samtaleinnsikt gjør det mulig for bedrifter å kontinuerlig finjustere deres virtuelle agenter for å forbedre kundeopplevelsen over tid.

"I verdenen av kundeopplevelser er hver samtale viktig. I dag må virtuelle agenter gå utover bare å følge en automatisert samtaleflyt, de må levere en positiv opplevelse for hver kunde, levere nøyaktige svar og bygge kundetillit, "sa Henry Iversen, Medgrunnlegger og CCO av boost.ai. Denne lanseringen markerer et betydelig skifte i vår bransje og er en viktig del av vår bredere visjon. Når vi ser fremover, forestiller vi oss en fremtid der kundeopplevelsen er helt samtaledrevet, og dette er et stort skritt fremover for å oppnå det."

AI-drevet CX Insights vil bli generelt tilgjengelig for boost.ai-kunder tidlig i november. For å se de nye funksjonene i aksjon, og for å lære mer om hvordan de kan forvandle dine samtalegjennomgangs-evner, sjekk ut Denne Videoen.

Om boost.ai

boost.ai er en global leder innen konversabel AI optimalisert for skala. Boost.ai utnytter det beste av generativ AI og tradisjonell CAI, og er banebrytende i en epoke med bredbilde hybrid virtuelle agenter for å levere de mest avanserte stemme- og chatløsningene på markedet på en ansvarlig måte. Plattformarkitektur og andre beskyttelsesrammer sikrer kunder på tvers av regulerte bransjer, banker, kredittforeninger og forsikringsselskaper, ombord markedsledende virtuelle agenter uten å øke risikoen. Viktige kunder inkluderer Santander Bank, MSU Federal Credit Union, Aspire General Services, og mer. Lær mer på boost.ai.

