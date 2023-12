Carrier køber Cavius, et innovativt boligalarmselskab

Et strategisk opkøb, der udvider Carriers Healthy Homes-tilbud og styrker dets sammenkoblede brand-og sikkerhedsportefølje

PALM BEACH GARDENS, Florida, 19. oktober 2021 /PRNewswire/ -- Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), den førende globale leverandør af sunde, sikre, bæredygtige og intelligente bygnings-og koldkædeløsninger, har erhvervet Cavius, et innovativt, dansk boligalarmselskab, der leverer et komplet sortiment af røg-, varme-, vand- og kuliltealarmer. Cavius er pioner inden for udviklingen af alarmer, herunder opfindelsen af verdens mindste fotoelektriske røg-alarm, der er kendetegnet ved dens prisbelønnede europæisk godkendte mikrodesign. Cavius vil styrke Carrier Fire & Securitys løsninger til brandsikring af boliger i Europa, der omfatter førende Kidde-produkter.

"Købet af Cavius, kombineret med Kiddes markedsstyrke, vil accelerere vores innovationspipeline, øge vores sammenkoblede tilbud inden for boligsikkerhed og styrke vores professionelle og detailkundekanaler," sagde Jurgen Timperman, præsident, Carrier Fire & Security. "Cavius' produkter, der retter sig mod et bredt publikum sammen med Carriers geografiske tilstedeværelse, vil også give unikke muligheder for at udvide sig inden for nye områder over hele Europa med potentiale for yderligere global ekspansion i nøgleregioner som Asien."

Kidde er verdens førende inden for brandbeskyttelse og tilbyder et komplet sortiment af vigtige produkter til boligsikkerhed, herunder røg- og kuliltealarmer, ildslukkere og brandtæpper.

Opkøbet af Cavius øger Carriers Healthy Homes-sortiment i Europa, Australien og New Zealand med nye, unikt designede produkter, der vil nå frem til en voksende forbrugerdemografi, der søger førsteklasses, veldesignede indbyrdes forbundne teknologier til boligsikkerhed.

"Det er med megen glæde, at vi slutter os til Carrier, med hvem vi deler et gensidigt engagement i at gøre verden til et sikrere sted at bo", sagde Glenn Højmose, CEO, Cavius. "Sammen vil vi fortsat levere de bedste innovative og differentierede tilbud i klassen. Vi ser også frem til at forene vores kræfter til at forme fremtiden for Healthy Homes og bringe vores løsninger ud til flere forbrugere over hele verden."

Betingelserne for transaktionen blev ikke oplyst.

Om Carrier

Som den førende globale leverandør af sunde, sikre, bæredygtige og intelligente bygnings-og koldkædeløsninger har Carrier global Corporation forpligtet sig til at gøre verden mere sikker, bæredygtig og komfortabel for de kommende generationer. Fra starten har vi ført an inden for opfindelse af nye teknologier og helt nye industrier. I dag er vi fortsat førende, fordi vi har en alsidig arbejdsstyrke i verdensklasse, der sætter kunden i centrum for alt, hvad vi gør. For mere information, besøg www.Corporate.Carrier.com , eller følg os på sociale medier på @Carrier.

CARR-IR

Advarselserklæring

Denne meddelelse indeholder udtalelser, der i det omfang, de ikke er udtalelser om historiske eller nuværende kendsgerninger, udgør "fremadrettede udtalelser" i henhold til værdipapirlovgivningen. Disse fremadrettede udsagn har til formål at dele ledelsens aktuelle forventninger eller planer for Carriers fremtidige driftsmæssige og finansielle resultater, baseret på antagelser, der i øjeblikket anses for at være gyldige. Fremadrettede udtalelser kan identificeres ved brug af ord som "tror," "forventer," "forventninger," "planer," "strategi," "perspektiver," "estimerer," "projekt," "mål," "forudser," " vil," "bør," "ser," "vejledning," "udsigter," "sikker på," "scenarie" og andre ord af lignende betydning i forbindelse med en drøftelse af fremtidige driftsresultater eller finansielle resultater eller adskillelsen fra United Technologies Corporation ("adskillelsen"), siden omdøbt til Raytheon Technologies Corporation. Fremadrettede udtalelser kan blandt andet omfatte udtalelser vedrørende fremtidige salg, indtjeninger, pengestrømme, driftsresultater, anvendelse af kontanter, tilbagekøb af aktier, skattesatser og andre mål for finansielle resultater eller potentielle fremtidige planer, strategier eller transaktioner hos Carrier, de anslåede omkostninger i forbindelse med adskillelsen, Carriers planer med hensyn til deres gældsætning og andre udsagn, der ikke er historiske fakta. Alle fremadrettede udsagn omfatter risici, usikkerheder og andre faktorer, der kan få de faktiske resultater til at afvige væsentligt fra dem, der er udtrykt eller underforstået i de fremadrettede udtalelser. For yderligere oplysninger om identificering af faktorer, der kan medføre, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra dem, der er anført i fremadrettede udtalelser, se Carriers rapporter om formularer 10-K, 10-Q og 8-k, der angives eller leveres til US Securities and Exchange Commission fra tid til anden. Enhver fremadrettet erklæring taler kun ud fra den dato, hvor den fremsættes, og Carrier påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere eller revidere en sådan erklæring, hvad enten det er som følge af nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller på anden måde, medmindre det kræves i henhold til gældende lovgivning.

Kontakt:

Ivanette Bonilla

561-329-8392

[email protected]