Carrier förvärvar Cavius, ett innovativt företag som utvecklar bostadslarm

Strategiskt förvärv utökar Carriers Healthy Homes-utbud och stärker den sammanlänkade portföljen för brandsäkerhetslösningar

PALM BEACH GARDENS, Florida, 20 oktober 2021 /PRNewswire/ -- Carrier Global Corporation (NYSE:CARR), den ledande globala leverantören av hälsosamma, säkra, hållbara och intelligenta byggnads- och kylkedjelösningar, har förvärvat Cavius, ett innovativt danskt företag som utvecklar bostadslarm och som erbjuder ett komplett utbud av rök-, värme-, översvämnings- och kolmonoxidlarm. Cavius är en pionjär inom larmutveckling. De har bland annat uppfunnit världens minsta fotoelektriska brandvarnare som utmärker sig med sin prisbelönta EU-godkända mikrodesign. Cavius kommer att stärka Carrier Fire & Securitys brandsäkerhetslösningar för bostäder i Europa, som bland annat omfattar ledande Kidde-produkter.

"Förvärvet av Cavius kommer tillsammans med Kiddes marknadsstyrka att påskynda vår innovationspipeline, utöka vårt sammanlänkade hemsäkerhetsutbud och stärka våra professionella och kommersiella kundkanaler", säger Jurgen Timperman, vd på Carrier Fire & Security. "Cavius populära produkter och Carriers geografiska närvaro kommer tillsammans att erbjuda unika möjligheter att expandera till nya områden i Europa, med potential för ytterligare global expansion i viktiga regioner som Asien."

Kidde är världsledande inom brandskydd och erbjuder ett komplett utbud av viktiga säkerhetsprodukter för hemmet, inklusive rök- och kolmonoxidlarm, brandsläckare och brandfiltar.

Förvärvet av Cavius förbättrar Carriers Healthy Homes-utbud i Europa, Australien och Nya Zeeland med nya, unikt designade produkter som kommer att nå en växande konsumentgrupp som vill ha förstklassig, väldesignad och sammanlänkad hemsäkerhetsteknik.

"Vi är mycket glada över att ansluta oss till Carrier då vi delar ett gemensamt engagemang för att göra världen till en säkrare plats", säger Glenn Højmose, vd på Cavius. "Tillsammans kommer vi att fortsätta att erbjuda innovativa och differentierade produkter som är ledande i sina kategorier. Vi ser också fram emot att tillsammans forma framtiden för hälsosamma hem och erbjuda våra lösningar till fler konsumenter runt om i världen."

Villkoren för transaktionen har inte offentliggjorts.

Om Carrier

Som den ledande globala leverantören av hälsosamma, säkra, hållbara och intelligenta bygg- och kylkedjelösningar strävar Carrier Global Corporation efter att göra världen säkrare, mer hållbar och bekvämare för kommande generationer. Ända från början har vi varit ledande när det gäller att uppfinna ny teknik och helt nya industrier. Idag fortsätter vi att leda eftersom vi har en diversifierad arbetsstyrka i världsklass som alltid sätter kunden i centrum. Besök www.Corporate.Carrier.com för mer information eller följ oss på sociala medier med @Carrier.

Varning

Detta meddelande innehåller uttalanden som, i den mån de inte är uttalanden om historiska eller aktuella fakta, anses vara "framåtriktade uttalanden" enligt värdepapperslagstiftningen. Syftet med dessa framåtriktade uttalanden är att tillhandahålla ledningens aktuella förväntningar eller planer för Carriers framtida verksamhet och finansiella resultat, baserat på antaganden som för närvarande anses vara giltiga. Framåtblickande uttalanden kan identifieras genom användning av ord som "tro", "förvänta", "förväntningar", "planer", "strategi", "utsikter", "uppskatta", "projektera", "mål", "förutser", "kommer att", "borde", "se", "vägledning", "utsikt", "säker på", "scenario" och andra ord med liknande betydelse i samband med diskussioner om framtida verksamhet eller finansiella resultat eller separationen från United Technologies Corporation ("separationen"), som bytt namn till Raytheon Technologies Corporation. Framåtblickande uttalanden kan bland annat omfatta uttalanden om framtida försäljning, vinster, kassaflöde, verksamhetsresultat, användning av likvida medel, återköp av aktier, skattesatser och andra mått på finansiella resultat eller potentiella framtida planer, strategier eller transaktioner som rör Carrier, de beräknade kostnaderna i samband med separationen, Carriers planer vad gäller dess skuldsättning och andra uttalanden som inte är historiska fakta. Alla framåtblickande uttalanden innefattar risker, osäkerheter och andra faktorer som kan leda till att faktiska resultat skiljer sig väsentligt från de som uttrycks eller antyds i de framåtblickande uttalandena. Du hittar mer information om identifierande faktorer som kan leda till att faktiska resultat skiljer sig väsentligt från de som anges i framåtblickande uttalanden i Carriers rapporter i formulären 10-K, 10-Q och 8-K som lämnats in till US Securities and Exchange Commission från tid till annan. Alla framåtblickande uttalanden gäller endast från det datum då de görs, och Carrier påtar sig ingen skyldighet att uppdatera eller revidera sådana uttalanden, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller något annat, förutom när så föreskrivs i tillämplig lagstiftning.

