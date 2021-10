Carrier fait l'acquisition de Cavius, une société innovante d'alarme résidentielle

Cette acquisition stratégique élargit l'offre de Carrier en matière de maisons saines et renforce son portefeuille de produits interconnectés de sécurité et d'incendie

PALM BEACH GARDENS, Floride, 20 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Carrier Global Corporation (NYSE:CARR) le principal fournisseur mondial de solutions saines, sûres, durables et intelligentes pour les bâtiments et la chaîne du froid, a acquis Cavius, une société danoise innovante d'alarmes résidentielles qui fournit une gamme complète de détecteurs de fumée, de chaleur, d'inondation et de monoxyde de carbone. Cavius est un pionnier dans l'évolution des alarmes, avec notamment l'invention du plus petit détecteur de fumée photoélectrique au monde, qui se distingue par son micro-design primé et approuvé par l'Europe. Cavius renforcera les solutions de sécurité incendie résidentielles de Carrier Fire & Security en Europe, qui comprennent les principaux produits Kidde.

« L'acquisition de Cavius, combinée à la force du marché de Kidde, va accélérer notre pipeline d'innovation, développer notre offre de sécurité domestique interconnectée et renforcer nos canaux de clientèle professionnelle et de particuliers » a déclaré Jurgen Timperman, président de Carrier Fire & Security. « Les produits très attrayants de Cavius, ainsi que la présence géographique de Carrier, offriront également des opportunités uniques d'expansion dans de nouveaux territoires en Europe, avec un potentiel d'expansion mondiale supplémentaire dans des régions clés comme l'Asie. »

Kidde est un leader mondial dans le secteur de la protection contre les incendies et propose une gamme complète de produits essentiels à la sécurité domestique, notamment des détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone, des extincteurs et des couvertures anti-feus.

L'acquisition de Cavius enrichit la gamme Healthy Homes de Carrier en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande avec de nouveaux produits au design unique qui toucheront une population croissante de consommateurs à la recherche de technologies de sécurité domestique interconnectées haut de gamme et très bien conçues.

« Nous sommes ravis de rejoindre Carrier et de partager un engagement mutuel pour faire du monde un endroit où l'on peut vivre en toute sécurité » a déclaré Glenn Højmose, PDG de Cavius. « Ensemble, nous continuerons à proposer des offres innovantes et différenciées parmi les meilleures de sa catégorie. Nous avons également hâte d'unir nos forces pour façonner l'avenir des maisons saines et de proposer nos solutions à davantage de consommateurs dans le monde. »

Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.

À propos de Carrier

En tant que principal fournisseur mondial de solutions de construction et de chaîne du froid saines, sûres, durables et intelligentes, Carrier Global Corporation s'engage à rendre le monde plus sûr, plus durable et plus agréables pour les générations à venir. Depuis le début, nous avons été les premiers à inventer de nouvelles technologies et des secteurs d'activité entièrement nouveaux. Aujourd'hui, nous continuons de mener parce que nous avons une main-d'œuvre diversifiée de classe mondiale qui place le client au centre de tout ce que nous faisons. Pour en savoir plus, consultez le site www.Corporate.Carrier.com ou suivez-nous sur les réseaux sociaux sur @Carrier.

