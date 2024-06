CoreWeave annoncerer betydelig europæisk ekspansion; forpligter sig til yderligere 2,2 mia. USD for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter AI-infrastruktur i regionen

Udvidelsen vil bringe state-of-the-art NVIDIA Blackwell GPU'er og NVIDIA Quantum-2 InfiniBand-netværk i skala til regionen for første gang

Virksomheden planlægger at bygge tre nye datacentre i Norge, Sverige og Spanien inden udgangen af 2025

Efter åbningen af CoreWeaves europæiske hovedkvarter i London , to britiske datacentre og en britisk investering på 1,3 mia. USD

LONDON, 6. juni 2024 /PRNewswire/ -- CoreWeave AI HyperscalerTM annoncerede i dag, at de vil investere 2,2 mia. USD til at udvide og åbne tre nye datacentre på det europæiske fastland inden udgangen af 2025. Denne udvidelse er en del af CoreWeaves langsigtede strategi om at levere de bedste avancerede beregningsløsninger, herunder NVIDIA's Blackwell -platform, og NVIDIA Quantum-2 InfiniBand -netværk for branchens mest innovative teknologivirksomheder og AI-ledere. Dagens meddelelse bygger på CoreWeaves tidligere annoncerede investering på 1,3 mia. USD i Storbritannien, hvilket bringer den samlede investering i regionen til 3,5 mia. USD.

CoreWeave fortsætter med at skalere hurtigt for at imødekomme den globale efterspørgsel efter accelererede beregningsløsninger, der er afgørende for uddannelse og betjening af de mest sofistikerede AI-modeller. Virksomhedens europæiske fodaftryk er omhyggeligt designet til at imødekomme regionens lovgivningsmæssige og operationelle krav, sikre ydeevne med lav ventetid på tværs af alle AI-arbejdsbelastninger og levere en datasuveræn cloud til både europæiske og britiske kunder. Kombineret med CoreWeaves differentierede tech-stak gør dette tilbud CoreWeave til den foretrukne partner for europæiske AI-udviklere, laboratorier og virksomheder, der søger at skabe de mest sofistikerede AI-applikationer.

Denne udvidelse vil også hjælpe CoreWeave med bedre at betjene deres eksisterende kunder, der søger at udvide deres internationale fodaftryk og give kritisk computerkraft for at fremme AI-fremskridt i hele regionen. De tre nye datacentre vil blive drevet af 100 % vedvarende energi og vil skabe jobmuligheder i hele regionen. CoreWeave ansætter på tværs af flere nøgleroller, herunder i ingeniør-, drifts-, finans- og go-to-market-stillinger.

"Europa repræsenterer den næste grænse for AI-industrien og er en vigtig milepæl i den næste fase af CoreWeaves vækst", sagde Mike Intrator, medstifter og administrerende direktør for CoreWeave. "Vi ser enorme muligheder for CoreWeave i Europa - CoreWeaves GPU-infrastruktur vil give det europæiske cloudmarked de it-løsninger og værktøjer, der er nødvendige for at imødekomme den stigende efterspørgsel på næste generation af AI-applikationer. Vi ser dette som begyndelsen på det, vi håber bliver til flere betydelige investeringer i regionen, da vi fortsætter med at muliggøre vores vision om at være den globale, foretrukne AI-hyperscaler."

"CoreWeaves investeringer i Sverige vil styrke kritisk AI-infrastruktur", sagde Johan Forssell, svensk minister for internationalt udviklingssamarbejde og udenrigshandel. "Dette er præcis den slags infrastruktur og datakraft, der er en forudsætning for innovative virksomheder inden for AI. Vi er nødt til at sikre, at Sverige og Europa deltager i opbygningen af disse faciliteter for at sætte os i spidsen for at drive økonomisk vækst, innovation og produktivitet. Dette er også et stort tillidsvotum i den svenske teknologisektor, og jeg er stolt af, at det svenske investeringsklima tiltrækker banebrydende virksomheder som CoreWeave."

"Jeg er glad for, at der foretages betydelige investeringer i AI-infrastruktur på norsk jord", sagde Karianne Tung, den norske minister for digitalisering. "Forhåbentlig vil dette bidrage til mere udvikling og brug af AI i Norge. Som minister for digitalisering er jeg optimistisk med hensyn til teknologiens kraft. Kommercielt baseret adgang til AI og supercomputing er en af de måder, hvorpå norsk erhvervsliv og industri kan udnytte denne teknologi. Private investeringer i vores teknologiske infrastruktur styrker vores position som knudepunkt for teknologisk udvikling og AI. Jeg er overbevist om, at dette AI-initiativ vil føre til synergier mellem investorerne og de blomstrende AI-forsknings- og udviklingsmiljøer i Norge."

"NVIDIA Blackwell-platformen og NVIDIA Quantum-2 InfiniBand-netværk, der er tilgængelige via CoreWeaves platform, vil hjælpe med at sætte en ny standard for AI-præstationer i Europa ved at gøre supercomputing mere tilgængeligt", sagde Jaap Zuiderveld, vicepræsident for salg og marketing for Europa, Mellemøsten og Indien hos NVIDIA. "NVIDIAs full-stack accelererede computingplatform vil give virksomhederne den ydeevne, der er nødvendig for at opnå hurtige fremskridt inden for generativ AI i stor skala".

Dagens meddelelse bygger på CoreWeaves betydelige momentum fra selskabets seneste udvidelse i Storbritannien, en gældsfinansieringsfacilitet på 7,5 mia. USD som er ledet af Blackstone Tactical Opportunities, en milepæl på 1,1 mia. USD C-serie i maj 2024 og en USD gældsfinansieringsfacilitet på 2,3 mia. USD i august 2023. De tre planlagte nye datacentre vil supplere CoreWeaves to datacentre i Storbritannien.