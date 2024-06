CoreWeave tiedottaa merkittävästä laajentamisesta Euroopassa - yhtiö investoi 2,2 miljardia dollaria lisää vastatakseen tekoälyinfrastruktuurin nopeasti kasvavaan kysyntään alueella

Toiminnan laajentaminen tuo alueelle huippuluokan NVIDIA Blackwell -grafiikkasuorittimet ja NVIDIA Quantum-2 InfiniBand -verkkojärjestelmän ensimmäistä kertaa laajassa mittakaavassa.

Yhtiö aikoo rakentaa uudet datakeskukset Norjaan, Ruotsiin ja Espanjaan vuoden 2025 loppuun mennessä.

Aiemmin CoreWeave ilmoitti Euroopan pääkonttorin avaamisesta Lontoossa sekä kahden palvelinkeskuksen avaamisesta ja 1,3 miljardin dollarin investoinnista Isoon-Britanniaan.

LONTOO, 6. kesäkuuta 2024 /PRNewswire/ -- CoreWeave – AI Hyperscaler™ – ilmoitti tänään investoivansa 2,2 miljardia dollaria toimintansa laajentamiseen. Yhtiö suunnittelee avaavansa kolme uutta palvelinkeskusta Manner-Euroopassa vuoden 2025 loppuun mennessä. Laajentaminen on osa CoreWeaven pitkän aikavälin strategiaa, jonka tavoitteena on tarjota alan innovatiivisimmille teknologiayrityksille ja tekoälyn edelläkävijöille luokkansa parhaita edistyksellisiä laskentaratkaisuja, kuten NVIDIAn Blackwell -alusta ja NVIDIA Quantum-2 InfiniBand -verkkojärjestelmä. Aiemmin CoreWeave ilmoitti 1,3 miljardin dollarin investoinnista Isoon-Britanniaan, joten yhtiö on investoimassa alueelle kaikkiaan 3,5 miljardia dollaria.

CoreWeave jatkaa toimintansa nopeaa skaalaamista vastatakseen kiihdytettyjen laskentaratkaisujen maailmanlaajuisen kysynnän äkilliseen kasvuun. Nämä ratkaisut ovat kriittisiä kehittyneimpien tekoälymallien kouluttamisessa ja tarjoamisessa. Yhtiön toiminnot Euroopassa on suunniteltu huolellisesti vastaamaan alueen sääntely- ja operatiivisia vaatimuksia. Näin voidaan taata vähäinen viive kaikissa tekoälytyökuormissa ja tarjota suvereeni pilvi sekä eurooppalaisille että brittiläisille asiakkaille. CoreWeaven tarjooma ja differoitu teknologiapino tekevät yhtiöstä halutun kumppanin eurooppalaisille tekoälyn kehittäjille, laboratorioille ja yrityksille, jotka haluavat luoda kaikkein edistyneimpiä tekoälysovelluksia.

Laajentamisen myötä CoreWeave voi paremmin palvella myös nykyisiä asiakkaitaan, jotka tavoittelevat parempaa kansainvälistä jalansijaa, sekä tarjota kriittistä laskentatehoa nopeuttaakseen tekoälyn kehitystä Euroopassa. Kolme uutta palvelinkeskusta toimivat kokonaan uusiutuvalla energialla ja synnyttävät alueelle työpaikkoja. CoreWeave rekrytoi parhaillaan työntekijöitä useisiin keskeisiin rooleihin, kuten tekniseen suunnitteluun, operatiiviseen toimintaan, rahoitukseen ja markkinoille tuloon liittyviin tehtäviin.

"Eurooppa on tekoälyalan uusi eturintama ja tärkeä virstanpylväs CoreWeaven kasvun seuraavassa vaiheessa", sanoo Mike Intrator, joka on CoreWeaven toinen perustaja ja yhtiön toimitusjohtaja. "Näemme valtavaa potentiaalia Euroopassa, sillä CoreWeaven GPU-infrastruktuuri tarjoaa Euroopan pilvipalvelumarkkinoille laskentaratkaisuja ja työkaluja, joita tarvitaan seuraavan sukupolven tekoälysovellusten kasvavaan kysyntään vastaamiseksi. Tämä on ensimmäinen monista merkittävistä investoinneista, joita toivomme pääsevämme tekemään alueella, kun toteutamme visiotamme ja pyrimme nousemaan johtavaksi maailmanlaajuiseksi AI-hyperscaleriksi."

"CoreWeaven investoinnit Ruotsiin lujittavat kriittistä tekoälyinfrastruktuuria", sanoo Ruotsin ulkomaankauppa- ja kehitysapuministeri Johan Forssell. "Juuri tällainen infrastruktuuri ja datateho on innovatiivisten tekoäly-yritysten menestyksen edellytys. Meidän on varmistettava, että Ruotsi ja Eurooppa osallistuvat tämän infrastruktuurin rakentamiseen, jotta voimme olla talouskasvun, innovaatioiden ja tuottavuuden edistämisen eturintamassa. Tämä on myös merkittävä luottamuksen osoitus Ruotsin teknologiasektoria kohtaan, ja olen ylpeä siitä, että Ruotsin investointiympäristö houkuttelee CoreWeaven kaltaisia uraauurtavia yrityksiä."

"Olen iloinen siitä, että merkittäviä tekoälyinfrastruktuuriin suuntautuvia investointeja tehdään Norjaan", sanoo Norjan digitalisaatioministeri Karianne Tung. "Toivottavasti hanke edesauttaa tekoälyn kehittämistä ja käyttöä Norjassa. Digitalisaatioministerinä suhtaudun teknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin optimistisesti. Kaupalliset tekoäly- ja superlaskentaratkaisut tarjoavat Norjan yrityksille ja teollisuudelle yhden tavan hyödyntää tätä teknologiaa. Yksityiset investoinnit teknologiainfrastruktuuriimme vahvistavat asemaamme teknologisen kehityksen ja tekoälyn keskuksena. Olen varma, että tämä tekoälyhanke tuottaa synergiaetuja sijoittajien ja Norjan kukoistavan tekoälyn tutkimus- ja kehitysympäristön välille."

"NVIDIA Blackwell -alusta ja NVIDIA Quantum-2 InfiniBand -verkkojärjestelmä ovat saatavilla CoreWeaven alustan kautta, ja ne auttavat asettamaan uuden standardin tekoälyn suorituskyvylle Euroopassa parantamalla superlaskennan saatavuutta", sanoo Jaap Zuiderveld, NVIDIAn Euroopan, Lähi-idän ja Intian myynti- ja markkinointijohtaja. "NVIDIAn kiihdytetty full stack -laskenta-alusta tarjoaa yrityksille sen suorituskyvyn, jonka ne tarvitsevat saavuttaakseen nopeita ja laajamittaisia edistysaskeleita generatiivisen tekoälyn saralla."

Tämänpäiväinen ilmoitus on jatkoa CoreWeaven nousukiidolle, sillä yhtiö tiedotti äskettäin toimintansa laajentamisesta Isossa-Britanniassa sekä Blackstone Tactical Opportunitiesin johtamasta 7,5 miljardin dollarin lainarahoitusjärjestelystä . Yhtiö kertoi aiemmin merkittävästä 1,1 miljardin dollarin Series C -rahoituksesta toukokuussa 2024 ja 2,3 miljardin dollarin lainarahoitusjärjestelystä elokuussa 2023. Kolmen uuden suunnitteilla olevan palvelinkeskuksen lisäksi CoreWeavella on kaksi palvelinkeskusta Isossa-Britanniassa.