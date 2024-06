CoreWeave annonserer betydelig europeisk ekspansjon; forplikter seg til en økende 2,2 milliarder dollar for å møte den økende etterspørselen etter KI-infrastruktur i regionen

Utvidelsen vil bringe state-of-the-art NVIDIA Blackwell GPUer og NVIDIA Quantum-2 InfiniBand nettverk til regionen for første gang i skala

Selskapet planlegger å bygge tre nye datasentre i Norge, Sverige og Spania innen utgangen av 2025

Følger åpningen av CoreWeaves europeiske hovedkontor i London , to britiske datasentre og en britisk investering på 1,3 milliarder dollar

LONDON, 5. juni 2024 /PRNewswire/ -- CoreWeave AI Hyperscaler™ kunngjorde i dag at de vil investere 2,2 milliarder dollar for å utvide og åpne tre nye datasentre i kontinentale Europa før slutten av 2025. Denne utvidelsen er en del av CoreWeaves langsiktige strategi for å tilby beste i sin klasse avanserte beregningsløsninger, inkludert NVIDIAs Blackwell plattform, og NVIDIA Quantum-2 InfiniBand nettverksbygging, for bransjens mest innovative teknologiselskaper og KI-ledere. Dagens kunngjøring bygger på CoreWeaves tidligere annonserte investering på 1,3 milliarder dollar i Storbritannia, noe som bringer den totale investeringen i regionen til 3,5 milliarder dollar.

CoreWeave fortsetter å skalere raskt for å møte den globale etterspørselen etter akselererte beregningsløsninger som er avgjørende for opplæring og betjening av de mest sofistikerte KI-modellene. Selskapets europeiske fotavtrykk er nøye utformet for å møte de regulatoriske og operasjonelle kravene i regionen, og sikrer lav latensytelse på tvers av alle KI-arbeidsbelastninger og gir en data-sovereign sky for både europeiske og britiske kunder. Når det kombineres med CoreWeaves differensierte tech stack, gjør dette tilbudet CoreWeave til den foretrukne partneren for europeiske KI-utviklere, laboratorier og bedrifter som ønsker å skape de mest sofistikerte KI-applikasjonene.

Denne utvidelsen vil også hjelpe CoreWeave til å bedre betjene sine eksisterende kunder som ønsker å utvide sitt internasjonale fotavtrykk og gi kritisk datakraft for å akselerere KI-fremskritt over hele regionen. De tre nye datasentrene vil drives av 100% fornybar energi, og vil skape jobbmuligheter i hele regionen. CoreWeave ansetter på tvers av flere nøkkelroller, inkludert ingeniør-, drifts-, finans- og go-to-market-posisjoner.

"Europa representerer den neste grensen for KI-industrien og er en viktig milepæl i neste fase av CoreWeaves vekst", sa Mike Intrator, medgrunnlegger og administrerende direktør i CoreWeave. "Vi ser enorme muligheter for CoreWeave i Europa - CoreWeaves GPU-infrastruktur vil gi det europeiske skymarkedet de databehandlingsløsningene og verktøyene som trengs for å møte den økende etterspørselen etter neste generasjons KI-applikasjoner. Vi ser dette som den første av hva vi håper å være flere betydelige investeringer i regionen som vi fortsetter å aktivere vår visjon om å være den globale KI hyperscaler av valg."

"CoreWeaves investeringer i Sverige vil styrke kritisk KI-infrastruktur", sa Johan Forssell, svensk minister for internasjonalt utviklingssamarbeid og utenrikshandel. "Dette er akkurat den typen infrastruktur og datakraft som er en forutsetning for innovative selskaper innen KI. Vi må sørge for at Sverige og Europa tar del i byggingen av disse fasilitetene for å sette oss i forkant med å drive økonomisk vekst, innovasjon og produktivitet. Dette er også et stort tillitsvotum i den svenske teknologisektoren, og jeg er stolt av at det svenske investeringsklimaet tiltrekker seg banebrytende selskaper som CoreWeave."

"Jeg er glad for at betydelige investeringer i KI-infrastruktur blir gjort på norsk jord", sa Karianne Tung, norsk minister for digitalisering. "Forhåpentligvis vil dette bidra til mer utvikling og bruk av KI i Norge. Som minister for digitalisering er jeg optimistisk om teknologiens kraft. Kommersielt basert tilgang til KI og supercomputing er en av måtene norsk virksomhet og industri kan utnytte denne teknologien. Privat investering i vår teknologiske infrastruktur styrker vår posisjon som et knutepunkt for teknologisk utvikling og KI. Jeg er sikker på at dette KI-initiativet vil resultere i synergier mellom investorene og de blomstrende KI-forsknings- og utviklingsmiljøene i Norge."

"NVIDIA Blackwell-plattformen og NVIDIA Quantum-2 InfiniBand-nettverket, tilgjengelig gjennom CoreWeaves plattform, vil bidra til å sette en ny standard for KI-ytelse i Europa ved å gjøre supercomputing mer tilgjengelig", sa Jaap Zuiderveld, visepresident for salg og markedsføring for Europa, Midtøsten og India hos NVIDIA. "NVIDIAs full-stack akselererte databehandlingsplattform vil gi selskaper den ytelsen som trengs for å oppnå raske fremskritt i generativ KI i skala".

Dagens kunngjøring bygger på CoreWeaves betydelige momentum fra selskapets siste britiske ekspansjon, 7,5 milliarder dollar gjeldsfinansieringsfacilitet Ledet av Blackstone Tactical Opportunities, en milepæl 1,1 milliarder dollar C-serie i mai 2024, og en 2,3 milliarder dollar gjeldsfinansieringsfacilitet i august 2023. De tre planlagte nye datasentrene vil tilføre til CoreWeaves to datasentre basert i Storbritannia.