Darling Ingredients Inc. overtager den polske slagterivirksomhed Miropasz

IRVING, Texas, 3. november 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), verdens førende virksomhed, der gør madspild til bæredygtige produkter, og producent af vedvarende energi, meddelte i dag, at de har indgået en endelig aftale om at købe den polske slagterivirksomhed Miropasz Group for ca. 110 millioner euro, med forbehold for justeringer efter afslutningen af handlen. Miropasz behandler hvert år cirka 250.000 tons gennem tre fjerkræslagterier i det sydøstlige Polen (Mirowice, Pszcaonow og Krasnystaw) og har cirka 225 ansatte.

"Som den førende fjerkræproducent i Europa spiller Polen en væsentlig rolle i at brødføde verden", siger Randall C. Stuewe, formand og administrerende direktør, Darling Ingredients. "Vi tror på, at kødproduktionen i Polen vil fortsætte med at vokse, og dette opkøb er en udmærket tilføjelse til Darlings eksisterende tre fabrikker i det centrale og vestlige Polen og viser igen vores forpligtelse til at styrke vores globale forsyning af kulstoffattige råvarer."

Købet skal underkastes de almindelige lovgivningsmæssige betingelser og ventes at kunne lukkes i tredje kvartal af 2023.

Om Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) er den største børsnoterede virksomhed, der forvandler spiselige biprodukter og madaffald til bæredygtige produkter, og en førende producent af vedvarende energi. Selskabet, der er anerkendt som førende inden for bæredygtighed driver mere end 270 fabrikker i 17 lande og omdanner ca. 15 % af verdens affaldsstrømme fra kødindustrien til produkter med merværdi, såsom grøn energi, vedvarende diesel, kollagen, gødning, dyreproteiner og -mel samt ingredienser til foder til kæledyr. Besøg darlingii.comx for at lære mere. Følg os på LinkedIn .

Darling Ingredients kontaktpersoner

Investorer: Suann Guthrie

VP, investorrelationer, bæredygtighed og kommunikation

(469) 214-8202; [email protected]



Medier: Jillian Fleming

Direktør, global kommunikation

(972) 545-7115; [email protected]