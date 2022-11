Darling Ingredients Inc. kjøper opp det polske gjenvinningsselskapet Miropasz

IRVING, Texas, 3. november 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), det verdensledende selskapet som omgjør matavfall til bærekraftige produkter og produserer fornybar energi, kunngjorde i dag at de har inngått en endelig avtale om å kjøpe det polske gjenvinningsselskapet Miropasz Group for ca. €110 millioner euro, med forbehold om etterjusteringer. Miropasz behandler ca. 250 000 tonn årlig gjennom tre gjenvinningsanlegg for fjærkre i det sørøstlige Polen (Mirowice, Pszcaonow og Krasnystaw), og har ca. 225 ansatte.

«Som Europas største fjærfeprodusent, spiller Polen en betydelig rolle i å gi mat til verden,» sa Randall C. Stuewe, styreformann og administrerende direktør i Darling Ingredients. «Vi tror at kjøttproduksjonen i Polen vil fortsette å øke, og dette oppkjøpet er en god sammenkobling til Darlings tre eksisterende fabrikker i det sentrale og vestlige Polen, og viser nok en gang vår forpliktelse til å øke den globale forsyningen vår av lavkarbonråstoffer.»

Transaksjonen er underlagt vanlige avslutningsbetingelser og forventes å være ferdig i første kvartal 2023.

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) er det største børsnoterte selskapet som forvandler spiselige biprodukter og matavfall til bærekraftige produkter, og er en ledende produsent av fornybar energi. Selskapet er anerkjent som ledende på bærekraft , de driver mer enn 270 fabrikker i 17 land og omdanner omtrent 15 % av avfallet fra verdens kjøttindustri til verdiøkende produkter som grønn energi, fornybar diesel, kollagen, gjødsel, animalske proteiner og måltider, og dyrefôringredienser.

