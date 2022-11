Darling Ingredients Inc. est sur le point d'acquérir la société polonaise d'équarrissage Miropasz

IRVING, Texas, 3 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), la première société mondiale transformant les déchets alimentaires en produits durables et producteur d'énergie renouvelable, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu un accord définitif pour acheter la société d'équarrissage polonaise, Miropasz Group, pour environ 110 millions d'euros, sous réserve d'ajustements postérieurs à la clôture. Miropasz traite environ 250 000 tonnes par an dans trois usines d'équarrissage de volaille situées dans le sud-est de la Pologne (Mirowice, Pszcaonow et Krasnystaw) et emploie environ 225 personnes.

« En tant que premier producteur de volaille en Europe, la Pologne joue un rôle important dans l'alimentation du monde », a déclaré Randall C. Stuewe, président et directeur général de Darling Ingredients. « Nous pensons que la production de viande en Pologne va continuer à croître, et cette acquisition constitue un bon complément aux trois usines existantes de Darling dans le centre et l'ouest de la Pologne et démontre une fois de plus notre engagement à développer notre approvisionnement mondial en matières premières à faible teneur en carbone. »

La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles et devrait être conclue au cours du troisième trimestre de 2023.

À propos de Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) est la plus grande société cotée en bourse transformant des sous-produits comestibles et des déchets alimentaires en produits durables et un producteur d'énergie renouvelable de premier plan. Reconnue comme un leader en matière de durabilité , la société exploite plus de 270 usines dans 17 pays et réutilise environ 15 % des flux de déchets de l'industrie de la viande dans le monde en produits à valeur ajoutée, tels que l'énergie verte, le diesel renouvelable, le collagène, les engrais, les protéines animales, les repas et les ingrédients pour aliments pour animaux de compagnie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur darlingii.com . Suivez-nous sur LinkedIn .

Contacts chez Darling Ingredients

Investisseurs : Suann Guthrie

Vice-présidente, Relations avec les investisseurs, Développement durable et Communications

(469) 214-8202 ; [email protected]



Médias : Jillian Fleming

Directeur, Communications internationales

(972) 545-7115 ; [email protected]

