Diamond Green Diesel (DGD) godkender et projekt for bæredygtigt flybrændstof i Port Arthur, Texas

IRVING, Texas, 2. februar 2023 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) og Valero Energy Corporation (NYSE: VLO), har i dag meddelt, at virksomhederne har foretaget den endelige beslutning om et investeringsprojekt i bæredygtigt flybrændstof (SAF) på Diamond Green Diesel-raffinaderiet (DGD) i Port Arthur, som ejes og drives af Diamond Green Diesel Holdings LLC, et 50/50 partnerskab mellem Valero and Darling.

Efter projektets forventede fuldførelse i 2025 vil DGD-raffinaderiet i Port Arthur kunne opgradere deres nuværende, årlige produktionskapacitet på 470 mio. gallons med ca. 50 %. Projektets anslåede omkostninger ligger på ca. 315 mio. USD, hvor Darling Ingredients tegner sig for halvdelen. DGD ventes med afslutningen af dette projekt at være en af verdens største producenter af SAF.

"Som en af de største og mest succesrige producenter af bæredygtig diesel i over ti år, bliver det spændende at fortsætte til næste vækstfase på markedet for flybrændstof," sagde adm. direktør Randall C. Stuewe. "Darling Ingredients' globale forsyningskæde af spildfedt og -olier, sammen med vores partners driftsmæssige og tekniske ekspertise giver os en førende position indenfor reducering af kulstofemissioner"

Om Darling Ingredients

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) er den største børsnoterede virksomhed, der forvandler spiselige biprodukter og madaffald til bæredygtige produkter, og en førende producent af vedvarende energi. Selskabet, der er anerkendt som førende inden for bæredygtighed driver mere end 270 faciliteter i 17 lande og omdanner ca. 15 % af verdens affaldsstrømme fra kødindustrien til produkter med merværdi, såsom grøn energi, vedvarende diesel, kollagen, gødning, dyreproteiner og -mel samt ingredienser til foder til kæledyr. Besøg darlingii.com for at lære mere. Følg os på LinkedIn.

