Diamond Green Diesel (DGD) keurt duurzaam vliegtuigbrandstofproject goed in Port Arthur, Texas

IRVING, Texas, 2 februari 2023 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) en Valero Energy Corporation (NYSE: VLO), kondigden vandaag aan dat de bedrijven de definitieve investeringsbeslissing hebben genomen over een Sustainable Aviation Fuel (SAF)-project in de Diamond Green Diesel (DGD)-fabriek in Port Arthur, die eigendom is van en geëxploiteerd wordt door Diamond Green Diesel Holdings LLC, een 50/50 joint venture tussen Valero en Darling.

Na voltooiing van het project, naar verwachting in 2025, zal de DGD-fabriek in Port Arthur in staat zijn ongeveer 50 procent van haar huidige jaarlijkse productiecapaciteit van 470 miljoen gallon op te waarderen tot SAF. De kosten van het project worden geraamd op ongeveer 315 miljoen dollar, waarvan de helft voor rekening komt van Darling Ingredients. Door de voltooiing van dit project zal DGD naar verwachting een van de grootste SAF-fabrikanten ter wereld zijn.

"Al bijna tien jaar lang zijn we een van de grootste en meest succesvolle producenten van hernieuwbare diesel. Het is dan ook spannend om de volgende fase van onze groei in de luchtvaartmarkt in te gaan," zei voorzitter en CEO Randall C. Stuewe. "De wereldwijde toeleveringsketen van afvalvetten en -oliën van Darling Ingredients, gecombineerd met de operationele en technische expertise van onze partner, positioneren ons als leider in decarbonisatieoplossingen."

Over Darling Ingredients

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) is het grootste beursgenoteerde bedrijf dat van eetbare bijproducten en voedselafval duurzame producten maakt en is een toonaangevende producent van hernieuwbare energie. Het bedrijf is erkend als een toonaangevend bedrijf op het gebied van duurzaamheid , exploiteert meer dan 270 fabrieken in 17 landen en hergebruikt ongeveer 15% van de afvalstromen van de vleesindustrie in de wereld in producten met toegevoegde waarde, zoals groene energie, hernieuwbare diesel, collageen, kunstmest, dierlijke eiwitten, maaltijden en ingrediënten voor huisdierenvoeding. Ga voor meer informatie naar darlingii.com. Volg ons op LinkedIn .

Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen:

Dit persbericht bevat "toekomstgerichte" verklaringen over de bedrijfsactiviteiten en vooruitzichten van Darling Ingredients Inc. en industriële factoren die daarop van invloed zijn. Deze verklaringen zijn herkenbaar aan woorden als "geloven", "voorzien", "verwachten", "schatten", "voornemen", "kunnen", "zullen", "zouden", "gepland", "potentieel", "voortzetten", "momentum", "gecombineerde aangepaste EBITDA-richtlijnen" en andere woorden die verwijzen naar gebeurtenissen die zich in de toekomst kunnen voordoen. Deze verklaringen weerspiegelen de huidige visie van Darling Ingredients op toekomstige gebeurtenissen en zijn gebaseerd op zijn beoordeling van, en zijn onderhevig aan, een verscheidenheid van risico's en onzekerheden buiten zijn controle, die er elk voor kunnen zorgen dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die welke in de toekomstgerichte verklaringen worden aangegeven. Deze factoren omvatten, onder andere, bestaande en onbekende toekomstige beperkingen op het vermogen van de rechtstreekse en onrechtstreekse dochterondernemingen van het bedrijf om hun cashflow ter beschikking te stellen van het bedrijf voor betalingen op de schulden van het bedrijf of andere doeleinden; de wereldwijde vraag naar biobrandstoffen en graan- en oliehoudende grondstoffen, die volatiliteit vertoonden en een invloed kunnen hebben op de kostprijs van vee-, varkens- en pluimveevoeder, en hierdoor een impact hebben op de beschikbare destructiegrondstoffen en de verkoopprijzen voor de producten van het bedrijf; verminderingen van de voor het bedrijf beschikbare grondstofvolumes door zwakke marges in de vleesproductie-industrie als gevolg van hogere voerkosten, verminderde consumentenvraag of andere factoren, verminderd volume van horecagelegenheden, of anderszins; verminderde vraag naar diervoeder; lagere prijzen voor eindproducten, waaronder een daling van de prijzen van eindproducten van vet en afgewerkte bak- en braadolie; wijzigingen in het wereldwijde overheidsbeleid met betrekking tot hernieuwbare brandstoffen en broeikasgasemissies (BKG-emissies) die een ongunstig effect hebben op programma's zoals de norm voor hernieuwbare brandstoffen (Renewable Fuels Standard) van de Amerikaanse regering, de norm voor koolstofarme brandstoffen (low carbon fuel standard) en belastingkredieten voor biobrandstoffen, zowel in de Verenigde Staten als daarbuiten; mogelijke terugroeping van producten als gevolg van ontwikkelingen in verband met de ontdekking van ongeoorloofde vervalsingen van levensmiddelen of levensmiddelenadditieven; het uitbreken van de H1N1-griep van 2009 ("Mexicaanse griep", aanvankelijk ook wel "varkensgriep"), hoogpathogene stammen van vogelgriep (gezamenlijk bekend als "vogelgriep"), ernstig acuut respiratoir syndroom ("SARS"), boviene spongiforme encefalopathie (of "BSE"), varkensepidemische diarree ("PED") of andere ziekten van dierlijke oorsprong in de Verenigde Staten of elders, zoals de uitbraak van Afrikaanse varkenspest ("AVP") in China en elders; het uitbreken van pandemieën, epidemieën of ziekte-uitbraken, zoals de huidige COVID-19-uitbraak; onverwachte kosten en/of verminderingen van grondstofvolumes in verband met de naleving door het bedrijf van de bestaande of onvoorziene regelgevingen van de VS of andere landen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot China) (onder andere voor nieuwe of gewijzigde diervoeders, vogelgriep, SARS, PED, BSE, ASF of soortgelijke of onverwachte regelgeving) die van invloed is op de industrieën waarin het bedrijf actief is of op zijn producten met toegevoegde waarde; risico's verbonden aan de DGD Joint Venture, inclusief mogelijke onverwachte operationele verstoringen en problemen in verband met het aangekondigde kapitaalproject; risico's en onzekerheden in verband met internationale verkopen en activiteiten, inclusief het opleggen van tarieven, quota, handelsbelemmeringen en andere handelsbeschermingen opgelegd door andere landen; moeilijkheden of een aanzienlijke verstoring van onze informatiesystemen of het niet succesvol implementeren van nieuwe systemen en software, risico's in verband met mogelijke claims van derden wegens inbreuk op intellectuele eigendom; verhoogde bijdragen aan de pensioen- en uitkeringsregelingen van het bedrijf, met inbegrip van pensioenregelingen met meerdere werkgevers en door de werkgever gesponsorde pensioenregelingen met vaste uitkeringen zoals vereist door wetgeving, regelgeving of andere toepasselijke Amerikaanse of buitenlandse wetgeving of als gevolg van een massale terugtrekking uit de VS; afschrijving van oninbare vorderingen; verlies van of het uitblijven van noodzakelijke vergunningen en registraties; aanhoudende of geëscaleerde conflicten in het Midden-Oosten, Noord-Korea, Oekraïne of elders, met inbegrip van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne; onzekerheid over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie; en/of ongunstige export- of importmarkten. Deze factoren, in combinatie met volatiele prijzen voor aardgas en dieselbrandstof, klimaatomstandigheden, wisselkoersschommelingen, algemene prestaties van de Amerikaanse en wereldeconomieën, verstoringen op de financiële, krediet-, grondstoffen- en aandelenmarkten in de wereld, en een daling van het consumentenvertrouwen en de discretionaire uitgaven, met inbegrip van het onvermogen van consumenten en bedrijven om krediet te verkrijgen door een gebrek aan liquiditeit op de financiële markten, kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de toekomstgerichte verklaringen in dit bericht of de bedrijfsresultaten van het bedrijf negatief beïnvloeden. De toekomstige winstgevendheid kan onder meer worden beïnvloed door het vermogen van het bedrijf om zijn activiteiten uit te breiden, die concurrentie ondervinden van bedrijven die over aanzienlijk meer middelen beschikken dan het bedrijf. Het aangekondigde aandeleninkoopprogramma van het bedrijf kan op elk moment worden opgeschort of stopgezet en aankopen van aandelen in het kader van het programma zijn afhankelijk van marktomstandigheden en andere factoren, die waarschijnlijk van tijd tot tijd zullen veranderen. Andere risico's en onzekerheden met betrekking tot Darling Ingredients Inc., zijn activiteiten en de sectoren waarin het actief is, worden van tijd tot tijd vermeld in de documenten die het bedrijf bij de Securities and Exchange Commission indient. Darling Ingredients Inc. is niet verplicht (en wijst uitdrukkelijk elke verplichting af) om zijn toekomstgerichte verklaringen bij te werken ten gevolge van gewijzigde omstandigheden, nieuwe gebeurtenissen of anderszins.

