Diamond Green Diesel (DGD) godkänner ett projekt för hållbart flygbränsle i Port Arthur, Texas

IRVING, Texas, 2 februari, 2023 /PRNewswire/ – Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) och Valero Energy Corporation (NYSE: VLO) meddelade idag att företagen har fattat det slutliga investeringsbeslutet om ett projekt för hållbart flygbränsle (SAF) vid Diamond Green Diesel (DGD) Port Arthur-anläggningen, som ägs och drivs av Diamond Green Diesel Holdings LLC, ett 50/50 joint venture mellan Valero och Darling.

Efter slutförandet av projektet, som förväntas ske 2025, kommer DGD Port Arthur-fabriken att ha kapacitet att uppgradera cirka 50 procent av sin nuvarande årliga produktionskapacitet på 470 miljoner gallon till SAF. Projektets uppskattade kostnad är cirka 315 miljoner dollar, varav hälften kan hänföras till Darling Ingredients. Med slutförandet av detta projekt förväntas DGD vara en av de största SAF-tillverkarna i världen.

"Som en av de största och mest framgångsrika producenterna av förnybar diesel i nästan ett decennium är det spännande att gå in i nästa fas av vår tillväxt på luftfartsmarknaden", säger Randall C. Stuewe, ordförande och CEO. "Darling Ingredients globala leveranskedja av avfallsfetter och -oljor, i kombination med vår partners operativa och tekniska expertis, positionerar oss som en ledare inom lösningar för minskade koldioxidutsläpp."

Om Darling Ingredients

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) är ledande producent av förnybar energi och det största börsnoterade företaget som omvandlar ätbara restprodukter och matavfall till hållbara produkter. Företaget är en erkänd ledare inom hållbarhet med över 270 anläggningar i 17 länder och omvandlar cirka 15 procent av avfallet från världens köttindustri till förädlade produkter, däribland grön energi, förnybar diesel, kollagen, gödningsmedel, animaliskt protein och mjöl samt ingredienser för husdjursfoder. Mer information finns på darlingii.com. Följ oss på LinkedIn.

Varningsmeddelanden angående framåtblickande information:

Detta pressmeddelande innehåller "framåtblickande" uttalanden om affärsverksamheten och utsikterna för Darling Ingredients Inc. samt de branschfaktorer som påverkar den. Dessa uttalanden identifieras med ord som "tror", "förväntar", "uppskattar", "avser", "kan", "kommer", "bör", "planerad", "potentiell", "fortsätter", "momentum", "prognos för kombinerad justerad EBITDA" och andra ord som hänvisar till händelser som kan inträffa i framtiden. Dessa uttalanden speglar Darling Ingredients nuvarande syn på framtida händelser och baseras på dess bedömning av, och är föremål för, en mängd risker och osäkerheter utanför dess kontroll, som var och en kan leda till att faktiska resultat skiljer sig väsentligt från dem som anges i de framåtblickande uttalandena. Dessa faktorer inkluderar, bland annat, befintliga och okända framtida begränsningar av möjligheten för bolagets direkta och indirekta dotterbolag att göra sitt kassaflöde tillgängligt för bolaget för betalning av företagets skuldsättning eller för andra ändamål; globala krav på biobränslen och spannmåls- och oljeväxtprodukter som har uppvisat volatilitet, och kan påverka foderkostnaden för nötkreatur, grisar och fjäderfän, vilket påverkar tillgängliga råvaru- och försäljningspriser för bolagets produkter; minskade råvaruvolymer som är tillgängliga för bolaget på grund av svaga marginaler i köttproduktionsindustrin till följd av högre foderkostnader, minskad efterfrågan från konsumenterna eller andra faktorer; minskad volym från matserveringar eller på annat sätt, minskad efterfrågan på djurfoder; sänkta priser på färdiga produkter, inklusive en minskning av priserna på fett och använd matolja för färdiga produkter, förändringar i den globala regeringspolitiken avseende förnybara bränslen och utsläpp av växthusgaser ("GHG") som negativt påverkar program som den amerikanska regeringens standard för förnyelsebart bränsle, normer för bränsle med låga koldioxidutsläpp ("LCFS") och skattelättnader för biobränslen både i USA och utomlands; eventuellt återkallande av produkter till följd av utveckling som rör upptäckten av otillåtna förfalskningar av livsmedel eller livsmedelstillsatser; förekomsten av 2009 års H1N1-influensa (ursprungligen känd som "svininfluensa"), högpatogena stammar av aviär influensa (gemensamt kallad "fågelinfluensa"); svår akut respiratorisk sjukdom ("SARS"), galna kosjukan (BSE); diarré hos svin ("PED") eller andra sjukdomar som har samband med animaliskt ursprung i USA eller någon annanstans, såsom utbrottet av afrikansk svinpest ("ASF") i Kina och på andra håll, förekomst av pandemier, epidemier eller sjukdomsutbrott, som det nuvarande nya utbrottet covid-19, oförutsedda kostnader och/eller minskningar av råvaruvolymer relaterade till bolagets efterlevnad av befintliga eller oförutsedda nya amerikanska eller utländska (inklusive, utan begränsning, Kina) förordningar (inklusive nytt eller modifierat djurfoder, fågelinfluensa, SARS, PED, BSE, ASF eller liknande eller oförutsedda förordningar) som påverkar de branscher där bolaget är verksamt eller våra mervärdesprodukter; risker förknippade med DGD:s Joint Venture, inklusive eventuella oförutsedda driftstörningar och problem i samband med det aviserade kapitalprojektet; risker och osäkerheter i samband med internationell försäljning och verksamhet; inklusive införande av tullar, kvoter, handelshinder och andra handelsskydd som införts av länder utanför EU; svårigheter eller betydande störningar i bolagets informationssystem eller underlåtenhet att implementera nya system och programvara med framgång, risker i samband med eventuella anspråk från tredje part på intrång i immateriella rättigheter; ökade avgifter till bolagets pensions- och förmånsplaner, inklusive förmånsbestämda pensionsplaner som finansieras av flera arbetsgivare och arbetsgivare i enlighet med krav i lagstiftning, förordning eller annan tillämplig amerikansk eller utländsk lag eller till följd av en amerikansk massåterkallelse; avskrivningar av osäkra skulder; förlust av eller underlåtenhet att erhålla nödvändiga tillstånd och registreringar; fortsatt eller eskalerad konflikt i Mellanöstern, Nordkorea, Ukraina eller någon annanstans, inklusive kriget mellan Ryssland och Ukraina, osäkerhet när det gäller Storbritanniens utträde ur EU; och/eller ogynnsamma export- eller importmarknader. Dessa faktorer, i kombination med instabila priser på naturgas och diesel, klimatförhållanden, valutakursfluktuationer, USA:s och de globala ekonomiernas allmänna resultat, störningar i världens finans-, kredit-, råvaru- och aktiemarknader, och eventuell nedgång i konsumenternas förtroende och diskretionära utgifter, inklusive konsumenternas och företagens oförmåga att få kredit på grund av bristande likviditet på finansmarknaderna, bland annat, kan leda till att faktiska resultat varierar väsentligt från de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande eller negativt påverka bolagets verksamhetsresultat. Den framtida lönsamheten kan bland annat påverkas av bolagets förmåga att utöka sin verksamhet, som utsätts för konkurrens från företag som kan ha betydligt större resurser än bolaget. Bolagets tillkännagivna återköpsprogram kan när som helst stängas av eller avslutas och köp av aktier under programmet är föremål för marknadsförhållanden och andra faktorer som sannolikt kommer att ändras från tid till annan. Andra risker och osäkerheter avseende Darling Ingredients Inc., dess verksamhet och de branscher där bolaget är verksamt, nämns emellanåt i bolagets registreringar hos den amerikanska värdepappersmyndigheten (Securities and Exchange Commission). Darling Ingredients Inc. har ingen skyldighet att (och frånsäger sig uttryckligen alla sådana skyldigheter att) uppdatera sina framåtblickande uttalanden, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller på annat sätt.

Darling Ingredients kontaktpersoner

Investerare: Suann Guthrie

VP, Investor Relations, Sustainability & Communications

(469) 214-8202; [email protected]



Media: Jillian Fleming

Director, Global Communications

(972) 541-7115; [email protected]

Logotyp – https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg

SOURCE Darling Ingredients Inc.