Fairfax erhverver kontrollerende ejerskab af Peak Achievement Athletics

Fairfax sgter med et langsigtet fokus mod at fortsætte

Peaks voksende portefølje, herunder det ikoniske Bauer Hockey-mærke

EXETER, N.H., 30. september 2024 /PRNewswire/ -- Peak Achievement Athletics Inc. ("Peak") meddelte i dag, at visse datterselskaber af Fairfax Financial Holdings Limited (samlet "Fairfax") (TSX: FFH og FFH.U) vil erhverve alle egenkapitalinteresser i Peak, der i øjeblikket ejes af Sagard Holdings Inc. ("Sagard"), hvilket giver Fairfax kontrol over Peak og dets portefølje af mærker, herunder Bauer Hockey, Cascade Lacrosse og Maverik Lacrosse.

"Vi kunne ikke være gladere for, at Fairfax har besluttet at erhverve kontrollerende ejerskab af vores portefølje af mærker. Fairfax har været en fantastisk partner i de sidste syv år, og vi er begejstrede for at konsolidere dette nye langsigtede forhold. At Bauer Hockey forbliver under canadisk ejerskab afspejler sportens betydning i den canadiske kultur. Med Fairfaxs løbende støtte er muligheden for vores forretningsmæssige potentiale ubegrænset, "sagde Ed Kinnaly, administrerende direktør for Peak. "Vi vil også gerne takke Sagard for partnerskabet i løbet af de sidste syv år og deres lederskab i at hjælpe med at vokse Peaks mærker til de lederstillinger, de har i dag".

"Vi er meget glade for at øge vores ejerskab i Bauer, ledet af Ed Kinnaly, som i mange år har dyrket Bauer som det mest ikoniske og succesfulde hockey-brand i verden", sagde Prem Watsa, formand og administrerende direktør for Fairfax. "Ed og hans ledelsesteam har placeret Bauer til vækst og fortsat succes i mange år fremover. Vi er meget taknemmelige for Paul Desmarais III og Sagard for det, der har været et værdifuldt og givende partnerskab i at eje Bauer sammen, og vi ønsker dem alt det bedste i fremtiden."

I 2017 købte Fairfax og Sagard Peak, som har en portefølje af førende globale mærker, der omfatter BAUER, CASCADE og MAVERIK. Bauer Hockey har sine rødder i Kitchener, Ontario, i 1927. Bauer Hockey er den førende producent af hockeyudstyr og -beklædning i verden og det førende brand i spillet. Cascade Lacrosse og Maverik Lacrosse kombineres til at være førende inden for lacrosse hovedbeskyttelse og udstyr.

Transaktionen forventes afsluttet i fjerde kvartal 2024.

