Fairfax skal overta kontrollerende eierskap av Peak Achievement Athletics

Med et langsiktig fokus tar Fairfax sikte på å fortsette å bygge Peaks portefølje,

inkludert det ikoniske Bauer Hockey-merket

EXETER, N.H., 30. september 2024 /PRNewswire/ -- Peak Achievement Athletics Inc. ("Peak") annonserte i dag at visse tilknyttede selskaper i Fairfax Financial Holdings Limited (kollektivt "Fairfax") (TSX: FFH og FFH.U) vil overta alle egenkapitalinteresser i Peak som for tiden eies av Sagard Holdings Inc. ("Sagard"), noe som gir Fairfax kontroll over Peak og dens stall av merker, inkludert Bauer Hockey, Cascade Lacrosse og Maverik Lacrosse.

"Vi kunne ikke vært lykkeligere over at Fairfax har bestemt seg for å skaffe seg kontrollerende eierskap av vår portefølje av merker. Fairfax har vært en utrolig partner de siste syv årene, og vi er begeistret over å styrke dette nye langsiktige forholdet. Det at Bauer Hockey fortsetter med kanadisk eierskap reflekterer viktigheten av sporten i kanadisk kultur. Med Fairfaxs pågående støtte er muligheten for vårt forretningspotensial ubegrenset," sa Ed Kinnaly, administrerende direktør for Peak. "Vi vil også takke Sagard for partnerskapet de siste syv årene og deres lederskap i å la Peaks merker vokse seg til lederposisjonene de har i dag".

"Vi er veldig glade for å øke vårt eierskap i Bauer, ledet av Ed Kinnaly, et selskap som over mange år har dyrket Bauer som det mest ikoniske og vellykkede hockey-merket i verden", sa Prem Watsa, styreformann og administrerende direktør i Fairfax. "Ed og hans lederteam har posisjonert Bauer for vekst og fortsatt suksess i mange år fremover. Vi takker Paul Desmarais III og Sagard for det som har vært et verdifullt og givende partnerskap i å eie Bauer sammen, og vi ønsker dem alt det beste i fremtiden."

I 2017 ble Peak kjøpt opp av Fairfax og Sagard, som har en portefølje av ledende globale merker som inkluderer BAUER, CASCADE og MAVERIK. Med røtter som starter i Kitchener, Ontario, i 1927, er Bauer Hockey den ledende produsenten av hockeyutstyr og -klær i verden og merkevare nummer 1 i bransjen. Cascade Lacrosse og Maverik Lacrosse kombines for å være ledende i lacrosse hodebeskyttelse og utstyr.

Transaksjonen forventes å bli avsluttet i fjerde kvartal 2024.

Kommunikasjonskontoret

[email protected]

603-430-2111