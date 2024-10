Fairfax blir kontrollerande aktieägare av Peak Achievement Athletics

Med ett långsiktigt fokus strävar Fairfax efter att fortsätta

utöka Peaks portfölj, inklusive det ikoniska varumärket Bauer Hockey

EXETER, N.H., 1 oktober 2024 /PRNewswire/ -- Peak Achievement Athletics Inc. ("Peak") meddelade idag att dotterbolag till Fairfax Financial Holdings Limited (gemensamt "Fairfax") (TSX: FFH och FFH.U) kommer att förvärva alla aktieintressen i Peak som för närvarande ägs av Sagard Holdings Inc. (nedan kallat Sagard), vilket ger Fairfax styrande kontroll över Peak och dess varumärkesportfölj, inklusive Bauer Hockey, Cascade Lacrosse och Maverik Lacrosse.

"Vi kunde inte vara gladare över att Fairfax har beslutat att förvärva en kontrollerande ägarandel av vår varumärkesportfölj. Fairfax har varit en otrolig partner under de senaste sju åren, och vi är glada över att vidare förankra detta nya långsiktiga förhållande. Att Bauer Hockey förblir i kanadensiskt ägande återspeglar sportens betydelse inom kanadensisk kultur. Med Fairfax fortsatta stöd är möjligheten för vår affärspotential obegränsad," sa Ed Kinnaly, VD för Peak. "Vi vill även tacka Sagard för partnerskapet under de senaste sju åren och deras ledarskap i att främja Peaks varumärken till ledarskapspositionerna de innehar idag".

"Vi är mycket glada över att utöka vårt ägande i Bauer, som under många år under Ed Kinnalys ledning har stöttat Bauer som det mest ikoniska och framgångsrika hockeymärket i världen", sade Prem Watsa, ordförande och verkställande direktör för Fairfax. "Ed och hans ledningsgrupp har säkerställt tillväxt och fortsatt framgång under många år framöver för Bauer. Vi är mycket tacksamma mot Paul Desmarais III och Sagard för vad som har varit ett värdefullt och givande partnerskap i att äga Bauer tillsammans, och vi önskar dem stor framgång i framtiden."

År 2017 köpte Fairfax och Sagard Peak, som har en portfölj av ledande globala varumärken som inkluderar BAUER, CASCADE och MAVERIK. Med rötter i Kitchener, Ontario, 1927, är Bauer Hockey den ledande tillverkaren av hockeyutrustning och -kläder i världen och det ledande varumärke i sporten. Cascade Lacrosse och Maverik Lacrosse är tillsammans ledande inom huvudskydd och utrustning för lacrosse.

Transaktionen förväntas vara genomförd under det fjärde kvartalet 2024.

