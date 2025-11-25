Fisher Investments anerkendes som et "Great Place to Work®"

Fisher Investments er blevet certificeret af en global autoritet inden for arbejdspladskultur

KØBENHAVN, DANMARK, 25. november 2025 /PRNewswire/ -- Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments Norden i Danmark, og Fisher Investments, moderselskabet i USA, er blevet certificeret af Great Place to Work®, en uafhængig autoritet inden for arbejdspladskultur og medarbejderoplevelser på globalt plan.

Great Places to Work

Great Place to Work® certificerer virksomheder på baggrund af anonyme medarbejderes undersøgelsesresultater om væsentlige faktorer, herunder løn, personalegoder, mulighed for forfremmelse, ledelseserfaring og den generelle stemning på arbejdspladsen. Feedback fra undersøgelsen afslørede, at Fisher Investments' medarbejdere mener, at selskabet har et retfærdigt, imødekommende og serviceorienteret arbejdsmiljø.

"Vi er utroligt stolte af denne anerkendelse fra Great Place to Work®", sagde Fisher Investments' CEO, Damian Ornani, og tilføjede: "Denne anerkendelse understreger vores dedikation til at fremme en kultur, hvor vores medarbejdere føler sig værdsatte og motiverede, og hvor de kan trives. Vi ved, at vi kan skabe et stærkere grundlag for at levere en enestående tjeneste og hjælpe flere kunder med at nå deres økonomiske mål, når vi investerer i vores medarbejdere og deres udvikling."

Fisher Investments har en række ledige stillinger på globalt plan. Besøg FisherCareers.com for at få flere oplysninger om karrieremuligheder. Besøg www.greatplacetowork.com/our-methodology for at få flere oplysninger om certificeringsprocessen for Great Place to Work®.

Om Fisher Investments Norden

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark ("Fisher Investments Norden"). Fisher Investments Norden er medlem af den globale Fisher-koncern. Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nr. 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet. Få yderligere oplysninger om Fisher Investments Norden her: https://www.fisherinvestments.com/da-dk.

Om Fisher Investments

Fisher Investments er en uafhængig, gebyrbaseret investeringsrådgiver. Fisher Investments og dets tilknyttede virksomheder forvalter pr. 30/9/2025 aktiver for over 2.305 mia. kr. på tværs af tre primære forretningsområder – Institutional, US Private Client og Private Client International. Ken Fisher, Founder og Executive Chairman, skrev en klumme i Forbes ved navn "Portfolio Strategy" i over 32 år indtil den 31/12/2016, hvilket har gjort ham til den klummeskribent, der har skrevet for bladet i den længst sammenhængende periode i bladets historie. Han skriver nu månedlige klummer i 27 store nyhedsmedier på de respektive sprog over hele verden – herunder New York Post. Ken dækker flere lande og har et større samlet omfang end nogen anden ikke-syndikeret klummeskribent – inden for noget område – nogensinde. Ken er regelmæssigt gæst på store nyhedsprogrammer på TV som Fox Business og News, BBC, Sky News, BBN Bloomberg og CNN International. Ken har skrevet 11 investerings- og finansieringsbøger, herunder fire New York Times-bestsellere. Gå til https://www.fisherinvestments.com for at få yderligere oplysninger om Fisher Investments.

Pressekontakt

