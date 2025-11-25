Fisher Investments erkänd som ett "Great Place to Work®"

Fisher Investments certifierat av världsledare inom arbetsplatskultur

STOCKHOLM, SVERIGE, 25 november, 2025 /PRNewswire/ -- Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, som bedriver verksamhet under namnet Fisher Investments Norden i Sverige, och Fisher Investments, dess USA-baserade moderbolag, har certifierats av Great Place to Work®, en oberoende världsledare inom arbetsplatskultur och medarbetarupplevelse.

Great Places to Work

Great Place to Work® certifierar företag baserat på resultatet från anonyma medarbetarundersökningar som täcker en rad nyckelfaktorer som ersättning, förmåner, karriärmöjligheter, ledningens kompetens och den allmänna stämningen på arbetsplatsen. Undersökningen visar att Fisher Investments medarbetare anser att företaget erbjuder en rättvis, välkomnande och servicefokuserad arbetsmiljö.

"Vi är oerhört stolta över det här erkännandet från Great Place to Work®", säger Fisher Investments vd Damian Ornani, och fortsätter: "Den här utmärkelsen är ett kvitto på vårt arbete med att främja en kultur där medarbetarna känner sig uppskattade, motiverade och fria att växa. Vi vet att när vi investerar i våra medarbetare och deras utveckling bygger vi en starkare grund för att leverera enastående service och hjälpa fler kunder nå sina finansiella mål."

Fisher Investments har lediga tjänster inom en rad olika roller världen över. Besök FisherCareers.com för att läsa mer om de olika karriärmöjligheterna. Mer information om certifieringsprocessen som Great Place to Work® använder finns på www.greatplacetowork.com/our-methodology.

Om Fisher Investments Norden

Fisher Investments Norden är det handelsnamn som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl ("Fisher Investments Norden") och är en del av den globala Fisher-koncernen. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg. Mer information om Fisher Investments Norden finns på https://www.fisherinvestments.com/sv-se.

Om Fisher Investments

Fisher Investments är en oberoende, helt avgiftsbaserad investeringsrådgivare. Per 2025-09-30 har Fisher Investments och dess dotterbolag över 3 413 miljarder kronor i förvaltat kapital inom tre huvudsakliga affärsenheter: Institutional, US Private Client och Private Client International. Ken Fisher, grundare och exekutiv ordförande, skrev krönikan "Portfolio Strategy" i Forbes i över 32 mår fram till den 31 december 2016, vilket gör honom till den krönikör som skrivit för tidskriften under längst oavbruten tid under hela dess historia. Nu skriver han månatliga krönikor på de lokala språken för 27 stora publikationer världen över – inklusive New York Post – och täcker fler länder och fler språk, med en högre total räckvidd än någon annan icke-syndikerad krönikör av något slag någonsin. Ken framträder regelbundet i nyhetsprogram på stora tv-kanaler, som Fox Business and News, BBC, Sky News, BBN Bloomberg och CNN International. Han har skrivit elva böcker om finans och investering, varav fyra har legat på New York Times bästsäljarlista. Mer information om Fisher Investments finns på www.fisherinvestments.com.

Presskontakter

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2808529/5590348/Luxembourg_Certification_Badge.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1561313/5590653/Fisher_Norden_Logo_New.jpg