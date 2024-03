Heroic samarbejder med Thunderpick som eksklusiv global væddemålssponsor på tværs af flere hold

Flerårig aftale løfter esportsengagement gennem innovative væddemålsoplevelser

KØBENHAVN, Danmark, 16. marts 2024 /PRNewswire/ -- Heroic , fremtidens esportsorganisation, er begejstret for at annoncere et skelsættende partnerskab med Thunderpick , den førende online kryptovæddemålsplatform. Denne flerårige aftale placerer Thunderpick som eksklusiv global væddemålssponsor for Heroics CS2-, Dota 2- og Sim Racing-hold og fremhæver begge organisationers fælles ambition om at revolutionere fanengagement i e-sport.

Partnerskabet følger den nylige meddelelse om Thunderpick VM 2024 , brandets navnebror $1 million præmiepuljeturnering, hvor Heroic skal konkurrere. Thunderpick vil også støtte Heroic i CS2 PGL Major i denne måned og DOTA2 ESL One Birmingham i april, hvor de allerede har sikret deres kvalifikation.

"Partnerskab med Heroic, et team kendt for sit lederskab og succes på tværs af forskellige esportstitler, er en vigtig milepæl for Thunderpick", sagde Kelly Sanders, strategichef hos Thunderpick. "Vi ser frem til at støtte Heroics rejse, heppe på dem ved Thunderpick World Championship 2024 og skabe fantastiske innovationer i e-sportsområdet sammen."

Samarbejdet mellem Heroic og Thunderpick er mere end et sponsorat; Det er en fusion af lidenskab, innovation og den ubarmhjertige stræben efter at forbedre esportslandskabet. Fans af Heroic kan forvente engagerende aktiviteter, eksklusivt indhold, cool merch og unikke muligheder for at komme i kontakt med deres yndlingshold som aldrig før.

For mere information om Heroic og partnerskabet, besøg: heroic.gg

For at lære om Thunderpick og dets førende væddemålsplatform, besøg: thunderpick.io

Om Thunderpick:

Lavet af spillere til spillere, Thunderpick er en førende esports-væddemålsplatform med et massivt udvalg af begivenheder og markeder at satse på og se via livestreams af høj kvalitet. Aktiveret af verdens førende teknologi tilbyder Thunderpicks krypto-only-platform lynhurtige, nemme og gebyrfrie betalingsløsninger, en stor velkomstbonus til nye brugere og forskellige gaver og konkurrencer for at give spillerne en elektrificerende værdi.

KONTAKT: [email protected]

Om Heroic:

Heroic er en førende esportsorganisation med elitelister, der konkurrerer på de højeste niveauer i CS2, DOTA2, Fortnite og Sim Racing. Med rødder i den nordiske arv har organisationen overskredet regionale grænser for at blive et kraftcenter i det internationale esportssamfund. Ud over sine konkurrencedygtige præstationer er Heroic kendt for sin karakteristiske tone, der skaber tætte samfundsinteraktioner og bruger humor til at inspirere, underholde og forene millioner over hele verden gennem historiefortælling og oprettelse af indhold.

KONTAKT: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2364008/Thunderpick_Players.jpg