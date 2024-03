Heroic tekee yhteistyötä Thunderpick kanssa eksklusiivisena maailmanlaajuisena vedonlyöntisponsorina useissa joukkueissa

Monivuotinen sopimus nostaa esports-sitoutumista innovatiivisten vedonlyöntikokemusten avulla

COPENHAGEN, Tanska, 18. maaliskuuta 2024 /PRNewswire/ -- Heroic , tulevaisuuden esports-organisaatio, on innoissaan voidessaan ilmoittaa merkittävästä kumppanuudesta Thunderpick , johtavan online-kryptovedonlyöntialustan kanssa. Tämä monivuotinen sopimus asettaa Thunderpick yksinomaiseksi maailmanlaajuiseksi vedonlyöntisponsoriksi Heroic CS2-, Dota 2- ja Sim Racing -tiimeille ja korostaa molempien organisaatioiden yhteistä tavoitetta mullistaa fanien sitoutuminen esportsiin.

Heroic Partners with Thunderpick as Exclusive Global Betting Sponsor Across Multiple Teams

Kumppanuus seuraa äskettäin julkistettua Thunderpick World Championship 2024 , turnausta, joka on brändin samanniminen miljoonan dollarin palkintopottiturnaus, jossa Heroic kilpailee. Thunderpick tukee Heroic myös CS2 PGL Majorissa tässä kuussa ja DOTA2 ESL One Birminghamissa huhtikuussa, jossa he ovat jo varmistaneet karsintansa.

"Yhteistyö johtajuudestaan ja menestyksestään eri esports-peleissä tunnetun Heroic-tiimin kanssa on merkittävä virstanpylväs Thunderpick", sanoi Kelly Sanders, Thunderpick strategiapäällikkö. "Odotamme innolla, että pääsemme tukemaan Heroic matkaa, kannustamaan heitä Thunderpick World Championship 2024 -tapahtumassa ja tekemään mahtavia innovaatioita esports-alalla yhdessä."

Heroic ja Thunderpick yhteistyö on enemmän kuin sponsorointia; Se on yhdistelmä intohimoa, innovaatiota ja hellittämätöntä pyrkimystä parantaa esports-maisemaa. Heroic fanit voivat odottaa mukaansatempaavaa toimintaa, eksklusiivista sisältöä, hienoja oheistuotteita ja ainutlaatuisia mahdollisuuksia olla yhteydessä suosikkijoukkueeseensa ennennäkemättömällä tavalla.

Lisätietoja Heroic ja kumppanuudesta: heroic.gg

Lisätietoja Thunderpick ja sen johtavasta vedonlyöntialustasta on osoitteessa thunderpick.io

Tietoja Thunderpick:

Pelaajien pelaajille tekemä Thunderpick on johtava esports-vedonlyöntialusta, jossa on valtava valikoima tapahtumia ja markkinoita, joista lyödä vetoa ja katsella korkealaatuisten suoratoistojen kautta. Maailman johtavan teknologian mahdollistama Thunderpick vain krypto-alusta tarjoaa salamannopeita, helppoja ja maksuttomia maksuratkaisuja, suuren tervetuliaisbonuksen uusille käyttäjille sekä erilaisia lahjoja ja kilpailuja, jotka tarjoavat sähköistävää arvoa pelaajille.

YHTEYSTIEDOT: [email protected]

Tietoja Heroic:

Heroic on johtava esports-organisaatio, jonka eliittikokoonpanot kilpailevat korkeimmilla tasoilla CS2:ssa, DOTA2:ssa, Fortnitessa ja Sim Racingissa. Pohjoismaiseen perintöön juurtunut organisaatio on ylittänyt alueelliset rajat tullakseen kansainvälisen esports-yhteisön voimanpesäksi. Kilpailusaavutustensa lisäksi Heroic tunnetaan erottuvasta äänensävystään, läheisestä yhteisön vuorovaikutuksesta ja huumorin hyödyntämisestä inspiroidakseen, viihdyttääkseen ja yhdistääkseen miljoonia maailmanlaajuisesti tarinankerronnan ja sisällöntuotannon avulla.

YHTEYSTIEDOT: [email protected]

Kuva - https://mma.prnewswire.com/media/2364008/Thunderpick_Players.jpg