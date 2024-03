Heroic inngår partnerskap med Thunderpick som eksklusiv global spillsponsor for flere lag

Flerårig avtale øker engasjementet for e-sport gjennom innovative spillopplevelser

KØBENHAVN, Danmark, 16. mars, 2024 /PRNewswire/ -- Heroic , fremtidens e-sportorganisasjon, er glade for å kunngjøre et banebrytende partnerskap med Thunderpick , den ledende nettbaserte plattformen for kryptospill. Denne flerårige avtalen gjør Thunderpick til eksklusiv global spillsponsor for Heroics CS2-, Dota 2- og Sim Racing-lag, og understreker de to organisasjonenes felles ambisjon om å revolusjonere supporterengasjementet i e-sport.

Partnerskapet kommer i kjølvannet av den nylige kunngjøringen av Verdensmesterskapet i Thunderpick 2024 , turneringen til merkevarens navnebror med en premiepott på 1 million dollar der Heroic skal delta. Thunderpick vil også støtte Heroic i CS2 PGL Major denne måneden og DOTA2 ESL One Birmingham i april, der de allerede har sikret seg kvalifisering.

"Det er en viktig milepæl for Thunderpick å inngå samarbeid med Heroic, et team som er kjent for sitt lederskap og sin suksess på tvers av ulike e-sporttitler", sier Kelly Sanders, strategisjef i Thunderpick. "Vi gleder oss til å støtte Heroics reise, heie på dem under verdensmesterskapet i Thunderpick 2024 og skape fantastiske innovasjoner innen e-sport sammen."

Samarbeidet mellom Heroic og Thunderpick er mer enn bare et sponsorat; det er en sammensmelting av lidenskap, innovasjon og en utrettelig jakt på å forbedre e-sportlandskapet. Heroic-fans kan glede seg til engasjerende aktiviteter, eksklusivt innhold, kule merch og unike muligheter til å få kontakt med favorittlaget sitt som aldri før.

For mer informasjon om Heroic og partnerskapet, besøk: heroic.gg

Hvis du vil vite mer om Thunderpick, og den ledende spillplattformen, kan du besøke: thunderpick.io

Om Thunderpick:

Laget av spillere for spillere, Thunderpick er en ledende spillplattform for e-sport med et stort utvalg av arrangementer og markeder som du kan spille på og se via direktesendinger av høy kvalitet. Thunderpicks kryptoplattform er basert på verdensledende teknologi, og tilbyr lynraske, enkle og gebyrfrie betalingsløsninger, en stor velkomstbonus for nye brukere og ulike gaver og konkurranser for å gi en elektrifiserende verdi til spillerne.

KONTAKT: [email protected]

Om Heroic:

Heroic er en ledende e-sportorganisasjon med elitelister som konkurrerer på høyeste nivå i CS2, DOTA2, Fortnite og Sim Racing. Med røtter i den nordiske arven har organisasjonen nå overskredet regionale grenser og blitt et kraftsenter i det internasjonale e-sportmiljøet. I tillegg til sine konkurransemessige prestasjoner er Heroic kjent for sin særegne tone, for å skape et nært samspill med fellesskapet og for å bruke humor til å inspirere, underholde og forene millioner av mennesker over hele verden gjennom historiefortelling og innholdsproduksjon.

KONTAKT: [email protected]

