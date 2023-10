Insitu offentliggør deres ubemandede Integrator VTOL luftfartøj med lang udholdenhed til høj søgang på Navy League's Sea-Air-Space Global Maritime Expo

BINGEN, Wash., 3. april 2023 /PRNewswire/ -- Insitu, en Boeing-virksomhed, offentliggør i dag deres Integrator Vertical Take-off and Landing (VTOL) ubemandede luftfartøj (Unmanned Aircraft System, UAS) på Navy League's Sea-Air-Space Exhibition i National Harbor, Maryland.

Integrator VTOL opsendes lodret fra skibe eller på land uden at ofre lasteevne eller udholdenhed. Systemet har den samme ydeevne som et fastvinget fly med samme til at overvåge et stort område med lange afstande i lange tidsperioder.

Insitu's Integrator VTOL Unmanned Aircraft System (UAS). Integrator VTOL launches vertically on ships or land without sacrificing payload capacity or endurance. The system retains the performance of fixed-wing aircraft, providing the same long range wide-area surveillance capability for extended periods.

Integrator VTOL er designet til at operere som et flytbart system på områder med lidt plads, som f.eks. på skibsdæk, og i udfordrende omgivelser til søs med høj søgang og kraftige vindstød, Der kræves ingen stillestående opsendings- og modtagelsesudstyr, hvilket giver bærbarhed (skib til skib og skib til land) og modularitet i både det ubemandede fartøjs udstyr og lasteevne, og reducerer indvirkningen på anden luftfart.

Med en udholdenhed på mere end 16 timer med lasteevne på 40 pund (ca. 18 kg) giver det unikke design en forbedring på over tre gange i rækkevidde og udholdenhed i forhold til hybride ubemandet VTOL. Evnen til at lette og lande fra skibe i høj søgang er også en signifikant forbedring i forhold til tailsitter-fartøjer, hvor skibene ruller og bevægelsen er en stor udfordring for høje, smalle tailsitter ubemandede fartøj.

"Integrator VTOL er et ubemandet luftfartøjssystem, som ikke går på kompromis," sagde Diane Rose, Insitu præsident og CEO. "Kunderne kan endelig få det hele: lodret opsendelse og modtagelse med branchens førende ydeevne og udholdenhed til deres mest kritisk missioner, selv under de mest ekstreme søfartsforhold og -tilstande, uden af ofre værdifuld transport- dæk- eller hangarplads."

Systemet har to dele: FLARES (Flying Launch and Recovery System) udviklet af Hood Tech, og Insitu Integrator luftfartøjet. FLARES kræver ingen modifikationer på luftfartøjet og udfører normale funktioner med halv kraft, så der er væsentlig kontrol over evnen til at modstå vindstød, lavere lufttæthed og kraftigere rullebevægelser på skibets dæk.

FLARES lanceres ved at engagere Integrator og stige op i luften. Efter at have opnået den ønskede højde skyder FLARES fremad, inden den slipper Integrator så denne kan fuldføre sin overvågningsmission over lange afstande og tidsperioder. FLARES vender tilbage til skibets dæk eller lander efter at have sendt Integrator afsted og venter på, at Integrator vender tilbage.

Når Integrator når enden på missionen vil FLARES igen stige til himmels med et modtagelsesreb for at udføre Insitu's veldokumenterede metode til modtagelse til søs. FLARES sænker derefter Integrator på dækket eller landingsområdet for at fuldføre missionen.

Om Insitu

Med kontorer i USA, Storbritannien og Australien skaber og understøtter Insitu ubemandede systemer og softwareteknologi, som leverer slut-til-slut-løsninger til indsamling, behandling og administration af sensordata. Op til nu har vores systemer akkumuleret mere end 1,4 mio. timers flyvning.

