Insitu offentliggør kinetisk kapacitet for det ubemandede Integrator luftfartøj (UAS)

BINGEN, Wash., 7. september 2023 /PRNewswire/ -- Insitu, en Boeing virksomhed, offentliggør et våbenprogram for det ubemandede Integrator luftfartøj, og tilføjer efterspurgt angrebskapacitet til platformens enestående portefølje af sprængladninger og 24-timers flyvetid.

Insitu har samarbejdet med flere våbenudviklere og amerikanske myndigheder for at give Integrator muligheden for at levere præcise vågen i miniature og guide dem til deres mål. I løbet af september 2021 er det lykkedes RQ-21 Blackjack-varianten af Integrator at levere forskellige inaktive våbenladninger til et testprogram for U.S. Navy. Test af yderligere våben fortsætter.

"Insitus kunder efterspørger en kinetisk angrebskapacitet i forbindelse med globale hændelser og moderne krigsførelse," sagde Vice President of Global Growth Abigail Denburg. "Vi indgår derfor et aktivt partnerskab med henblik på test af forskellige kinetiske kapaciteter for Integrator UAS, hvilket vil forkorte tidsrummet mellem detektion og identificering til udførelse," sagde Denburg.

Integrators unikke modulære design gør, at den kan bære flere sprængladninger i løbet af samme mission. Det er en NATO Class 1 Small UAS (DoD Group 3 UAS), som kan bære op til 25 procent af dens maksimale bruttovægt ved takeoff i sprængladninger fordelt mellem næsen, lasten, to vingerum og to punkter på vingerne. Næsen er typisk udstyret med et af flere tårne til efterretning, overvågning og rekognoscering (ISR), og lastrummet til våben har typisk en radar med syntetisk blænde, en vidvinklet fotobilledsensor, en vidvinkelsensor til maritim overvågning, et kommunikationsrelæ, eller forskellig nyttelast til efterretning/elektronisk krigsførelse, som nemt kan udskiftes i felten vha. håndværktøj. Hvert våben er udviklet som modulære, selvstændige lastrum som indeholder våbnet/våbnene og styringssystemet.

"Denne modulære funktion bygger på Integrators unikke design og giver vores slutbrugere en nem måde at skifte mellem kinetiske og ikke-kinetiske missioner på" tilføjede Denburg.

Insitu vil vise nogle af disse egenskaber frem ved MSPO i Kielce, Polen, mellem d. 5. og 8. september og ved DSEI i London, England, mellem d. 12. og d. 15. september.

Med 30 års erfaring, mere end 3.500 ubemandede luftfartøjer fremstillet til dags dato og mere end 1,4 millioner flytimer fortsætter Insitu med at levere de mest avancerede kompetencer til vores globale kunder i mere end 35 lande. Besøg Insitu.com for at lære mere om den kompetente, pålidelige og kamptestede NATO Class 1 Small UAS i verden.

Mediekontakt:

Jill Vacek

509-637-8539

[email protected]