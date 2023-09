Insitu julkistaa miehittämättömän Integrator-ilma-alusjärjestelmän (UAS) kineettisen suorituskyvyn

BINGEN, Wash., 6. syyskuuta 2023 /PRNewswire/ -- Insitu, Boeing-yhtiö, julkisti Integrator-UAS:nsa ampumatarvikeohjelman, jonka ansiosta alustan vertaansa vailla oleva hyötykuormajoukko ja luokkansa johtava 24 tunnin lentokestävyys saavat lisää erittäin haluttua iskuvalmiutta.

Insitu teki yhteistyötä useiden asekehittäjien ja Yhdysvaltain valtion virastojen kanssa, jotta Integrator pystyisi ampumaan pienikokoisia tarkkuusammuksia ja ohjaamaan ne kohteisiinsa. Integratorin RQ-21 Blackjack -versio toimitti onnistuneesti erilaisia inerttejä kineettisiä hyötykuormia Yhdysvaltain laivaston testiohjelmaa varten syyskuussa 2021. Lisäammusten testaus jatkuu edelleen.

"Maailman tapahtumien ja modernin taistelukentän kehityksen perusteella Insitun asiakkaat vaativat kineettistä iskuvalmiutta", globaalista kasvusta vastaava johtaja Abigail Denburg kertoi. "Jotta voimme vastata tähän kysyntään, teemme aktiivisesti yhteistyötä testataksemme erilaisia kineettisiä ominaisuuksia Integrator-UAS:ää varten, mikä lyhentää havaitsemisesta ja tunnistamisesta toteutukseen kuluvaa aikaa, Denburg sanoi.

Ainutlaatuisen modulaarisen rakenteensa ansiosta Integrator voi kuljettaa useita hyötykuormia saman tehtävän aikana. Se on NATO:n luokan pieni UAS (DoD:n ryhmän 3 UAS), joka kantaa hyötykuormana enintään 25 % suurimmasta lentoonlähtöpainostaan jaettuna nokkaan, hyötykuormatilaan, kahteen siipikoteloon ja kahteen siipeen asennettuun hardpoint-pisteeseen. Nokka on yleensä varustettu yhdellä useista tiedustelu-, valvonta- ja ISR-kokoonpanoista, kun taas hyötykuormatilassa on yleensä SAR-tutka, laaja-alainen liikkeentunnistin, laaja-alainen merivalvonta-anturi, tiedonsiirtohyötykuorma tai yksi useista signaalitiedustelun/elektronisen sodankäynnin hyötykuormista, jotka voidaan vaihtaa helposti kentällä tavallisilla käsityökaluilla. Kuin ampumatarvike kehitettiin modulaarisena, itsenäisenä hyötykuormatilana, joka sisältää aseen ja varaston hallintajärjestelmän.

"Tämä modulaarisuus perustuu Integratorin ainutlaatuiseen rakenteeseen, ja se antaa loppukäyttäjillemme mahdollisuuden siirtyä helposti kineettisten ja ei-kineettisten tehtävien välillä", Denburg lisäsi.

Insitu esittelee muutamia näistä ominaisuuksista MSPO-messuilla Kielcessä, Puolassa 5.-8. syyskuuta ja DSEI-messuilla Lontoossa, Englannissa 12.-15. syyskuuta.

Insitu on tähän mennessä valmistanut kolmen vuosikymmenen kokemuksella yli 3 500 miehittämätöntä ilma-alusta, ja sillä on takanaan yli 1,4 miljoonaa operatiivista lentotuntia. Se toimittaa edelleen edistyneimpiä valmiuksia maailmanlaajuiselle asiakaskunnalleen yli 35 maassa, ja määrä lisääntyy jatkuvasti. Käy osoitteessa Insitu.com saadaksesi lisätietoa maailman kyvykkäimmästä, luotettavimmasta ja taisteluominaisuuksiltaan testatusta NATO:n luokan 1 pienestä UAS:sta.

