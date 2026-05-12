Johnson Controls udvider sin tilstedeværelse i Europa med åbningen af nye ingeniør-, produktions- og kundecentre i Danmark

Udvidelsen fordobler produktionskapaciteten og fremmer afprøvningen af industrielle varmepumper med høj kapacitet

Et af Europas førende testcentre giver kunderne mulighed for at gennemføre præcisionstest under ekstreme forhold

Investeringer understøtter jobskabelse og fremskynder elektrificeringen af fjernvarme og kritiske industrier i Europa

AARHUS, Danmark, 12. maj 2026 /PRNewswire/ -- Johnson Controls (NYSE: JCI), en global markedsleder inden for termisk styring, missionskritiske bygningssystemer, energieffektivitet og dekarbonisering, har i dag meddelt, at selskabet udvider sit anlæg for varmepumper og køleanlæg i Holme, Danmark, for at øge produktions- og testkapaciteten og dermed imødekomme den stigende efterspørgsel efter varmepumper med høj kapacitet i hele Europa. Anlægget, der udelukkende drives af grøn energi, styrker den europæiske produktionskapacitet og bidrager samtidig til at mindske afhængigheden af importerede fossile brændstoffer.

Ribbon cutting at the Holme plant: Richard Lek, president EMEA at Johnson Controls, and Benthe Klokkerholm vice president, Manufacturing Operations HVAC/R, EMEA joined by EU Commissioner for Energy & Housing Dan Jørgensen, Mayor Anders Winnerskjold of the City of Aarhus, and EU Policy Assistant Rasmus Beim Hvide, alongside Johnson Controls employees and partners to celebrate the opening of the expanded facility.

Udvidelsen omfatter 2.300 kvadratmeter ekstra produktionsareal samt et kunde- og testcenter på 1.800 kvadratmeter, der overholder den nyeste teststandard fra European Heat Pump Association (EN 14511). Disse nye tiltag styrker samlet set Johnson Controls' evne til at designe, fremstille og validere varmepumper med høj kapacitet til fjernvarme, offentlig infrastruktur og industrielle anvendelser, herunder kritiske miljøer som forskningscentre, biovidenskabelige laboratorier, universiteter samt fødevare- og drikkevarevirksomheder. Projektet forventes at skabe mere end 100 nye lokale arbejdspladser og omfatter modernisering af de eksisterende bygninger på området.

EU-kommissæren for energi og boligpolitik, Dan Jørgensen, sammen med borgmester Anders Winnerskjold fra Aarhus Kommune og EU-politisk assistent Rasmus Beim Hvide deltog sammen med medarbejdere og samarbejdspartnere fra Johnson Controls i indvielsen af det udvidede anlæg.

»Med generationers erfaring inden for produktion i Europa og en markedsledende position inden for varmepumper til erhvervsbrug og store anlæg styrker denne udvidelse i Holme vores langsigtede forpligtelse til at udvikle vigtige teknologier her i Europa,« sagde Richard Lek, præsident for EMEA hos Johnson Controls. »Ved at opskalere produktionen og gennemføre praktiske test af store varmepumper gør vi det muligt for kommuner og energiintensive industrier at elektrificere opvarmningen, sænke omkostningerne og reducere udledningen – med løsninger, der er designet, udviklet, bygget og testet tæt på det sted, hvor de skal tages i brug.«

Ifølge Den Europæiske Varmepumpeforening tegner opvarmning sig for mere end 60 % af energiforbruget i den europæiske industri, hvilket medfører stigende omkostninger og tærer på ressourcer, der ellers kunne være blevet brugt på innovation og styrkelse af konkurrenceevnen. Fremskridt inden for varmepumpeteknologi kan nu vende denne udvikling. Elektrificering af varmeforsyningen ved hjælp af store varmepumper giver byer og industrier mulighed for at udnytte naturlig varme og spildvarme fra kilder som spildevand, havvand, geotermisk energi og industrielle processer. Dette gør det muligt at omdanne energi, der ellers ville gå til spilde, til prisvenlig opvarmning med lavt CO₂-udslip.. I 2025 hjalp Johnson Controls' varmepumpeløsninger kunderne med at reducere udgifterne til opvarmning med op til 32 % og nedbringe udledningen med op til 55 %, hvilket understreger, hvor vigtigt det er at udbrede gennemprøvede teknologier.

Fabrikken i Holme producerer skræddersyede varmepumper og køleanlæg under Sabroe-mærket samt renoverede reservedele, eftermarkedsreservedele og reservedele til skibsindustrien. Teknologierne, der anvender kølemidler med et GWP-tal på nul eller et lavt GWP-tal, er udviklet med henblik på at overholde de kommende EU-regler, der træder i kraft i henholdsvis 2027 og 2030.

»Dette anlæg har været omdrejningspunktet for innovation inden for varme og køling, siden Thomas Sabroe grundlagde virksomheden her i 1897,« sagde Benthe Klokkerholm, vicepræsident for produktionsdrift inden for HVAC/R i EMEA. »Med denne udvidelse styrker Aarhus yderligere sin rolle som et kompetencecenter inden for fjernvarme, der skaber værdi for kunder i hele Europa og den bredere region.«

Johnson Controls har leveret store varmepumper til hundredvis af kunder i hele Europa og andre steder, herunder Vattenfall Berlin, og Energie Baden-Württemberg i Tyskland, New Aalborg University Hospital i Danmark samt kommende projekter, der skal tages i brug senere på året, såsom projekterne i Hamburg og Neustadt i Holstein samt et projekt i Zürich, der er planlagt til 2027.

Anlægget i Holme supplerer Johnson Controls' bredere produktionsnetværk i Europa og regionen, hvor fabrikker i Nantes (Frankrig), Milano (Italien), Cork (Irland) og Budapest (Ungarn) betjener kunder i hele regionen.

Om Johnson Controls

Johnson Controls, en global markedsleder inden for termisk styring, missionskritiske bygningssystemer, energieffektivitet og dekarbonisering, hjælper kunderne med at udnytte energi mere effektivt, reducere CO₂-udledningen og drive deres virksomhed med den præcision og robusthed, der kræves i hurtigt voksende brancher som datacentre, sundhedssektoren, medicinalindustrien, avanceret produktion og videregående uddannelse.

I mere end 140 år har Johnson Controls leveret resultater, hvor det virkelig tæller. Med avanceret teknologi, livscyklus-tjenester og en brancheførende salgsorganisation i ryggen forbedrer vi vores kunders resultater, omsætter mål til konkrete resultater og bidrager til at drive samfundet fremad.

