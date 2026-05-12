Johnson Controls baut seine Präsenz in Europa mit der Eröffnung neuer Entwicklungs-, Produktions- und Kundenzentren in Dänemark aus

Durch die Erweiterung wird die Produktionskapazität verdoppelt und die Erprobung von industriellen Wärmepumpen mit hoher Leistung vorangetrieben

Eine der branchenweit führenden Prüfeinrichtungen in Europa ermöglicht es Kunden, Präzisionstests unter extremen Bedingungen durchzuführen

Die Investition fördert die Schaffung von Arbeitsplätzen und beschleunigt die Elektrifizierung der Fernwärmeversorgung und wichtiger Industriezweige in Europa

AARHUS, Dänemark, 13. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Johnson Controls (NYSE: JCI), ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Wärmemanagement, systemkritische Gebäudetechnik, Energieeffizienz und Dekarbonisierung, gab heute die Erweiterung seines Werks für Wärmepumpen und Kältemaschinen in Holme, Dänemark, bekannt. Damit werden die Produktions- und Testkapazitäten ausgebaut, um der wachsenden Nachfrage nach Wärmepumpen mit hoher Leistung in ganz Europa gerecht zu werden. Der Standort, der zu 100 % mit Ökostrom betrieben wird, stärkt die europäische Produktionskapazität und trägt gleichzeitig dazu bei, die Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen zu verringern.

Ribbon cutting at the Holme plant: Richard Lek, president EMEA at Johnson Controls, and Benthe Klokkerholm vice president, Manufacturing Operations HVAC/R, EMEA joined by EU Commissioner for Energy & Housing Dan Jørgensen, Mayor Anders Winnerskjold of the City of Aarhus, and EU Policy Assistant Rasmus Beim Hvide, alongside Johnson Controls employees and partners to celebrate the opening of the expanded facility. Ribbon cutting at the Holme plant: Richard Lek, president EMEA at Johnson Controls, and Benthe Klokkerholm vice president, Manufacturing Operations HVAC/R, EMEA joined by EU Commissioner for Energy & Housing Dan Jørgensen, Mayor Anders Winnerskjold of the City of Aarhus, and EU Policy Assistant Rasmus Beim Hvide, alongside Johnson Controls employees and partners to celebrate the opening of the expanded facility.

Die Erweiterung umfasst 2.300 Quadratmeter zusätzliche Produktionsfläche sowie ein 1.800 Quadratmeter großes Kundenerlebnis- und Testzentrum, das den neuesten Prüfnormen der European Heat Pump Association (EN 14511) entspricht. Zusammen stärken diese Neuerungen die Fähigkeit von Johnson Controls, leistungsstarke Wärmepumpen für Fernwärme, öffentliche Infrastruktur und industrielle Anwendungen zu entwickeln, zu bauen und zu validieren – einschließlich anspruchsvoller Umgebungen wie Forschungsstandorte, Life-Science-Labore, Universitäten sowie Betriebe der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Das Projekt wird voraussichtlich mehr als 100 neue Arbeitsplätze vor Ort schaffen und umfasst die Modernisierung der bestehenden Gebäude auf dem Gelände.

Der EU-Kommissar für Energie und Wohnungswesen, Dan Jørgensen, feierte gemeinsam mit dem Bürgermeister von Aarhus, Anders Winnerskjold, und dem Referenten für EU-Politik, Rasmus Beim Hvide, zusammen mit Mitarbeitern und Partnern von Johnson Controls die Eröffnung der erweiterten Anlage.

„Mit unserer jahrzehntelangen Fertigungskompetenz in Europa und unserer marktführenden Position bei gewerblichen und Großwärmepumpen unterstreicht diese Erweiterung in Holme unser langfristiges Engagement, hier wichtige Technologien für Europa zu entwickeln", sagte Richard Lek, President EMEA bei Johnson Controls. „Durch die Ausweitung der Produktion und die Erprobung großer Wärmepumpen unter realen Bedingungen ermöglichen wir Kommunen und energieintensiven Branchen die Elektrifizierung der Wärmeversorgung, die Senkung der Kosten und die Reduzierung von Emissionen – mit Lösungen, die in der Nähe ihres Einsatzortes konzipiert, entwickelt, gebaut und getestet werden."

Laut dem Europäischen Wärmepumpenverband entfallen mehr als 60 % des Energieverbrauchs in der europäischen Industrie auf die Wärmeversorgung, was zu einem Kostenanstieg führt und Ressourcen bindet, die andernfalls für Innovationen und die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit genutzt werden könnten. Die Fortschritte in der Wärmepumpentechnologie können dies nun ändern. Die Elektrifizierung der Wärmeversorgung mittels großtechnischer Wärmepumpen ermöglicht es Städten und der Industrie, natürliche Wärme und Abwärme aus Quellen wie Abwasser, Meerwasser, geothermischer Energie und industriellen Prozessen zu nutzen. Dies dient dazu, ansonsten verlorene Energie in erschwingliche, kohlenstoffarme Wärme umzuwandeln. Im Jahr 2025 trugen die Wärmepumpenlösungen von Johnson Controls dazu bei, dass Kunden ihre Heizkosten um bis zu 32 % senken und ihre Emissionen um bis zu 55 % reduzieren konnten, was die Dringlichkeit unterstreicht, bewährte Technologien in größerem Maßstab einzusetzen.

Am Standort Holme werden maßgeschneiderte Wärmepumpen und Kältemaschinen der Marke Sabroe sowie wiederaufbereitete Ersatzteile, Aftermarket-Ersatzteile und Ersatzteile für die Schifffahrt hergestellt. Durch den Einsatz von Kältemitteln mit null oder geringem GWP sind diese Technologien darauf ausgelegt, den ab 2027 bzw. 2030 in Kraft tretenden EU-Vorschriften zu entsprechen.

„Dieser Standort dient seit der Gründung des Unternehmens durch Thomas Sabroe im Jahr 1897 als Basis für Innovationen im Bereich Heizung und Kühlung", sagte Benthe Klokkerholm, Vice President, Manufacturing Operations HVAC/R, EMEA. „Mit dieser Erweiterung festigt Aarhus seine Rolle als Kompetenzzentrum für Fernwärmetechnologie weiter und bietet Kunden in ganz Europa und der gesamten Region einen Mehrwert."

Johnson Controls hat Großwärmepumpen an Hunderte von Kunden in ganz Europa und darüber hinaus geliefert, z. B. Vattenfall Berlin, Energie Baden-Württemberg in Deutschland, New Aalborg University Hospital in Dänemark und anstehende Projekte, die noch in diesem Jahr in Betrieb gehen sollen, wie Hamburg, Neustadt in Holstein und 2027 in Zürich.

Der Standort in Holme ergänzt die umfassende Produktionspräsenz von Johnson Controls in Europa und der Region und unterstützt gemeinsam mit den Standorten in Nantes (Frankreich), Mailand (Italien), Cork (Irland) und Budapest (Ungarn) Kunden in der gesamten Region.

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Informationen zu Johnson Controls

Johnson Controls, ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Wärmemanagement, geschäftskritische Gebäudesysteme, Energieeffizienz und Dekarbonisierung, unterstützt seine Kunden dabei, Energie produktiver zu nutzen, CO₂-Emissionen zu senken und mit der Präzision und Widerstandsfähigkeit zu arbeiten, die in schnell wachsenden Branchen wie Rechenzentren, Gesundheitswesen, Pharmazie, fortschrittlicher Fertigung und Hochschulbildung erforderlich sind.

Seit mehr als 140 Jahren liefert Johnson Controls Leistung dort, wo es wirklich darauf ankommt. Gestützt auf modernste Technologie, Lebenszyklus-Dienstleistungen und eine branchenführende Außendienstorganisation steigern wir die Leistungsfähigkeit unserer Kunden, setzen Ziele in konkrete Ergebnisse um und tragen dazu bei, die Gesellschaft voranzubringen.

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