Johnson Controls étend sa présence en Europe avec l'ouverture de nouveaux centres d'ingénierie, de production et de service à la clientèle au Danemark

Cette expansion permet de doubler la capacité de production et de faire progresser les essais sur des pompes à chaleur industrielles à haute capacité

L'un des meilleurs centres d'essais d'Europe permet aux clients de réaliser des essais de précision dans des conditions extrêmes

L'investissement soutient la création d'emplois et accélère l'électrification du chauffage urbain et des industries critiques en Europe

AARHUS, Danemark, 11 mai 2026 /PRNewswire/ -- Johnson Controls (NYSE : JCI), un leader mondial de la gestion thermique, des systèmes de construction critiques, de l'efficacité énergétique et de la décarbonisation, a annoncé aujourd'hui l'expansion de son usine de pompes à chaleur et de refroidisseurs de Holme, au Danemark, augmentant ainsi ses capacités de production et d'essai pour répondre à la demande croissante de pompes à chaleur de grande capacité dans toute l'Europe. Fonctionnant à 100 % à l'énergie verte, le site renforce la capacité de production européenne tout en contribuant à réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles importés.

Ribbon cutting at the Holme plant: Richard Lek, president EMEA at Johnson Controls, and Benthe Klokkerholm vice president, Manufacturing Operations HVAC/R, EMEA joined by EU Commissioner for Energy & Housing Dan Jørgensen, Mayor Anders Winnerskjold of the City of Aarhus, and EU Policy Assistant Rasmus Beim Hvide, alongside Johnson Controls employees and partners to celebrate the opening of the expanded facility. Ribbon cutting at the Holme plant: Richard Lek, president EMEA at Johnson Controls, and Benthe Klokkerholm vice president, Manufacturing Operations HVAC/R, EMEA joined by EU Commissioner for Energy & Housing Dan Jørgensen, Mayor Anders Winnerskjold of the City of Aarhus, and EU Policy Assistant Rasmus Beim Hvide, alongside Johnson Controls employees and partners to celebrate the opening of the expanded facility.

L'expansion comprend 2 300 mètres carrés supplémentaires de nouvel espace de production et un centre d'essai et d'expérience client de 1 800 mètres carrés, conforme à la dernière norme d'essai de l'Association européenne des pompes à chaleur (EN 14511). Ensemble, ces ajouts renforcent la capacité de Johnson Controls à concevoir, construire et valider des pompes à chaleur de grande capacité pour le chauffage urbain, les infrastructures publiques et les applications industrielles, y compris les environnements à fort enjeu, des campus de recherche et des laboratoires de sciences de la vie aux universités et aux opérations alimentaires et de boissons. Le projet devrait créer plus de 100 nouveaux emplois locaux et comprend la modernisation des bâtiments existants sur le site.

Le commissaire européen chargé de l'énergie et du logement, Dan Jørgensen, le maire d'Aarhus, Anders Winnerskjold, et l'assistant politique de l'UE, Rasmus Beim Hvide, se sont joints aux employés et aux partenaires de Johnson Controls pour marquer l'ouverture de l'usine agrandie.

« Forts de plusieurs générations d'expertise industrielle en Europe et d'une position de leader sur le marché des pompes à chaleur à usage commercial et de grande capacité, cette expansion à Holme renforce notre engagement à long terme à développer ici, pour l'Europe, des technologies essentielles », a déclaré Richard Lek, président EMEA chez Johnson Controls. « En développant la production et les essais en conditions réelles de pompes à chaleur de grande capacité, nous permettons aux collectivités locales et aux industries grandes consommatrices d'énergie d'électrifier le chauffage, de réduire leurs coûts et de diminuer leurs émissions – grâce à des solutions conçues, développées, construites et testées à proximité même de leur lieu de déploiement. »

Selon l'Association européenne des pompes à chaleur, la chaleur représente plus de 60 % de la consommation d'énergie dans les industries européennes, ce qui fait grimper les coûts et draine des ressources qui pourraient être consacrées à l'innovation et au renforcement de la compétitivité. Les progrès de la technologie des pompes à chaleur peuvent aujourd'hui changer la donne. L'électrification du chauffage grâce à des pompes à chaleur de grande capacité permet aux villes et aux industries de récupérer la chaleur naturelle et la chaleur résiduelle provenant de sources telles que les eaux usées, l'eau de mer, l'énergie géothermique et les processus industriels. Cela permet de transformer l'énergie perdue en chauffage abordable et à faible émission de carbone. En 2025, les solutions de pompes à chaleur de Johnson Controls ont aidé les clients à réduire leurs coûts d'énergie de chauffage jusqu'à 32 % et leurs émissions jusqu'à 55 %, ce qui souligne l'urgence de développer des technologies éprouvées.

L'usine de Holme fabrique des pompes à chaleur et des refroidisseurs personnalisés de la marque Sabroe, ainsi que des pièces détachées remises à neuf, des pièces de rechange et des pièces marines. Grâce à l'utilisation de fluides frigorigènes à PRG nul ou faible, ces technologies sont conçues pour se conformer aux futures réglementations européennes qui entreront en vigueur en 2027 et 2030.

« Ce site a servi de base à l'innovation en matière de chauffage et de refroidissement depuis que Thomas Sabroe y a fondé l'entreprise en 1897 », a déclaré Benthe Klokkerholm, vice-présidente des opérations de fabrication HVAC/R pour la région EMEA. « Avec cette expansion, Aarhus renforce son rôle de centre d'excellence pour la technologie du chauffage urbain, qui apporte une valeur ajoutée aux clients de toute l'Europe et de l'ensemble de la région. »

Johnson Controls a fourni des pompes à chaleur de grande capacité à des centaines de clients à travers l'Europe et au-delà, notamment à Vattenfall Berlin, à Energie Baden-Württemberg en Allemagne, au nouvel hôpital universitaire d'Aalborg au Danemark, ainsi que dans le cadre de projets à venir qui devraient démarrer plus tard cette année, comme à Hambourg et à Neustadt in Holstein, et en 2027 à Zurich.

L'usine de Holme vient compléter l'empreinte de Johnson Controls en Europe et dans la région, avec les sites de Nantes (France), Milan (Italie), Cork (Irlande) et Budapest (Hongrie), qui soutiennent les clients dans toute la région.

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À propos de Johnson Controls

Johnson Controls, leader mondial de la gestion thermique, des systèmes de construction critiques, de l'efficacité énergétique et de la décarbonisation, aide ses clients à utiliser l'énergie de manière plus productive, à réduire les émissions de carbone et à fonctionner avec la précision et la résilience requises dans des secteurs en pleine expansion tels que les centres de données, les soins de santé, les produits pharmaceutiques, la fabrication de pointe et l'enseignement supérieur.

Depuis plus de 140 ans, Johnson Controls offre des performances là où cela compte vraiment. Soutenus par une technologie avancée, des services de cycle de vie et une organisation de terrain de premier plan, nous améliorons les performances des clients, transformons les objectifs en résultats concrets et contribuons à faire avancer la société.

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