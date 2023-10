Kampagneaktiviteter for 133. Canton Fair fik bred opmærksomhed i de nordiske erhvervskredse

GUANGZHOU, China, 12. april 2023 /PRNewswire/ -- Xu Bing, Vicegeneralsekretær for Canton Fair-messen og vicegeneraldirektør for China Foreign Trade Centre har ledt en delegation til Danmark, Island og Sverige for at fremme China Import and Export Fair-messen ("Canton Fair" eller "messen") og præsentere den 133. Canton Fair's nye image og tiltrække flere nordiske virksomheder til messen, hvilket fik bred opmærksomhed i disse landes erhvervskredse.

Canton Fair Promotion Conference in Copenhagen, Denmark

Nordeuropæiske lande of Kina nyder godt af komplementære brancher og et stort potentiale for samarbejde. Delegationen afholdte en række erhvervsfremmende aktiviteter baseret på det lokale markeds unikke egenskaber, bl.a.:

to salgsfremmende konferencer i Danmark og Sverige og et seminar på Island;

besøg hos handelsministerier og industri-og handelsorganisationer såsom Dansk Industri, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Business Iceland og Business Sweden;

underskrev Canton Fair Global Cooperative Agreement med Sweden-China Trade Council;

besøgte navnkundige messe- og udstillingscentre, deriblandt Bellacenteret i Danmark, Harpa i Island og Stockholmsmassen i Sverige;

besøgte og kommunikerede med store detailhandelsvirksomheder, deriblandt Netto- og Bilkasupermarkederne fra Salling Group, Kronan i Island og Canton Fair VIP-købere såsom X18 i Island.

Arbejdsgruppen formidlede de seneste oplysninger og mulige forretningsmuligheder i forbindelse med Canton Fair-messen til de nordiske erhvervskredse, deriblandt brugen af udvidede faciliteter, et større udstillingsområde og nye sektorer og emner for udstillinger. Internationale handelsvirksomheder og importører i de tre lande har vist stor interesse for Canton Fair. Gruppen fik dermed også meninger fra første hånd og forslag fra lokale partnere til Canton Fair-tjenester gennem detaljerede samtale ansigt til ansigt.

China Foreign Trade Centre forbliver i tæt kontakt med industri- og handelsorganisationer i verden, forbedrer kundeservice, fremmer flere tiltag for at dele fordelene ved Made in China, og bidrager til den økonomiske og handelsmæssige udvikling mellem Kina og andre lande.

For at få de seneste nyheder om den kommende 133. Canton Fair bedes man tilmelde sig på https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16 .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2052583/image_5003628_47284409.jpg

SOURCE Canton Fair