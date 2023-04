Die Werbemaßnahmen der 133. Canton Fair fanden bei den Unternehmen in den nordischen Ländern große Beachtung

KANTON, China, 12. April 2023 /PRNewswire/ -- Xu Bing, stellvertretender Generalsekretär der Canton Fair und stellvertretender Generaldirektor des Chinesischen Außenhandelszentrums, leitete kürzlich eine Delegation nach Dänemark, Island und Schweden, um für die China Import and Export Fair (,,Canton Fair" oder ,,die Messe") zu werben, das neue Image der 133. Canton Fair zu präsentieren und mehr Unternehmen in den nordischen Ländern zur Teilnahme an der Messe zu bewegen, was bei den Wirtschaftskreisen in diesen Ländern große Beachtung fand.

Canton Fair Promotion Conference in Copenhagen, Denmark

Die nordeuropäischen Länder und China ergänzen sich in ihren Wirtschaftszweigen sehr gut und verfügen über ein großes Potenzial für die Zusammenarbeit. Auf der Grundlage der besonderen Merkmale des lokalen Marktes führte die Delegation eine Reihe von Werbemaßnahmen durch, wie z. B.:

Zwei Werbekonferenzen in Dänemark und Schweden und ein Seminar in Island;

Besuch der für die Handelsförderung zuständigen Regierungsstellen sowie Industrie- und Handelsorganisationen wie dieConfederation of Danish Industry (DI), Danish Agriculture & Food Council, Business Iceland und Business Sweden;

Unterzeichnung eines globalen Kooperationsabkommens zwischen der Canton Fair und dem Handelsrat Schweden-China;

bezahlte Forschungsaufenthalte in renommierten Kongress- und Ausstellungszentren, darunter dem Bella Center in Dänemark, dem Harpa in Island und den Stockholmsmassen in Schweden;

Besuch und Gespräche mit großen Einzelhandelsketten, darunter den dänischen Supermärkten Netto und Bilka der Salling-Gruppe, Kronan in Island und VIP-Einkäufer der Canton Fair wie X18 in Island.

Die Arbeitsgruppe vermittelte den nordischen Geschäftsleuten die neuesten Informationen über die Canton Fair und mögliche Geschäftsmöglichkeiten, einschließlich der Erweiterung des Veranstaltungsortes, der vergrößerten Ausstellungsfläche sowie neuer Ausstellungsbereiche und -themen. Internationale Handelsunternehmen, Exporteure und Importeure dieser 3 Länder haben großes Interesse an der Canton Fair gezeigt. Gleichzeitig erfuhr die Gruppe in persönlichen Gesprächen aus erster Hand die Meinungen und Vorschläge der lokalen Partner zu den Dienstleistungen der Canton Fair.

In Zukunft wird das Chinesische Außenhandelszentrum enge Kontakte zu Industrie- und Handelsorganisationen in der ganzen Welt pflegen, den Kundenservice verbessern, weitere Unternehmen an den Vorteilen des Made in China und des chinesischen Marktes teilhaben lassen und zum Wirtschafts- und Handelsaustausch zwischen China und anderen Ländern beitragen.

Die neuesten Nachrichten über die bevorstehende 133. Canton Fair finden Sie unter https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2052583/image_5003628_47284409.jpg

