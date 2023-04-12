133-я Кантонская выставка привлекла широкое внимание бизнес-сообществ скандинавских стран

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Canton Fair

Apr 12, 2023, 11:06 ET

Мероприятия по продвижению Canton Fair, 133-й Кантонской выставки, привлекли широкое внимание бизнес-сообществ скандинавских стран 

ГУАНЧЖОУ (Китай), 12 апреля 2023 г. /PRNewswire/-- Бинг, заместитель генерального секретаря Canton Fair и заместитель генерального директора китайского центра внешней торговли, недавно возглавил делегацию Дании, Исландии и Швеции по содействию развитию выставки китайских импортных и экспортных товаров (далее "Canton Fair" или "Выставка"), чтобы продемонстрировать новый имидж 133-йКантонской ярмарки и привлечь больше скандинавских компаний для участия в ярмарке, получив широкое внимание со стороны деловых кругов этих стран.

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Canton Fair Promotion Conference in Copenhagen, Denmark
Canton Fair Promotion Conference in Copenhagen, Denmark

Страны Северной Европы и Китай обладают значительной взаимодополняемостью в различных отраслях и огромным пространством для сотрудничества. Основываясь на уникальных характеристиках местного рынка, делегация провела ряд рекламных мероприятий, таких как:

  • две информационно-рекламные конференции в Дании и Швеции, а также один семинар в Исландии;
  • посещение правительственных ведомств по содействию торговле, а также промышленных и коммерческих организаций, таких как Конфедерация датской промышленности (DI), Датский совет по сельскому хозяйству и продовольствию, Business Iceland и Business Sweden;
  • подписание глобального соглашения о сотрудничестве Canton Fair со Шведско-китайским торговым советом;
  • исследовательские визиты в известный конференц-центр и выставочный центр, включая Bella Center в Дании, Harpa в Исландии и Stockholmsmassen в Швеции;
  • посещение крупных предприятий розничной сети и общение с их представителями, включая датские супермаркеты Netto и Bilka группы Salling Group, Kronan в Исландии и VIP-байеров Canton Fair, таких как X18 в Исландии.

Рабочая группа передала скандинавскому деловому сообществу последнюю информацию о Выставке и потенциальных возможностях для бизнеса, включая использование расширения выставочного комплекса, увеличение выставочной площади, а также новые выставочные разделы и темы. Международные торговые компании, экспортеры и импортеры из этих 3 стран проявили большой интерес к Canton Fair. В то же время группа ознакомилась с мнениями и предложениями местных партнеров по услугам Выставки из первых рук в ходе личных обстоятельных бесед.

В будущем Китайский центр внешней торговли будет поддерживать тесный контакт с мировыми промышленными и торговыми организациями, улучшать обслуживание клиентов, способствовать тому, чтобы больше предприятий могли использовать преимущества «Сделано в Китае» и китайского рынка, а также вносить вклад в экономические и торговые обмены между Китаем и другими странами.

Для получения последних новостей о предстоящей 133-й Canton Fair, пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте 
https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2052583/image_5003628_47284409.jpg    

SOURCE Canton Fair

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