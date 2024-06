KuCard lancerer nyt cashback-program: Tjen cashback på alle køb

VICTORIA, Seychellerne, 31. maj 2024 /PRNewswire/ -- KuCard, et banebrydende Visa-debetkort fra KuCoin, lancerer et helt nyt cashback-program, der starter den 1. juni 2024 (UTC). Dette banebrydende program giver brugerne mulighed for at tjene attraktive belønninger på deres køb, hvilket giver værdifulde besparelser og en øget finansiel fleksibilitet.

KuCard blev lanceret i november 2023 og tilbyder øjeblikkelig krypto-til-fiat-konvertering, eksklusive belønninger og problemfri integration med Apple Pay og Google Pay. KuCard, der oprindeligt er tilgængelig i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), sætter en ny standard for brugbarhed af kryptovalutaer og giver brugerne mulighed for at maksimere værdien af deres digitale aktiver, samtidig med at de nyder bekvemmeligheden ved traditionelle finansielle transaktioner.

KuCard cashback-programmet tilbyder brugere en række fordele, der har til formål at øge værdien af deres penge. KuCard er dedikeret til løbende at forbedre brugeroplevelsen. Dette omfatter særlige kampagner og begivenheder med bonus-cashback i løbet af året. Desuden samarbejder KuCoin med forskellige virksomheder for at sikre adgang til eksklusive tilbud og tilbud, der yderligere øger den samlede værdi af KuCard-oplevelsen.

Besøg KuCard Cash Back Program og KuCard-side for yderligere oplysninger.

Om KuCard

KuCard er et revolutionerende Visa-debetkort, der er kompatibelt med både Google Pay og Apple Pay. Det strømliner finansielle transaktioner ved at konvertere kryptovalutaer til fiat-valuta problemfrit. Integreret og klar til brug overalt, hvor Visa accepteres. Ved at lette friktionsfri konvertering mellem digitale og fiat-valutaer stræber KuCard efter at fremme en bredere indførelse af blockchain-teknologien

Om KuCoin

KuCoin blev lanceret i september 2017 og er en førende kryptovalutabørs og har driftsmæssigt hovedkvarter i Seychellerne. Som en brugerorienteret platform med fokus på inklusivitet og samfundsengagement. Den tilbyder over 900 digitale aktiver på tværs af spothandel, marginhandel, P2P valutatrading, futures-handel og Staking til sine 31 millioner brugere i mere end 200 lande og regioner. KuCoin er en af de fem største kryptovalutabørser. I 2024 blev KuCoin anerkendt som "One of the Best Crypto Apps & Exchanges of March 2024" af Forbes Advisor og er blevet inkluderet som et af de 50 bedste virksomheder i "2024 Hurun Global Unicorn List". Læs mere på https://www.kucoin.com/ .