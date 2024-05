KuCard uruchamia nowy program bonusowy typu cashback: zwroty gotówki w ramach wszystkich zakupów

VICTORIA, Seszele, 31 maja 2024 r. /PRNewswire/ -- W ramach KuCard, najnowocześniejszej karty debetowej Visa firmy KuCoin, od 1 czerwca 2024 r. (uniwersalnego czasu koordynowanego) uruchomiony zostanie zupełnie nowy, przełomowy program premiowy typu cashback. Program ten zaoferuje użytkownikom możliwość zdobycia atrakcyjnych nagród za zakupy, zapewniając istotne oszczędności i zwiększony poziom elastyczności finansowej.

KuCard, udostępniona w listopadzie 2023 r., umożliwia natychmiastową konwersję kryptowalut na walutę fiducjarną, ekskluzywne nagrody i płynną integrację z Apple Pay i Google Pay. Dostępna początkowo w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) KuCard wyznacza nowy standard korzystania z kryptowalut, umożliwiając użytkownikom maksymalizację wartości ich zasobów cyfrowych przy jednoczesnej wygodzie, jaka cechuje korzystanie z tradycyjnych transakcji finansowych.

Program typu cashback oferowany w ramach KuCard zapewni użytkownikom szereg korzyści mających na celu podniesienie wartości ich pieniędzy. Celem KuCard jest dalsze ulepszanie doświadczenia użytkownika. Program przewiduje specjalne promocje i akcje bonusowe cashback, dostępne przez cały rok. Ponadto KuCoin współpracuje z wieloma firmami, aby zapewnić dostęp do ekskluzywnych ofert, które dodatkowo zwiększą ogólną wartość korzystania z KuCard.

Więcej informacji na stronie Programu KuCard Cash Back oraz na stronie KuCard.

KuCard

KuCard to rewolucyjna karta debetowa Visa, kompatybilna zarówno z Google Pay, jak i Apple Pay. Pozwala ona usprawnić transakcje finansowe poprzez płynną konwersję kryptowalut na walutę fiducjarną. Jest to rozwiązanie zintegrowane i gotowe do użycia wszędzie tam, gdzie akceptowane są karty Visa. Ułatwiając płynną konwersję między walutami cyfrowymi i fiducjarnymi, KuCard stanowi krok w kierunku szerszego wdrożenia technologii blockchain.

KuCoin

Powstała we wrześniu 2017 r. KuCoin jest globalną giełdą wymiany kryptowalut z siedzibą na Seszelach. Ta ukierunkowana na użytkownika platforma, która kładzie nacisk na inkluzywność i działania na rzecz społeczności kryptowalutowej, oferuje ponad 900 aktywów cyfrowych, w tym transakcje Spot, Margin, transakcje P2P walutami fiducjarnymi, transakcje Futures oraz Staking, dostępne dla 31 milionów użytkowników w przeszło 200 krajach i regionach świata. KuCoin znajduje się w pierwszej piątce giełd kryptowalutowych. W 2024 r. KuCoin zyskała tytuł „Jednej z najlepszych aplikacji i giełd kryptowalutowych w marcu 2024 r.", przyznany przez Forbes Advisor oraz znalazła się wśród 50 najlepszych firm w rankingu „2024 Hurun Global Unicorn List". Więcej informacji na stronie: https://www.kucoin.com/.

