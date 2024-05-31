KuCard запускает новую программу кешбэка: получайте кешбэк за все покупки

ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 31 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- KuCard, передовая дебетовая карта Visa от KuCoin, с 1 июня 2024 года (UTC) запускает совершенно новую программу кешбэка. Эта новаторская программа дает пользователям возможность получать за покупки привлекательное вознаграждение, обеспечивая ценную экономию и повышенный уровень финансовой гибкости.

KuCard, выпущенная в ноябре 2023 года, предлагает мгновенную конвертацию криптовалюты в традиционные валюты, эксклюзивное вознаграждение и полную интеграцию с Apple Pay и Google Pay. Доступная для начала в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ), KuCard устанавливает новый стандарт пользования криптовалютами, позволяя пользователям извлекать максимальную пользу из своих цифровых активов при удобстве, присущем традиционным финансовым транзакциям.

Программа кешбэка KuCard предлагает пользователям ряд преимуществ, направленных на повышение ценности их денег. KuCard стремится непрерывно повышать привлекательность для пользователей. В том числе в течение всего года проводит специальные акции и бонусные выплаты кешбэка. Кроме того, KuCoin сотрудничает с различными компаниями, обеспечивая доступ к эксклюзивным сделкам и предложениям, которые дополнительно повышают общую ценность KuCard.

Для получения дополнительной информации посетите страницу программы кешбэка KuCard и страницу KuCard.

О KuCard

KuCard — революционная дебетовая карта Visa, совместимая как с Google Pay, так и с Apple Pay. Эта карта упрощает финансовые транзакции, беспрепятственно конвертируя криптовалюты в традиционные валюты. Интегрированная и готовая к использованию везде, где принимается Visa. Способствуя беспрепятственной обмена цифровых и традиционных валют, KuCard стремится способствовать более широкому внедрению технологии блокчейна.

О KuCoin

Запущенная в сентябре 2017 года, KuCoin является ведущей криптовалютной биржей со штаб-квартирой на Сейшельских островах. Как ориентированная на пользователя платформа с акцентом на инклюзивность и вовлеченность сообщества. Она обеспечивает возможность использовать более 900 цифровых активов для спотовой торговли, маржинальной торговли, P2P-торговли, торговли фьючерсами и стейкинга 31 миллиону своих пользователей в более чем 200 странах и регионах. KuCoin входит в топ-5 криптобирж. В 2024 году криптобиржа KuCoin была признана Forbes Advisor «Одним из лучших приложений для торговли криптовалютами и одной из лучших криптовалютных бирж марта 2024 года» и вошла в число 50 лучших компаний из «Глобального списка "единорогов" Hurun 2024 года». Подробнее на сайте https://www.kucoin.com/.

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