KuCard udvider for at understøtte flere virtuelle og fysiske kort, hvilket forbedrer brugervenligheden og tilgængeligheden

VICTORIA, Seychellerne, 5. juli 2024 /PRNewswire/-- KuCard, et Visa-debetkort fra KuCoin, vil understøtter flere virtuelle og fysiske kort fra den 1. juli 2024 for at forbedre bekvemmeligheden og tilgængeligheden for KuCard-brugere. Denne spændende opdatering giver brugerne mulighed for at administrere flere kort problemfrit. Kortene er berettiget til det generøse tilbagebetalingsprogram.

Dette strategiske skridt forbedrer KuCard-indehaveres finansielle fleksibilitet og bekvemmelighed i høj grad, hvad enten det er til personlig brug, forvaltning af familieudgifter eller vedligeholdelse af separate kort til forskellige udgiftskategorier. Det giver mulighed for problemfri budgettering, forbedret omkostningsregistrering og nemmere adgang til midler, alt sammen mens brugere kan nyde fordelene ved KuCards konvertering fra krypto til fiat og belønninger med tilbagebetaling.

For at fejre denne milepæl lancerer KuCard et tidsbegrænset tilbud, der udløber den 7. juli og giver brugerne mulighed for at ansøge om et andet virtuelt kort gratis eller et andet fysisk kort for kun 9,99 EUR. Denne kampagne er tilgængelig som først til mølle-princippet i kampagneperioden. Det er det perfekte tidspunkt at udstyre dine familiemedlemmer med deres eget KuCard og kollektivt nyde fordelene ved Web3.

KuCard lancerede for nylig sine løbende tilbagebetalingsprogrammer, der tilbyder op til 3 % tilbagebetaling på køb for alle kortindehavere, herunder flere kortindehavere, med graduerede belønninger baseret på udgifter, hvilket giver brugerne endnu mere værdi, når de bruger deres kort.

Om KuCard

KuCard blev lanceret i november 2023 og er et Visa-debetkort, der giver problemfri konvertering af krypto til fiat. Kompatibel med både Google Pay og Apple Pay, og kan bruges overalt, hvor Visa accepteres. KuCard forenkler finansielle transaktioner ved automatisk at konvertere kryptovalutaer til lokal valuta på salgsstedet, hvilket sikrer den bedst mulige valutakurs. KuCard er oprindeligt tilgængelig i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og har til formål at fremme en bredere indførelse af blockchain-teknologi ved at give brugerne mulighed for at bruge deres kryptovaluta til daglige køb, online shopping og hævninger i hæveautomater.

